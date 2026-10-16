Ai două apartamente și unul stă gol. Ce cheltuieli de la asociație trebuie să plătești chiar dacă nu locuiește nimeni acolo
Un apartament nelocuit nu este scutit de toate cheltuielile asociației. Poți solicita eliminarea costurilor repartizate pe persoane, în condițiile legii, dar administrarea, reparațiile și întreținerea proprietății comune rămân de plată. Faptul că ai două locuințe și folosești numai una nu schimbă obligațiile aferente celeilalte.
Zero persoane nu înseamnă zero lei pe lista de întreținere
Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari separă cheltuielile după criteriul de repartizare. Există costuri pe persoane, pe consum individual, pe cota-parte indiviză și pe beneficiari, iar apartamentul gol nu are același regim pentru toate aceste categorii.
Articolul 75 stabilește că renunțarea la folosirea unei părți comune nu înlătură obligația de a contribui la cheltuielile acesteia. Nu poți refuza, de exemplu, reparația acoperișului doar pentru că nu locuiești în apartament sau pentru că proprietatea ta se află la un etaj inferior.
Cota-parte indiviză reprezintă partea din proprietatea comună care îi revine apartamentului. Ea nu dispare când ultimul locatar se mută și nu depinde de câte nopți petreci acolo.
Un exemplu ipotetic arată diferența. Dacă apartamentului îi revine o cotă de 2% dintr-o lucrare comună de 10.000 de lei, contribuția rezultată este de 200 de lei, chiar dacă la rubrica persoanelor figurează zero.
Administrarea și curățenia nu dispar odată cu plecarea locatarilor
Articolul 85 include între cheltuielile pe cota-parte indiviză remunerațiile administratorului, contabilului și ale altor persoane care lucrează pentru proprietatea comună. Sunt menționate și indemnizațiile președintelui, comitetului executiv și cenzorului, precum și personalul și materialele pentru curățenie.
Aici apare o confuzie frecventă. Salariul persoanei care curăță scara și energia electrică folosită de instalațiile comune sunt cheltuieli diferite, chiar dacă pe listă pot apărea sub denumiri generale precum „cheltuieli comune”.
Reparațiile la coloane, acoperiș, terasă sau ascensor rămân, de asemenea, în sarcina proprietarilor potrivit criteriilor legale aplicabile. Neutilizarea liftului nu anulează automat contribuția la repararea lui.
Fondul de reparații trebuie deosebit de fondul de rulment. Primul finanțează lucrări la proprietatea comună, iar al doilea este un avans pentru plățile curente, care se reîntregește în funcție de utilizarea sa, nu o taxă lunară fixă fără legătură cu soldul.
Tabelul de mai jos sintetizează principalele situații. Denumirea rubricii de pe listă trebuie verificată împreună cu natura serviciului și documentele justificative.
Ce poți solicita pentru cheltuielile calculate pe persoane
Articolul 82 reglementează cheltuielile repartizate după numărul persoanelor, pentru servicii care nu pot fi individualizate prin măsurare. În această categorie intră, în condițiile legii, anumite consumuri de apă, energia instalațiilor comune și colectarea deșeurilor.
Pentru absențe, legea prevede posibilitatea solicitării în scris a scutirii, potrivit hotărârii adunării generale și perioadei stabilite, care trebuie să fie de cel puțin 15 zile pe lună. Cere asociației procedura aplicabilă și depune notificarea cu număr de înregistrare.
Dacă apartamentul este complet nelocuit, anunță situația reală și solicită actualizarea evidenței persoanelor. Nu presupune că administratorul știe că locuința este goală doar pentru că nu te-a mai văzut pe scară.
Pentru consumurile contorizate, continuă transmiterea indexurilor conform procedurii folosite în bloc. Un consum individual zero nu trebuie confundat însă cu eliminarea tuturor costurilor comune, inclusiv a eventualelor componente de încălzire repartizate potrivit regulilor tehnice.
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Cum verifici și contești o sumă calculată greșit
Începe prin a cere explicația fiecărei rubrici care nu îți este clară. Solicită factura, criteriul de repartizare, cota folosită și hotărârea relevantă, fără să te limitezi la explicația verbală că „așa plătește tot blocul”.
Articolul 28 îți permite să contești în scris calculul în termen de 10 zile de la afișarea listei. Președintele trebuie să răspundă în scris în maximum 10 zile de la primirea contestației.
De exemplu, dacă apartamentul figurează cu două persoane deși ai notificat că nu mai locuiește nimeni, indică luna, rubrica și documentul depus anterior. Dacă problema privește administrarea, verificarea trebuie să urmărească separat criteriul de repartizare, nu numai numărul locatarilor.
O contestație concretă este mai ușor de verificat decât refuzul general de a plăti întreținerea. Faptul că identifici o eroare la o rubrică nu înlătură celelalte obligații calculate legal pentru apartament.