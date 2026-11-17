Potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Medical Directors Association, despre care scrie și ScienceAlert, sănătatea orală precară ar putea avea o contribuție mai importantă la declinul cognitiv decât sedentarismul, fumatul sau nivelul scăzut de educație. Descoperirea ar putea schimba inclusiv strategiile medicale de prevenire a afecțiunilor neurodegenerative.

Ce spune numărul de dinți despre riscul de a dezvolta demență

Cercetătorii japonezi au analizat datele provenite de la 47.293 de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani, monitorizate pe parcursul a aproximativ nouă ani, între 2013 și 2022. În această perioadă, 8.247 dintre participanți, echivalentul a 17,4% din total, au dezvoltat demență.

Oamenii de știință au utilizat numărul de dinți naturali rămași ca indicator al sănătății orale, având în vedere că pierderea acestora reflectă adesea consecințele unor probleme stomatologice acumulate de-a lungul vieții, precum cariile avansate și afecțiunile parodontale severe.

După ce au luat în calcul vârsta, sexul și veniturile participanților, cercetătorii au constatat că, în comparație cu persoanele care aveau cel puțin 20 de dinți naturali, riscul de demență era cu 14% mai ridicat în cazul celor cu 10-19 dinți și cu 12% mai mare în cazul celor cu unul până la nouă dinți.

Persoanele care își pierduseră toți dinții prezentau un risc cu 27% mai ridicat de a dezvolta demență.

De altfel, pierderea dinților la vârste înaintate a mai fost asociată, în cercetări anterioare, cu deteriorarea stării generale de sănătate și chiar cu un risc crescut de mortalitate.

Bărbații ar putea fi mai vulnerabili decât femeile

Cea mai surprinzătoare descoperire a venit în momentul în care specialiștii au comparat sănătatea orală cu alți factori de risc cunoscuți pentru apariția demenței.

Conform estimărilor statistice, pierderea dinților ar putea explica 7,2% dintre cazurile de demență din populația studiată, dacă asocierea observată s-ar dovedi a fi una cauzală. Aceasta s-a clasat pe locul al treilea, după simptomele depresive, cu 10,5%, și izolarea socială, cu 9,4%.

Diferențele dintre sexe au fost, de asemenea, semnificative. În cazul bărbaților, pierderea dinților s-a clasat pe primul loc dintre factorii analizați, cu un procent estimat de 12%. În cazul femeilor, aceasta a ocupat locul al patrulea, cu 6,1%.

Rezultatele sunt cu atât mai interesante cu cât sănătatea orală nu figurează printre cei 14 factori de risc modificabili identificați în raportul Comisiei Lancet privind prevenirea demenței, actualizat în 2024.

Cum poate influența sănătatea dentară funcționarea creierului

Există mai multe explicații posibile pentru legătura dintre igiena dentară și demență. Una dintre acestea privește alimentația. Persoanele care și-au pierdut o parte importantă dintre dinți pot întâmpina dificultăți în mestecarea anumitor alimente, ceea ce favorizează apariția dezechilibrelor nutriționale.

O altă ipoteză vizează inflamația cronică. Afecțiunile gingivale pot contribui la apariția inflamației sistemice, un proces biologic asociat de oamenii de știință și cu deteriorarea capacităților cognitive.

În plus, problemele dentare pot afecta încrederea în sine și disponibilitatea de a participa la activități sociale. Izolarea reprezintă, la rândul său, un factor de risc recunoscut pentru demență.

Autorii studiului avertizează însă că rezultatele nu demonstrează existența unei relații directe de cauzalitate. De asemenea, o parte dintre informațiile analizate au fost furnizate chiar de participanți, ceea ce ar putea introduce anumite erori.

Cu toate acestea, descoperirea oferă un argument suplimentar în favoarea menținerii unei sănătăți dentare corespunzătoare pe tot parcursul vieții. Periajul regulat, tratarea afecțiunilor gingivale și controalele stomatologice periodice ar putea avea beneficii care depășesc cu mult aspectul estetic.

Cercetătorii consideră că sănătatea orală ar trebui reevaluată și inclusă în viitoarele strategii internaționale de reducere a riscului de demență.