Acțiunile Ferrari au căzut după primul EV, dar clienții stau la coada bolidului de 590.000 de euro. De ce scandalul online nu spune toată povestea
Ferrari a intrat oficial în era electrică, dar nu fără turbulențe. Luce, primul automobil complet electric al mărcii italiene, a fost prezentat cu ambiții uriașe, un preț de aproximativ 590.000 de euro și o fișă tehnică pe măsura reputației de la Maranello. În loc să fie primit doar ca un moment istoric, modelul a declanșat un val de critici online, ironii legate de design și chiar o reacție negativă pe bursă.
După prezentarea de la Roma, acțiunile Ferrari au scăzut cu aproximativ 6%, iar în zilele următoare au ajuns să piardă până la 8%, înainte de o recuperare parțială. Pe internet, Luce a fost comparat cu modele mult mai banale, de la sedanuri japoneze până la obiecte de lux fără legătură cu ideea clasică de Ferrari. Criticile au fost alimentate și de reacții din Italia, inclusiv de comentarii dure venite din zona politică și din partea unor nume asociate istoric cu marca.
Cu toate acestea, realitatea comercială pare să spună o poveste diferită. Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a confirmat că Luce primește deja comenzi atât de la clienți existenți, cât și de la cumpărători noi. Mai mult, lista de comenzi se întinde deja spre finalul anului 2027, în condițiile în care livrările ar urma să înceapă în octombrie 2026. Cu alte cuvinte, scandalul online există, dar nu pare să fi oprit clienții care chiar pot semna cecul.
Primul Ferrari electric nu este doar o schimbare de motor
Luce este un model important nu doar pentru că renunță la motorul termic, ci pentru că obligă Ferrari să redefinească ce înseamnă performanța în epoca electrică. Mașina are cinci locuri, patru uși și patru motoare electrice, cu o putere totală de 1.050 CP. Autonomia anunțată este de 530 km WLTP, iar arhitectura electrică este de 800V, ceea ce o poziționează într-o zonă tehnologică de vârf.
Pentru fanii tradiționali Ferrari, problema nu este doar lipsa motorului V8 sau V12, ci și forma mașinii. Un Ferrari cu patru uși și cinci locuri, complet electric, este o ruptură majoră de imagine. Nu întâmplător, criticile de design au fost atât de intense. În cultura auto, Ferrari nu este doar un producător de automobile, ci un simbol construit în jurul sunetului, proporțiilor dramatice, motorsportului și exclusivității.
Totuși, platforma tehnică a lui Luce arată că Ferrari nu a tratat tranziția electrică superficial. Modelul folosește motoare derivate din tehnologia F80, câte unul la fiecare roată, cu vectorizare independentă a cuplului. Suspensia activă nu are bare antiruliu, mașina beneficiază de direcție pe puntea spate, iar centrul de greutate este cu 95 mm mai jos decât la Purosangue.
Aceste detalii contează, pentru că Ferrari încearcă să transmită un mesaj clar: electrificarea nu trebuie să însemne o pierdere de caracter. Dacă motorul termic nu mai este sursa principală de emoție, dinamica, controlul cuplului, răspunsul instantaneu și felul în care mașina se simte pe drum trebuie să compenseze. Luce este, astfel, mai mult decât un EV scump. Este primul test major al capacității Ferrari de a-și păstra identitatea fără ingredientul care a definit-o timp de decenii.
De ce internetul nu cumpără mașini de 590.000 de euro
Reacția dură de pe internet poate părea devastatoare, dar istoria recentă arată că zgomotul online nu prezice întotdeauna succesul comercial. Un exemplu des invocat este Ford Mustang Mach-E, un model criticat intens la debut pentru folosirea numelui Mustang pe un SUV electric. În timp, însă, reacțiile negative ale puriștilor nu au împiedicat modelul să devină un produs relevant comercial.
În cazul Ferrari, diferența este și mai mare între publicul care comentează online și publicul care cumpără efectiv mașina. Luce nu este un EV de volum, nu este o mașină construită pentru a convinge masele și nu depinde de aprobarea utilizatorilor de pe rețele sociale. Este un produs extrem de scump, destinat unei clientele restrânse, obișnuite să cumpere Ferrari nu doar ca mijloc de transport, ci ca obiect de statut, colecție și acces într-un club exclusivist.
