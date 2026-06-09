„Afacerea” pe care fiica Elenei Udrea şi-a deschis-o la început de vară. Fostul ministru a dezvăluit şi preţul produselor: „Unul bun”

Fostul ministru a explicat și cum a apărut ideea celor două copile. Potrivit postării, fructele au fost culese chiar de Eva, iar ulterior au fost oferite spre vânzare celor care treceau prin zonă.

„Prima “afacere” a Evei! Cireșele pe care le-a cules în curte, le vinde împreună cu prietena ei Medeea, trecătorilor doritori de fructe eco. Preț bun, 5 lei punguța!”, se arată în postarea făcută de Elena Udrea, pe Facebook.

Imaginea a circulat rapid în mediul online, unde numeroși utilizatori au reacționat la inițiativa celor două fete.

Eva va împlini 8 ani în luna septembrie

Eva Maria s-a născut pe 20 septembrie 2018, în Costa Rica, și va împlini anul acesta vârsta de 8 ani. Potrivit informațiilor prezentate, mulți dintre cei care îi văd fotografiile consideră că pare mai mare decât vârsta pe care o are.

Părinții săi, Elena Udrea și Adrian Alexandrov, i-au permis deja să folosească un telefon mobil. Fotografia publicată recent de mama sa a generat zeci de mii de aprecieri pe Facebook, fiind una dintre imaginile care au atras cel mai mult interes din partea urmăritorilor.

Adrian Alexandrov s-a ocupat singur de creșterea fiicei

Pe 17 iulie 2025, Elena Udrea a ieșit din arest după o perioadă de peste trei ani. În timpul în care aceasta s-a aflat în detenție, Adrian Alexandrov a fost cel care s-a ocupat de creșterea fiicei lor.

În ianuarie 2025, acesta a fost surprins într-un mall din nordul Capitalei în timp ce căuta haine pentru Eva Maria. După ce a vizitat un prim magazin fără să găsească ceea ce avea nevoie, a continuat căutările într-un al doilea magazin, unde a identificat articolele potrivite pentru copilă.