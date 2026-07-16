Actualizează Zoom imediat. O breșă critică poate permite preluarea contului fără parolă

Ce versiuni Zoom sunt vulnerabile

Problema afectează Zoom Workplace pentru Windows înainte de versiunea 7.0.0. Sunt vizate și anumite versiuni ale clientului Zoom Workplace VDI. Utilizatorii ramurilor mai vechi trebuie să instaleze cel puțin versiunile 7.0.10, 6.6.15 sau 6.5.18.

Zoom a menționat inițial și Meeting SDK pentru Windows. Compania și-a actualizat însă avertismentul pe 15 iulie 2026. Meeting SDK a fost eliminat ulterior de pe lista produselor afectate.

Breșa a fost descoperită de echipa internă Zoom Offensive Security. Compania o descrie drept o problemă de validare incorectă a datelor introduse. Un atacator poate trimite informații special pregătite către aplicație.

Atacul poate fi realizat prin rețea. Nu necesită acces fizic la calculator. Nu cere nici autentificare în prealabil. Aceste elemente explică scorul foarte mare primit de vulnerabilitate.

Cum poate fi compromis un cont Zoom

Zoom nu a explicat exact fiecare etapă a atacului. Compania încearcă să evite publicarea unui ghid care ar putea fi folosit de infractori. Impactul anunțat este însă clar. Vulnerabilitatea poate duce la preluarea contului.

Un cont Zoom compromis poate expune informații sensibile. Atacatorul poate vedea întâlniri programate. Poate accesa contacte sau conversații. În funcție de setările organizației, poate obține acces și la documente sau înregistrări.

Platformele pentru videoconferințe sunt ținte atractive. Ele sunt folosite de companii, instituții și școli. În trecut, Microsoft Teams și Zoom au devenit ținta atacurilor cibernetice tocmai din cauza numărului mare de utilizatori.