De aceea, comenzile care se întind spre 2027 sunt importante, dar trebuie interpretate cu atenție. În ecosistemul Ferrari există o regulă nescrisă: clienții care cumpără constant modele noi, inclusiv pe cele controversate sau mai puțin evidente ca obiecte de pasiune, își consolidează relația cu marca. Această relație contează enorm atunci când Ferrari decide cine primește acces la ediții limitate, hipermașini sau modele speciale produse în număr foarte mic.
Cu alte cuvinte, o parte dintre comenzile pentru Luce pot veni din entuziasm autentic pentru un Ferrari electric, dar o parte pot fi și o formă de investiție în relația cu Maranello. Pentru un colecționar care vrea să fie pe lista următorului model exclusivist, refuzul primului EV Ferrari poate fi o decizie riscantă. În lumea acestor clienți, fiecare achiziție poate conta.
Pentru Ferrari, riscul real nu este vânzarea, ci direcția strategică
Ferrari are o poziție diferită de majoritatea constructorilor auto. Marca vinde aproape tot ce produce, iar raritatea face parte din strategie. Din acest motiv, întrebarea nu este dacă Luce va găsi cumpărători, ci dacă reacția negativă va afecta curajul companiei de a continua dezvoltarea electrică. Aici miza este mai mare decât lista de comenzi a unui singur model.
Benedetto Vigna are nevoie de spațiu pentru a continua tranziția. Într-un moment în care Porsche și Lamborghini au devenit mai prudente cu anumite planuri de electrificare, Ferrari riscă să primească semnale contradictorii. Pe de o parte, reglementările și evoluția tehnologică împing industria spre electric. Pe de altă parte, fanii tradiționali reacționează dur când simbolurile istorice sunt reinterpretate.
Faptul că Luce strânge comenzi în ciuda criticilor îi oferă lui Vigna un argument important. Clienții cu bani, adică publicul care contează în bilanțul Ferrari, par mai deschiși decât mulțimea din comentarii. Chiar dacă nu toți cumpără din pură pasiune electrică, simplul fapt că modelul nu este respins comercial îi permite companiei să meargă mai departe.
Pentru Ferrari, provocarea va fi să transforme curiozitatea și obligația de colecționar în convingere reală. Dacă primii posesori vor descoperi că Luce se conduce spectaculos, că sistemul de vectorizare a cuplului aduce un tip nou de plăcere și că sunetul amplificat al motoarelor electrice nu este doar un artificiu, modelul ar putea schimba percepții în interiorul celui mai conservator public auto.
De ce Luce poate deveni mai important decât pare acum
La prima vedere, Luce poate părea doar un Ferrari controversat, foarte scump, criticat pentru design și cumpărat de oameni care vor să rămână în grațiile mărcii. Dar primul EV Ferrari are potențialul de a deveni un moment de cotitură. Nu pentru că va democratiza mașina electrică, ci pentru că poate legitima performanța electrică într-un segment unde emoția a fost legată aproape exclusiv de combustie.
Dacă Ferrari reușește să convingă măcar o parte din clienții tradiționali că un EV poate fi memorabil, atunci discuția despre electrificarea mașinilor de lux se schimbă. Nu mai este vorba doar despre autonomie, emisii sau reglementări. Devine o discuție despre control, precizie, reacții instantanee și un alt tip de spectacol mecanic.
Pentru piața auto, semnalul este important. Când Ferrari, una dintre cele mai conservatoare mărci la nivel emoțional, construiește un model electric de 1.050 CP și îl vinde cu aproape 590.000 de euro, tranziția nu mai poate fi tratată ca o simplă modă. Chiar dacă designul rămâne discutabil, iar comenzile trebuie privite cu rezerve, tehnologia din spatele mașinii arată o investiție serioasă.
Scandalul online spune o parte a poveștii, dar nu pe cea completă. Da, Luce a fost ironizat. Da, acțiunile Ferrari au reacționat negativ. Da, mulți fani nu sunt pregătiți pentru ideea unui Ferrari electric cu patru uși și cinci locuri. Dar, în același timp, clienții comandă mașina, iar Ferrari are acum o dovadă că poate intra în era electrică fără să-și piardă instantaneu publicul plătitor.
În final, Luce nu trebuie judecat doar prin reacțiile din primele zile. Mașina va fi înțeleasă abia când va ajunge pe drumuri, în garajele colecționarilor și, mai ales, pe traseele unde Ferrari își poate demonstra cel mai bine ADN-ul. Până atunci, un lucru este clar: primul Ferrari electric a reușit deja să facă exact ce trebuia să facă un Ferrari important. A stârnit pasiuni, a împărțit opinii și a ținut toată industria cu ochii pe Maranello.