ANM anunță temperaturi de vară în plin noiembrie. Ce urmează după cele 27 de grade prognozate pentru vineri
România se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase schimbări de temperatură din această toamnă. După o zi deosebit de rece, vremea se va încălzi considerabil, iar vineri, 13 noiembrie, maximele vor ajunge până la 27 de grade Celsius în sudul țării. Bucureștenii se vor bucura de temperaturi de aproximativ 25 de grade, însă încălzirea va dura foarte puțin. De sâmbătă, o masă de aer rece va determina scăderi de peste 10–15 grade, însoțite de ploi, vânt puternic și ninsori la munte.
Unde vor fi 27 de grade în România. Bucureștiul ajunge la 25°C
Încălzirea accentuată este provocată de pătrunderea unei mase de aer cald din sudul continentului, care va determina creșterea temperaturilor în majoritatea regiunilor.
Vineri va fi cea mai caldă zi a săptămânii, cu valori mult peste cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie. Potrivit prognozei prezentate de meteorologi, la Giurgiu se vor înregistra până la 27 de grade, în timp ce la Alexandria și Călărași maximele vor ajunge la 26 de grade.
În București, Tulcea și Slobozia sunt așteptate aproximativ 25 de grade, iar la Constanța, Craiova și Brăila temperaturile vor urca până la 24 de grade.
Situația va fi diferită în nord-vestul țării, unde pătrunderea aerului rece va începe mai devreme, iar maximele se vor situa în jurul valorilor de 10–11 grade Celsius.
De sâmbătă, temperaturile scad cu peste 10–15 grade
Schimbarea radicală a vremii va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, când aerul rece va cuprinde treptat întreaga țară. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că diferențele de temperatură vor fi considerabile.
„De sâmbătă, temperaturile vor scădea brusc și semnificativ. Vorbim de diferențe cu mai mult de 10° față de ziua de vineri, pentru că ecartul maximelor pentru ziua de sâmbătă va fi cuprins, în general, între 6 și 11°, chiar și în Capitală, o maximă în jurul a 10°C”, a precizat șefa ANM.
Astfel, Bucureștiul ar putea trece de la 25 de grade vineri la numai 10 grade sâmbătă, ceea ce înseamnă o răcire de aproximativ 15 grade într-un interval de 24 de ore.
Ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte
Încălzirea va fi însoțită și de instabilitate atmosferică. Ploile vor apărea în cea mai mare parte a țării, iar local vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele montane, unde se pot acumula punctual peste 20–30 de litri pe metrul pătrat.
Vântul va avea intensificări de 45–60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor putea depăși 80–90 km/h, izolat chiar 100 km/h.
Pe timpul nopții, la altitudini mari și în nord-vestul Moldovei, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.
Șefa ANM: Schimbările bruște de temperatură ar putea continua până la finalul anului
Elena Mateescu avertizează că aceste alternanțe între perioadele neobișnuit de calde și episoadele reci ar putea continua și în următoarele săptămâni.
„Cu siguranță, alternanțele termice, iată, pe durate foarte scurte de timp, în ceea ce privește predominanța unei mase de aer mai calde în următoarele zile, urmată de o masă de aer mai rece, vor rămâne de interes și în următoarele săptămâni, posibil până la finalul anului”, a declarat directorul ANM.
Potrivit acesteia, meteorologii observă o frecvență tot mai mare a schimbărilor termice intense, care pot aduce diferențe importante de temperatură de la o zi la alta.
Pentru români, acest lucru înseamnă că vremea din a doua parte a lunii noiembrie poate rămâne schimbătoare, iar zilele cu temperaturi neobișnuit de ridicate pot fi urmate rapid de episoade de frig, precipitații și vânt puternic.