A transformat un e-reader într-un Game Boy care rulează surprinzător de fluid: e-Ink la 60 Hz, cu un simplu ESP32

Un ecran e-Ink care nu mai pare blocat în timp

Proiectul folosește un M5Stack PaperS3, un kit de dezvoltare compact bazat pe procesorul ESP32-S3 și echipat cu un ecran tactil e-Ink de 4,7 inci. În mod normal, astfel de panouri sunt gândite pentru conținut static: texte, imagini, liste și interfețe simple. Un refresh complet poate dura aproximativ o zecime de secundă, ceea ce este prea mult pentru jocuri în care imaginea trebuie actualizată de zeci de ori pe secundă.

Wenting Zhang a găsit însă o metodă prin care ecranul poate primi cadre noi mult mai repede. În loc să aștepte ca întreaga suprafață să termine actualizarea înainte de a trimite următoarea imagine, sistemul urmărește starea fiecărui pixel într-un buffer de memorie. Astfel, anumite zone își continuă procesul de actualizare, în timp ce consola poate afișa deja un cadru nou.

Este o soluție tehnică impresionantă pentru că e-Ink-ul nu a fost conceput pentru mișcare fluidă. Ecranul păstrează în continuare aspectul specific, cu tonuri de gri și un contrast apropiat de cel al hârtiei, dar nu mai are senzația aceea lentă și rigidă pe care o vezi pe majoritatea e-readerelor. Pentru cine iubește tehnologia retro, rezultatul pare o combinație între o consolă Game Boy și un dispozitiv experimental din viitor.

Ideea devine și mai interesantă dacă te gândești că un Game Boy vechi poate fi folosit și în experimente neașteptate, de la fotografie astronomică până la proiecte hardware realizate acasă. Consola Nintendo rămâne, după aproape patru decenii, una dintre cele mai iubite surse de inspirație pentru pasionații de electronică.

De ce merge atât de bine cu jocurile originale de Game Boy

Cheia proiectului este rezoluția foarte mică a consolei originale. Game Boy afișa jocurile la doar 160 x 144 pixeli, o valoare minusculă după standardele telefoanelor sau consolelor moderne. Pentru ESP32-S3, asta înseamnă că trebuie să proceseze o suprafață de imagine relativ redusă, iar memoria internă poate gestiona mai ușor cadrele și efectele necesare pentru actualizarea rapidă a ecranului.

Cu alte cuvinte, creatorul nu încearcă să transforme e-Ink-ul într-un ecran OLED sau LCD. Profită de faptul că jocurile vechi nu au nevoie de milioane de pixeli, texturi complexe și animații 3D. Titluri precum Pokémon Blue, The Legend of Zelda: Link’s Awakening sau diverse jocuri de rol și aventură pot funcționa foarte bine în acest format.

Există totuși limite. Jocurile rapide, cu mișcare continuă și reacții precise, nu sunt la fel de confortabile pe un ecran e-Ink, chiar și la 60 Hz. Un titlu precum Tetris poate fi mai dificil de jucat din cauza modului în care tehnologia gestionează imaginea și din cauza comenzilor tactile, care nu oferă neapărat aceeași precizie ca butoanele fizice.