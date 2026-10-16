Ai două apartamente și unul stă gol. Ce cheltuieli de la asociație trebuie să plătești chiar dacă nu locuiește nimeni acolo

Articolul 75 stabilește că renunțarea la folosirea unei părți comune nu înlătură obligația de a contribui la cheltuielile acesteia. Nu poți refuza, de exemplu, reparația acoperișului doar pentru că nu locuiești în apartament sau pentru că proprietatea ta se află la un etaj inferior.

Cota-parte indiviză reprezintă partea din proprietatea comună care îi revine apartamentului. Ea nu dispare când ultimul locatar se mută și nu depinde de câte nopți petreci acolo.

Un exemplu ipotetic arată diferența. Dacă apartamentului îi revine o cotă de 2% dintr-o lucrare comună de 10.000 de lei, contribuția rezultată este de 200 de lei, chiar dacă la rubrica persoanelor figurează zero.

Administrarea și curățenia nu dispar odată cu plecarea locatarilor

Articolul 85 include între cheltuielile pe cota-parte indiviză remunerațiile administratorului, contabilului și ale altor persoane care lucrează pentru proprietatea comună. Sunt menționate și indemnizațiile președintelui, comitetului executiv și cenzorului, precum și personalul și materialele pentru curățenie.

Aici apare o confuzie frecventă. Salariul persoanei care curăță scara și energia electrică folosită de instalațiile comune sunt cheltuieli diferite, chiar dacă pe listă pot apărea sub denumiri generale precum „cheltuieli comune”.

Reparațiile la coloane, acoperiș, terasă sau ascensor rămân, de asemenea, în sarcina proprietarilor potrivit criteriilor legale aplicabile. Neutilizarea liftului nu anulează automat contribuția la repararea lui.

Fondul de reparații trebuie deosebit de fondul de rulment. Primul finanțează lucrări la proprietatea comună, iar al doilea este un avans pentru plățile curente, care se reîntregește în funcție de utilizarea sa, nu o taxă lunară fixă fără legătură cu soldul.