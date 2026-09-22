Mersul pe jos, de la efort la „stres bun”: cum ne antrenează mintea, nu doar corpul

Studiul este construit în jurul conceptului de „Stres bun” sau eustres, un principiu tot mai prezent în medicina stilului de viață și în cercetarea asupra longevității, care susține că expunerea controlată la provocări fizice și mentale poate activa mecanismele naturale de adaptare ale organismului și poate contribui la creșterea rezilienței fizice si emoționale, atunci când este dozată și gestionată corespunzător.

„Atunci când corpul se află în eustres, omul se poate simți mai motivat, eliberat de presiunea vieții sociale și se poate încărca cu energie pozitivă. Eustresul contribuie, astfel, la starea de bine a întregului organism, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic”, explică dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, doctor în științe medicale și coordonator al programului de medicină a stilului de viață în cadrul MedLife.

Viața între birou, mașină și casă

Pentru organismul uman, una dintre cele mai mari provocări ale stilului de viață modern este, paradoxal, lipsa provocării fizice. Multe ore petrecute la birou, deplasările cu mașina, mesele luate pe fugă și timpul redus petrecut în aer liber creează o rutină în care mișcarea ajunge să fie mai degrabă o excepție decât o constantă.

„În zilele noastre, sunt foarte mulți oameni care petrec timp îndelungat în spații închise, stând la birou și mâncând pe apucate, nu neapărat sănătos. Seara, obosiți fiind, se urcă în mașină și merg direct acasă”, spune dr. Hâncu.

În timp, această rutină poate influența mai multe componente ale stilului de viață. Lipsa mișcării și a timpului petrecut în aer liber se poate suprapune peste probleme de somn, alimentație dezechilibrată și niveluri ridicate de stres, iar aceste elemente se pot întreține reciproc.

„Mulţi se confruntă cu insomnii, iar o noapte de nesomn afectează mult capacitatea de a face a doua zi tot ceea ce ne propunem. Din cauza lipsei de somn, vom mânca mai mult pentru a suplini energia pe care ne-ar fi dat-o somnul. Se creează, aşadar, un cerc vicios care duce treptat la alterarea stării de sănătate.

Somnul, mișcarea și alimentația se întrețin și se potențează pentru a ne menține sănătoși. Dacă dormim bine, putem face mișcare mai ușor. Dacă dormim bine și facem mișcare, microbiomul nostru este mai sănătos. Există o axă microbiom-creier și microbiom-mușchi. Deci când mușchiul este în activitate și este întreținut, funcționează mai bine, iar microbiomul nostru este mai sănătos şi digestia este mai bună”, explică medicul.