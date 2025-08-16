Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 12:52
de Ioana Bucur

Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul

Actualitate
Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul
Foto: Facebook

Fostul ministru Elena Udrea a trăit momente de panică în timpul unei vacanțe în mijlocul naturii, alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva. Cei trei s-au aflat față în față cu un urs sălbatic, iar reacția rapidă a familiei a făcut diferența dintre un incident tragic și o experiență care s-a încheiat cu bine.

Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs

Vacanța în familie a fost la un pas de tragedie, pentru Elena Udrea. fostul ministru a dezvăluit, pe o platformă de social media, că familiei i-a ieșit în cale un urs. Salvarea lor a fost Igor, câinele lor. La doar opt luni, patrupedul a dat dovadă de un curaj uriaș.

„Eva si Igor, care ne-a aparat de urs, aseara.
La doar 8 luni, este cel mai puternic si curajos”, a scris Elena Udrea, în descrierea imaginilor în care apare împreună cu familia sa.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat, la ieșirea din Penitenciarul de Femei de la Târgșor, că speră ca soțul ei să o întrețină „o perioadă”, până când va reuși să-și găsească un loc de muncă, cel mai probabil în mediul privat, răspunzând astfel întrebării despre planurile sale de viitor și modul în care își va câștiga existența.

Vezi și:
Unde a plecat Adrian Alexandrov, după eliberarea Elenei Udrea? Iubitul fostei „blonde de la Cotroceni” a fost văzut singur. Foto
Unde ar putea lucra Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare. Ce spune despre viitorul fiicei sale

„Sper să mă întreţină soţul o perioadă, până când îmi găsesc ceva de lucru. După care o să o activez în privat şi în cadrul asociaţiei pentru drepturile deţinuţilor şi foştilor deţinuţi, încercând să ajut la reabilitarea lor şi la reintegrarea lor în societate după eliberare, asta în cadrul unui ONG. O să văd, cu siguranţă în mediul privat o să fiu”, a răspuns Elena Udrea, întrebată cum îţi va câştiga existenţa de acum înainte.

elena udrea

foto: Facebook

„Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”

Întrebată dacă se retrage din viaţa publică, Udrea a rsăpuns că s-a retras din viaţa publică de mulţi ani.

„Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul, deocamdată vreau să am o viaţă extrem de privată cu copilul meu, cu familia mea. (…) Dacă ştiam că o să ajung să stau departe de copilul meu renunţam la politică. Nu e nimic mai important decât copilul meu, doar că fetiţa mea a venit în viaţa mea când eu nu eram în politică. A venit în 2018 şi eu plecasem deja din 2016”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea a mai spus că abia aşteaptă să ajungă acasă şi că îi este dor de casă, chiar dacă nu ştie cum mai arată.

„Abia aştept să ajung acasă, mi-e dor, nu ştiu cum o să reacţionez. Vă daţi seama, m-am gândit, este ultima plimbare în curte aseară (n. red. la penitenciar). Azi dimineaţa, este ultima dată când mă trezesc în patul ăsta, este ultima cafea pe care o beau şi, într-adevăr, toate acestea au fost pentru ultima dată. Aştept să mă duc acasă, nu ştiu cum arată casa”, a spus Udrea, soţul rău răspunzându-i că „arată bine”.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan
Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan
Ce l-ar fi rugat Nina Iliescu pe Ion Iliescu, pe patul de spital. Soția fostului președinte, de neconsolat, dorința i-a rămas neîndeplinită
Ce l-ar fi rugat Nina Iliescu pe Ion Iliescu, pe patul de spital. Soția fostului președinte, de neconsolat, dorința i-a rămas neîndeplinită
Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design
Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor acuzați că au agresat o femeie. Ce s-a întâmplat în curtea casei, mărturiile încurcă ancheta
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor acuzați că au agresat o femeie. Ce s-a întâmplat în curtea casei, mărturiile încurcă ancheta
Doi români au transformat o magazie a unui ştrand într-o căsuţă de vacanţă. Locul a devenit un colţ de Rai, la câţiva kilometri de Timişoara
Doi români au transformat o magazie a unui ştrand într-o căsuţă de vacanţă. Locul a devenit un colţ de Rai, la câţiva kilometri de Timişoara
Vaccinul împotriva zonei zoster ar putea reduce riscul de demență cu până la 20%, spun oamenii de știință
Vaccinul împotriva zonei zoster ar putea reduce riscul de demență cu până la 20%, spun oamenii de știință
Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI
Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI
Volodimir Zelenski, chemat la Washington pentru o discuție cu Donald Trump. Primul mesaj transmis de liderul de la Kiev: „Sunt recunoscător”
Volodimir Zelenski, chemat la Washington pentru o discuție cu Donald Trump. Primul mesaj transmis de liderul de la Kiev: „Sunt recunoscător”
Revista presei
Adevarul
Cum au mutilat ungurii România cu ajutorul lui Hitler
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine”
Playtech Știri
Trei zodii atrag un noroc financiar fantastic începând din 18 august 2025. Au parte de belşug cum nu se aşteptau
Playtech Știri
Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou