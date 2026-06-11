Absenteism record în școlile din România. Mulți elevi își formează acest obicei din clasele primare, iar în liceu lipsesc chiar și trei luni consecutiv
Elevii care lipsesc frecvent de la școală au șanse mult mai mari să ajungă în situația de a nu stăpâni competențele de bază la citire, matematică și științe. Aceasta este una dintre concluziile celui mai recent raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care analizează cauzele și efectele absenteismului școlar în zeci de state din întreaga lume.
- România, printre țările cu cea mai puternică legătură între absențe și rezultate slabe la școală
- Obiceiul de a lipsi începe încă din școala primară
- Plictiseala și lipsa interesului pentru școală, printre motivele invocate de elevi
- Elevii din mediul rural sunt mai expuși riscului de absenteism
- Ce avertisment transmite raportul OCDE
Datele arată că România se află printre țările europene unde legătura dintre absențele pe termen lung și analfabetismul funcțional este una dintre cele mai puternice. Mai mult, mulți dintre elevii care lipsesc frecvent în liceu și-au format acest comportament încă din primii ani de școală.
România, printre țările cu cea mai puternică legătură între absențe și rezultate slabe la școală
Analiza OCDE evidențiază faptul că peste 75% dintre elevii români aflați sub nivelul minim de competență la testările PISA 2022 au raportat perioade lungi de absenteism școlar.
Rezultatele plasează România printre statele cu cele mai ridicate procente la nivel internațional. În cazul evaluării la științe, țara noastră ocupă primul loc în Europa și unul dintre primele locuri la nivel mondial în ceea ce privește ponderea elevilor aflați în situație de analfabetism funcțional care au lipsit de la școală perioade îndelungate.
Situații similare sunt observate și la citire și matematică, unde România se află constant în partea superioară a clasamentului realizat de OCDE.
Obiceiul de a lipsi începe încă din școala primară
Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte evidențiate de raport este faptul că absenteismul nu apare brusc în adolescență.
Potrivit datelor analizate, aproximativ 63% dintre elevii români care au raportat absențe pe termen lung în gimnaziu sau liceu au declarat că lipseau frecvent și în ciclul primar. Este unul dintre cele mai ridicate procente din Europa.
Specialiștii OCDE atrag atenția că, în multe state, problemele legate de prezența la școală tind să se reducă odată cu înaintarea în vârstă. În România, însă, fenomenul se accentuează în timpul liceului, iar numărul absențelor crește de la un an la altul.
Plictiseala și lipsa interesului pentru școală, printre motivele invocate de elevi
Raportul arată că dificultățile sociale și economice nu sunt singurele cauze ale absenteismului.
Mulți elevi români afirmă că lipsesc de la școală deoarece nu găsesc activitățile de la clasă suficient de interesante. Aproximativ 40% dintre elevii care au raportat absențe pe termen lung spun că plictiseala reprezintă unul dintre motivele principale pentru care nu participă la cursuri.
Acest procent este de aproape două ori mai mare decât media înregistrată în statele OCDE și în Uniunea Europeană.
Totodată, raportul evidențiază o asociere importantă între absenteism și problemele de disciplină de la clasă, în special la matematică.
Elevii din mediul rural sunt mai expuși riscului de absenteism
Condițiile socio-economice continuă să influențeze semnificativ participarea la cursuri.
Elevii din mediul rural lipsesc mai des decât cei din orașe, iar printre cauzele identificate se numără dificultățile de transport, costurile deplasărilor sau implicarea copiilor în activități gospodărești.
Raportul mai arată că România înregistrează una dintre cele mai mari diferențe dintre elevii care lipsesc și cei care frecventează regulat școala atunci când vine vorba despre lipsurile materiale. Numeroși elevi au declarat că au trecut prin perioade în care nu au avut suficientă hrană din cauza problemelor financiare ale familiei.
Problemele de infrastructură, distanțele mari până la școală, lipsa transportului și traficul aglomerat contribuie, de asemenea, la creșterea numărului de absențe.
Ce avertisment transmite raportul OCDE
Specialiștii subliniază că fiecare zi petrecută la școală contează pentru dezvoltarea competențelor de bază. Raportul concluzionează că prevenirea absenteismului trebuie să înceapă încă din primii ani de școală, deoarece comportamentele formate în copilărie tind să se mențină și în adolescență.
În lipsa unor măsuri eficiente de sprijin pentru elevii vulnerabili și a unor metode care să crească interesul copiilor pentru școală, fenomenul absenteismului riscă să continue să alimenteze nivelul ridicat al analfabetismului funcțional din România.