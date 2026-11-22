AdBlue este o soluție apoasă de uree destinată sistemului SCR, adică reducerii catalitice selective. Are propriul rezervor și este injectat în gazele de evacuare înaintea catalizatorului SCR, nu în motorină. Acolo contribuie la transformarea oxizilor de azot în azot și apă. Diferența pe care merită să o reții este ce tratează fiecare sistem: filtrul reține particule solide, iar SCR reduce oxizii de azot. Dacă mașina le are pe amândouă, completarea rezervorului de AdBlue nu va rezolva avertizarea privind nivelul aditivului pentru filtru.

Ce verifici înainte să completezi și ce faci dacă ai greșit rezervorul

Pornește de la formularea exactă a avertizării. Dacă bordul indică un nivel scăzut de AdBlue, caută în manual gura de umplere marcată și cantitatea minimă recomandată pentru completare. La unele modele, după golirea rezervorului, motorul nu mai poate fi repornit până nu completezi conform instrucțiunilor. Dacă ai deja suficient lichid, dar mesajul indică o defecțiune SCR sau păstrează numărătoarea până la blocarea repornirii, cere o diagnoză. Un bidon în plus nu rezolvă o defecțiune a sistemului. La fel, nivelul scăzut al aditivului și un filtru încărcat sunt probleme care merită diferențiate înainte să cumperi ceva.

Pentru aditivul de fabrică al filtrului, cere identificarea lichidului după seria VIN și documentația de service. În funcție de model, se umple un rezervor sau se schimbă punga, iar procedura poate include actualizarea contorului de aditiv cu testerul. Dacă ai turnat AdBlue în rezervorul de motorină ori ai pus alt lichid în rezervorul de AdBlue, nu porni motorul și cere asistență. Dacă ai pornit deja, oprește când poți face asta în siguranță și spune-i atelierului ce produs ai folosit, unde l-ai turnat și aproximativ cât. Nu încerca să corectezi greșeala prin diluare: lichidul trebuie îndepărtat conform procedurii potrivite pentru circuitul contaminat.