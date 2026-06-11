Absenteism record în școlile din România. Mulți elevi își formează acest obicei din clasele primare, iar în liceu lipsesc chiar și trei luni consecutiv

România, printre țările cu cea mai puternică legătură între absențe și rezultate slabe la școală

Analiza OCDE evidențiază faptul că peste 75% dintre elevii români aflați sub nivelul minim de competență la testările PISA 2022 au raportat perioade lungi de absenteism școlar.

Rezultatele plasează România printre statele cu cele mai ridicate procente la nivel internațional. În cazul evaluării la științe, țara noastră ocupă primul loc în Europa și unul dintre primele locuri la nivel mondial în ceea ce privește ponderea elevilor aflați în situație de analfabetism funcțional care au lipsit de la școală perioade îndelungate.

Situații similare sunt observate și la citire și matematică, unde România se află constant în partea superioară a clasamentului realizat de OCDE.

Obiceiul de a lipsi începe încă din școala primară

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte evidențiate de raport este faptul că absenteismul nu apare brusc în adolescență.

Potrivit datelor analizate, aproximativ 63% dintre elevii români care au raportat absențe pe termen lung în gimnaziu sau liceu au declarat că lipseau frecvent și în ciclul primar. Este unul dintre cele mai ridicate procente din Europa.

Specialiștii OCDE atrag atenția că, în multe state, problemele legate de prezența la școală tind să se reducă odată cu înaintarea în vârstă. În România, însă, fenomenul se accentuează în timpul liceului, iar numărul absențelor crește de la un an la altul.

Plictiseala și lipsa interesului pentru școală, printre motivele invocate de elevi

Raportul arată că dificultățile sociale și economice nu sunt singurele cauze ale absenteismului.