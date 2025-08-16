Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul

Fostul ministru Elena Udrea a trăit momente de panică în timpul unei vacanțe în mijlocul naturii, alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva. Cei trei s-au aflat față în față cu un urs sălbatic, iar reacția rapidă a familiei a făcut diferența dintre un incident tragic și o experiență care s-a încheiat cu bine.

Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs

Vacanța în familie a fost la un pas de tragedie, pentru Elena Udrea. fostul ministru a dezvăluit, pe o platformă de social media, că familiei i-a ieșit în cale un urs. Salvarea lor a fost Igor, câinele lor. La doar opt luni, patrupedul a dat dovadă de un curaj uriaș.

„Eva si Igor, care ne-a aparat de urs, aseara.

La doar 8 luni, este cel mai puternic si curajos”, a scris Elena Udrea, în descrierea imaginilor în care apare împreună cu familia sa.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat, la ieșirea din Penitenciarul de Femei de la Târgșor, că speră ca soțul ei să o întrețină „o perioadă”, până când va reuși să-și găsească un loc de muncă, cel mai probabil în mediul privat, răspunzând astfel întrebării despre planurile sale de viitor și modul în care își va câștiga existența.

„Sper să mă întreţină soţul o perioadă, până când îmi găsesc ceva de lucru. După care o să o activez în privat şi în cadrul asociaţiei pentru drepturile deţinuţilor şi foştilor deţinuţi, încercând să ajut la reabilitarea lor şi la reintegrarea lor în societate după eliberare, asta în cadrul unui ONG. O să văd, cu siguranţă în mediul privat o să fiu”, a răspuns Elena Udrea, întrebată cum îţi va câştiga existenţa de acum înainte.

„Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”

Întrebată dacă se retrage din viaţa publică, Udrea a rsăpuns că s-a retras din viaţa publică de mulţi ani.

„Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul, deocamdată vreau să am o viaţă extrem de privată cu copilul meu, cu familia mea. (…) Dacă ştiam că o să ajung să stau departe de copilul meu renunţam la politică. Nu e nimic mai important decât copilul meu, doar că fetiţa mea a venit în viaţa mea când eu nu eram în politică. A venit în 2018 şi eu plecasem deja din 2016”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea a mai spus că abia aşteaptă să ajungă acasă şi că îi este dor de casă, chiar dacă nu ştie cum mai arată.