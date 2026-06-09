„Afacerea” pe care fiica Elenei Udrea şi-a deschis-o la început de vară. Fostul ministru a dezvăluit şi preţul produselor: „Unul bun”
După ce s-a întors acasă în vara anului trecut, Elena Udrea petrece mult timp alături de fiica sa, Eva. Una dintre cele mai recente imagini publicate de fostul ministru pe rețelele sociale a atras rapid atenția internauților și a devenit virală. În centrul poveștii se află chiar Eva, care a găsit o modalitate inedită de a valorifica fructele culese din propria curte.
Eva și-a deschis propria „afacere” cu cireșe
O fotografie distribuită de Elena Udrea pe Facebook a strâns mii de aprecieri și numeroase comentarii din partea urmăritorilor. În imagine apare Eva, alături de prietena sa Medeea, în timp ce vând cireșe culese din pomii din curte.
Fostul ministru a explicat și cum a apărut ideea celor două copile. Potrivit postării, fructele au fost culese chiar de Eva, iar ulterior au fost oferite spre vânzare celor care treceau prin zonă.
„Prima “afacere” a Evei! Cireșele pe care le-a cules în curte, le vinde împreună cu prietena ei Medeea, trecătorilor doritori de fructe eco.
Preț bun, 5 lei punguța!”, se arată în postarea făcută de Elena Udrea, pe Facebook.
Imaginea a circulat rapid în mediul online, unde numeroși utilizatori au reacționat la inițiativa celor două fete.
Eva va împlini 8 ani în luna septembrie
Eva Maria s-a născut pe 20 septembrie 2018, în Costa Rica, și va împlini anul acesta vârsta de 8 ani. Potrivit informațiilor prezentate, mulți dintre cei care îi văd fotografiile consideră că pare mai mare decât vârsta pe care o are.
Părinții săi, Elena Udrea și Adrian Alexandrov, i-au permis deja să folosească un telefon mobil. Fotografia publicată recent de mama sa a generat zeci de mii de aprecieri pe Facebook, fiind una dintre imaginile care au atras cel mai mult interes din partea urmăritorilor.
Adrian Alexandrov s-a ocupat singur de creșterea fiicei
Pe 17 iulie 2025, Elena Udrea a ieșit din arest după o perioadă de peste trei ani. În timpul în care aceasta s-a aflat în detenție, Adrian Alexandrov a fost cel care s-a ocupat de creșterea fiicei lor.
În ianuarie 2025, acesta a fost surprins într-un mall din nordul Capitalei în timp ce căuta haine pentru Eva Maria. După ce a vizitat un prim magazin fără să găsească ceea ce avea nevoie, a continuat căutările într-un al doilea magazin, unde a identificat articolele potrivite pentru copilă.
Conform informațiilor prezentate la acel moment, Elena Udrea a plâns după ce a văzut imaginile respective. De asemenea, Adrian Alexandrov a fost descris ca fiind foarte implicat în creșterea fiicei sale și preocupat să îi ofere acesteia sprijinul necesar în lipsa mamei.
Povestea familiei a început înainte de nașterea Evei
Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-au cunoscut în anul 2015, însă relația lor a început aproximativ un an mai târziu. La scurt timp, cei doi urmau să devină părinți, iar Eva Maria a venit pe lume în Costa Rica, fiind singurul copil al cuplului.
În perioada în care locuiau acolo, viața lor se desfășura departe de atenția presei. Situația s-a schimbat însă în anul 2022, odată cu emiterea mandatului de arestare. Din acel moment, Adrian Alexandrov a rămas principalul responsabil pentru creșterea fiicei lor, ocupându-se singur de copilă pe durata absenței Elenei Udrea.