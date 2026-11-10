ANM anunță temperaturi de vară în plin noiembrie. Ce urmează după cele 27 de grade prognozate pentru vineri

Vineri va fi cea mai caldă zi a săptămânii, cu valori mult peste cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie. Potrivit prognozei prezentate de meteorologi, la Giurgiu se vor înregistra până la 27 de grade, în timp ce la Alexandria și Călărași maximele vor ajunge la 26 de grade.

În București, Tulcea și Slobozia sunt așteptate aproximativ 25 de grade, iar la Constanța, Craiova și Brăila temperaturile vor urca până la 24 de grade.

Situația va fi diferită în nord-vestul țării, unde pătrunderea aerului rece va începe mai devreme, iar maximele se vor situa în jurul valorilor de 10–11 grade Celsius.

De sâmbătă, temperaturile scad cu peste 10–15 grade

Schimbarea radicală a vremii va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, când aerul rece va cuprinde treptat întreaga țară. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că diferențele de temperatură vor fi considerabile.

„De sâmbătă, temperaturile vor scădea brusc și semnificativ. Vorbim de diferențe cu mai mult de 10° față de ziua de vineri, pentru că ecartul maximelor pentru ziua de sâmbătă va fi cuprins, în general, între 6 și 11°, chiar și în Capitală, o maximă în jurul a 10°C”, a precizat șefa ANM.

Astfel, Bucureștiul ar putea trece de la 25 de grade vineri la numai 10 grade sâmbătă, ceea ce înseamnă o răcire de aproximativ 15 grade într-un interval de 24 de ore.

Ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte

Încălzirea va fi însoțită și de instabilitate atmosferică. Ploile vor apărea în cea mai mare parte a țării, iar local vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele montane, unde se pot acumula punctual peste 20–30 de litri pe metrul pătrat.

Vântul va avea intensificări de 45–60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor putea depăși 80–90 km/h, izolat chiar 100 km/h.