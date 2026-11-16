Alimentare cu GPL întreruptă imediat, deși rezervorul este aproape gol: cuplare incompletă, supapă sau limitator blocat
Ajungi la stație după ce mașina a trecut pe benzină, conectezi pistolul de GPL și pompa se oprește aproape în clipa în care începe alimentarea. Pe afișaj au apărut cel mult câteva zecimi de litru. Dacă rezervorul ar fi fost aproape plin, oprirea ar fi fost normală. Totuși, nici martorul de pe bord, nici trecerea pe benzină nu măsoară perfect cât spațiu a rămas în rezervor, iar o oprire imediată nu îți spune singură dacă problema este la pompă, la cuplare ori în instalația mașinii.
Când problema poate fi la pistol, la adaptor sau la stație
Pistolul de GPL trebuie să se fixeze etanș pe racordul mașinii sau pe adaptorul potrivit, dacă este necesar. Tipul racordului și felul în care se pornește alimentarea diferă între instalații și stații. O prindere incompletă, un adaptor nepotrivit ori o pompă care întrerupe livrarea pot da același rezultat, fără să fie nevoie să schimbi vreo piesă a mașinii. Dacă nu există miros persistent de gaz, șuierat continuu sau alte semne de pierdere, cere personalului stației să verifice cuplarea și să confirme că pompa funcționează normal. Dacă bănuiești o scurgere, întrerupe alimentarea și anunță personalul, fără o nouă încercare.
Dacă verificarea la stație nu arată nicio problemă și poți face în siguranță o comparație, o altă pompă compatibilă poate lămuri dacă episodul a fost izolat. Notează cât GPL ai reușit efectiv să introduci și dacă mașina tocmai comutase pe benzină sau doar indica un nivel mic. Indicatorul din bord este orientativ. Dacă mașina mai funcționează pe GPL un timp normal, iar la pompă intră mai puțin decât credeai, e posibil ca estimarea nivelului să te fi indus în eroare. Dacă fenomenul se repetă la stații diferite, suspiciunea se mută spre traseul de umplere al vehiculului.
Ce rol au supapa de umplere și oprirea la aproximativ 80%
Rezervorul GPL nu se umple până la volumul său geometric. Limitatorul prevăzut pentru umplere oprește alimentarea în jurul a 80% din capacitate, lăsând spațiu pentru dilatarea combustibilului. Într-o situație normală, oprirea nu este un motiv să mai forțezi câțiva litri. Dacă în rezervor este într-adevăr puțin GPL, alimentarea prea scurtă se poate explica printr-o supapă de pe circuitul de umplere care nu permite trecerea carburantului, printr-o restricție pe traseu sau prin limitatorul din ansamblul rezervorului care oprește prematur fluxul.
La un service autorizat pentru GPL, cere să se verifice traseul în ordinea firească: capul de umplere, conducta și ansamblul de la rezervor. Menționează dacă problema a apărut imediat după o intervenție sau dacă alimentările au devenit treptat tot mai scurte. Nu forța pistolul, nu încerca să eliberezi supapa cu o unealtă și nu interveni asupra limitatorului. Acesta este un dispozitiv de siguranță, indiferent cât de frustrant este să pleci de la pompă fără carburantul pe care ai venit să-l cumperi. Un diagnostic bun explică de ce s-a oprit umplerea și confirmă că limitarea normală va funcționa în continuare după reparație.