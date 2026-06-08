Acțiunile Ferrari au căzut după primul EV, dar clienții stau la coada bolidului de 590.000 de euro. De ce scandalul online nu spune toată povestea

Cu toate acestea, realitatea comercială pare să spună o poveste diferită. Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a confirmat că Luce primește deja comenzi atât de la clienți existenți, cât și de la cumpărători noi. Mai mult, lista de comenzi se întinde deja spre finalul anului 2027, în condițiile în care livrările ar urma să înceapă în octombrie 2026. Cu alte cuvinte, scandalul online există, dar nu pare să fi oprit clienții care chiar pot semna cecul.

Primul Ferrari electric nu este doar o schimbare de motor

Luce este un model important nu doar pentru că renunță la motorul termic, ci pentru că obligă Ferrari să redefinească ce înseamnă performanța în epoca electrică. Mașina are cinci locuri, patru uși și patru motoare electrice, cu o putere totală de 1.050 CP. Autonomia anunțată este de 530 km WLTP, iar arhitectura electrică este de 800V, ceea ce o poziționează într-o zonă tehnologică de vârf.

Pentru fanii tradiționali Ferrari, problema nu este doar lipsa motorului V8 sau V12, ci și forma mașinii. Un Ferrari cu patru uși și cinci locuri, complet electric, este o ruptură majoră de imagine. Nu întâmplător, criticile de design au fost atât de intense. În cultura auto, Ferrari nu este doar un producător de automobile, ci un simbol construit în jurul sunetului, proporțiilor dramatice, motorsportului și exclusivității.

Totuși, platforma tehnică a lui Luce arată că Ferrari nu a tratat tranziția electrică superficial. Modelul folosește motoare derivate din tehnologia F80, câte unul la fiecare roată, cu vectorizare independentă a cuplului. Suspensia activă nu are bare antiruliu, mașina beneficiază de direcție pe puntea spate, iar centrul de greutate este cu 95 mm mai jos decât la Purosangue.

Aceste detalii contează, pentru că Ferrari încearcă să transmită un mesaj clar: electrificarea nu trebuie să însemne o pierdere de caracter. Dacă motorul termic nu mai este sursa principală de emoție, dinamica, controlul cuplului, răspunsul instantaneu și felul în care mașina se simte pe drum trebuie să compenseze. Luce este, astfel, mai mult decât un EV scump. Este primul test major al capacității Ferrari de a-și păstra identitatea fără ingredientul care a definit-o timp de decenii.

De ce internetul nu cumpără mașini de 590.000 de euro

Reacția dură de pe internet poate părea devastatoare, dar istoria recentă arată că zgomotul online nu prezice întotdeauna succesul comercial. Un exemplu des invocat este Ford Mustang Mach-E, un model criticat intens la debut pentru folosirea numelui Mustang pe un SUV electric. În timp, însă, reacțiile negative ale puriștilor nu au împiedicat modelul să devină un produs relevant comercial.

În cazul Ferrari, diferența este și mai mare între publicul care comentează online și publicul care cumpără efectiv mașina. Luce nu este un EV de volum, nu este o mașină construită pentru a convinge masele și nu depinde de aprobarea utilizatorilor de pe rețele sociale. Este un produs extrem de scump, destinat unei clientele restrânse, obișnuite să cumpere Ferrari nu doar ca mijloc de transport, ci ca obiect de statut, colecție și acces într-un club exclusivist.