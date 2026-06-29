Un Game Boy din 1998 a fotografiat Jupiter cu un telescop uriaș: experimentul care combină nostalgia cu astronomia
Un dispozitiv lansat la finalul anilor ’90, creat inițial pentru fotografii pixelate și distracție, a ajuns să surprindă una dintre cele mai mari planete din Sistemul Solar.
Un pasionat de tehnologie retro a montat camera unui Game Boy pe un telescop gigantic de la Observatorul Mount Wilson din Los Angeles și a reușit să fotografieze Jupiter.
Rezultatul este departe de imaginile spectaculoase realizate de telescoapele moderne, dar tocmai această limitare face experimentul atât de interesant. O cameră cu doar 128 de pixeli și patru niveluri de gri a fost folosită împreună cu unul dintre cele mai cunoscute instrumente astronomice pentru a captura detalii ale gigantului gazos.
De la o cameră de buzunar la un telescop de zeci de metri lungime focală
Experimentul îi aparține lui Chris Graue, muzician și regizor, care a dus camera originală de Game Boy la Observatorul Mount Wilson. Acolo, dispozitivul a fost conectat la un telescop de 60 de inci, un instrument cu o istorie importantă în cercetarea astronomică, scrie Peta Pixel.
Telescopul folosit în configurația actuală are o distanță focală de aproximativ 24.384 mm. Prin combinația realizată de Graue cu adaptoare și camera modificată, sistemul a ajuns echivalentul unui obiectiv de aproximativ 730.000 mm.
Prima țintă a fost Luna, însă rezultatul nu a fost cel așteptat. Satelitul natural al Pământului este atât de apropiat încât nu a fost alegerea ideală pentru această configurație. Apoi experimentul a trecut la un obiect mult mai îndepărtat: Jupiter.
În imaginea obținută, camera modestă a Game Boy a reușit să surprindă principalele benzi atmosferice ale planetei și marginea discului său. Evident, fotografia nu poate concura cu imaginile capturate de echipamente profesionale, dar faptul că un accesoriu de gaming din 1998 a putut înregistra o planetă aflată la sute de milioane de kilometri distanță este partea spectaculoasă a poveștii.
Graue a descris experimentul ca pe un vis devenit realitate: folosirea unui telescop asociat cu descoperiri astronomice importante pentru a transforma o cameră de Game Boy într-un instrument de observație.
Cum a fost posibilă combinația dintre Game Boy și telescop
Camera originală de Game Boy avea limite uriașe pentru standardele actuale. Senzorul produce imagini de rezoluție foarte mică și folosește doar patru nuanțe de gri. Pentru ca aceasta să poată fi conectată la telescop, Graue a folosit o carcasă modificată prin printare 3D.
Carcasa, creată de pasionatul UltiArjan, permite montarea unor obiective de tip C-Mount. Ulterior, Graue și un prieten au realizat un adaptor care putea fi introdus în sistemul optic al telescopului.
Pentru conectarea la instrumentul de dimensiuni mari au fost necesare mai multe adaptoare, astfel încât camera să poată folosi ocularul de patru inci al telescopului de 60 de inci.
Rezultatul este un exemplu perfect de combinație între tehnologia veche și infrastructura modernă. Camera care odinioară era folosită pentru fotografii amuzante pe o consolă portabilă a devenit, pentru câteva momente, un instrument astronomic.
Nu este prima dată când Graue experimentează cu tehnologia retro. Anterior, acesta a atras atenția după ce a creat un suport special pentru folosirea unei console Super Nintendo într-un proiect neobișnuit.
Următorul pas pentru camera Game Boy va fi o nouă aventură. Graue intenționează să o ia cu el în Alaska, unde va continua să combine pasiunea pentru muzică, tehnologie și experimente neobișnuite.