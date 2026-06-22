All‑in‑One ASUS pentru office: performanță vs. estetică

Într-un birou obișnuit, un AiO bun nu trebuie să fie spectaculos precum un desktop de gaming și nici să concureze cu o stație de lucru profesională. Trebuie să pornească repede, să ruleze fluent aplicații office, browser cu multe taburi, videoconferințe, platforme interne, documente grele și aplicații de contabilitate sau CRM. În același timp, trebuie să arate suficient de bine încât să nu transforme biroul într-un spațiu aglomerat de cabluri, carcase și adaptoare.

De ce un All-in-One are sens într-un birou modern

Principalul avantaj al unui sistem All-in-One este economia de spațiu. În loc să ai monitor, unitate desktop, cabluri video, cabluri de alimentare, eventual boxe și cameră web separată, primești un computer integrat direct în zona ecranului. Pentru recepții, birouri de consultanță, call centere, săli de training, cabinete medicale, spații de coworking sau departamente administrative, acest lucru contează enorm. Un post de lucru curat pare mai profesionist și este mai ușor de întreținut.

Modelele ASUS ExpertCenter P400 AiO sunt construite exact pe această logică. ASUS descrie seria ca fiind compactă, orientată spre business, cu Windows 11 Pro, procesoare Intel Core, până la 64 GB memorie DDR5 și opțiuni de conectivitate gândite pentru administrare în companii. În plus, designul include cameră retractabilă, ceea ce contează într-o perioadă în care confidențialitatea în videoconferințe a devenit o temă reală, nu doar un detaliu tehnic.

Un alt avantaj este predictibilitatea. Pentru o firmă care cumpără mai multe sisteme, un AiO standardizat simplifică instalarea, suportul și mentenanța. Nu mai trebuie combinate monitoare diferite cu unități desktop diferite și camere web diferite. Ai un pachet relativ uniform, ușor de implementat, iar asta contează mai ales în organizațiile unde departamentul IT trebuie să administreze zeci sau sute de dispozitive.

Pe de altă parte, un AiO nu este alegerea ideală pentru orice scenariu. Upgrade-urile sunt mai limitate decât la un desktop clasic, răcirea este condiționată de spațiul disponibil în carcasă, iar dacă ecranul devine depășit sau se defectează, nu îl poți separa la fel de ușor de restul sistemului. Tocmai de aceea, un All-in-One trebuie ales cu atenție, nu doar după aspect.

ExpertCenter P440VA și P470VA, zona office serioasă

ASUS ExpertCenter P400 AiO apare în două formate principale relevante pentru birou: P440VA, cu ecran de 23,8 inch, și P470VA, cu ecran de 27 inch. Ambele sunt orientate spre business, iar diferența majoră ține de spațiul vizual disponibil. Modelul de 23,8 inch este mai potrivit pentru birouri mici, front desk, instituții, ghișee sau zone cu spațiu limitat, în timp ce varianta de 27 inch este mai confortabilă pentru multitasking, foi de calcul mari, două ferestre alăturate sau aplicații de analiză.

La nivel de performanță, specificațiile oficiale pentru P440VA și P470VA includ procesoare precum Intel Core i7-13620H, Intel Core 7 250H, Intel Core 7 240H, Intel Core i5-13420H sau Intel Core 5 210H, în funcție de configurație și piață. Acestea sunt procesoare suficient de puternice pentru sarcini office avansate, inclusiv multitasking intens, aplicații web grele, videoconferințe, lucru în documente mari și administrare de date.