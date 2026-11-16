Dacă verificarea la stație nu arată nicio problemă și poți face în siguranță o comparație, o altă pompă compatibilă poate lămuri dacă episodul a fost izolat. Notează cât GPL ai reușit efectiv să introduci și dacă mașina tocmai comutase pe benzină sau doar indica un nivel mic. Indicatorul din bord este orientativ. Dacă mașina mai funcționează pe GPL un timp normal, iar la pompă intră mai puțin decât credeai, e posibil ca estimarea nivelului să te fi indus în eroare. Dacă fenomenul se repetă la stații diferite, suspiciunea se mută spre traseul de umplere al vehiculului.

Ce rol au supapa de umplere și oprirea la aproximativ 80%

Rezervorul GPL nu se umple până la volumul său geometric. Limitatorul prevăzut pentru umplere oprește alimentarea în jurul a 80% din capacitate, lăsând spațiu pentru dilatarea combustibilului. Într-o situație normală, oprirea nu este un motiv să mai forțezi câțiva litri. Dacă în rezervor este într-adevăr puțin GPL, alimentarea prea scurtă se poate explica printr-o supapă de pe circuitul de umplere care nu permite trecerea carburantului, printr-o restricție pe traseu sau prin limitatorul din ansamblul rezervorului care oprește prematur fluxul.

La un service autorizat pentru GPL, cere să se verifice traseul în ordinea firească: capul de umplere, conducta și ansamblul de la rezervor. Menționează dacă problema a apărut imediat după o intervenție sau dacă alimentările au devenit treptat tot mai scurte. Nu forța pistolul, nu încerca să eliberezi supapa cu o unealtă și nu interveni asupra limitatorului. Acesta este un dispozitiv de siguranță, indiferent cât de frustrant este să pleci de la pompă fără carburantul pe care ai venit să-l cumperi. Un diagnostic bun explică de ce s-a oprit umplerea și confirmă că limitarea normală va funcționa în continuare după reparație.