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de Ionuț Vieriu
EDUCAȚIE

A început cel mai mare târg educațional din România. Participă 93 de licee și 12 universități

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A început cel mai mare târg educațional din România. Participă 93 de licee și 12 universități
Foto: Primăria Municipiului București

Alegerea unui traseu de studii potrivit reprezintă un moment de cotitură pentru tineri, motiv pentru care o nouă inițiativă de amploare vine în sprijinul lor pentru a le clarifica opțiunile profesionale. În acest context, s-au deschis oficial porțile pentru cel mai mare târg educațional din țară, un eveniment conceput special pentru a-i ghida pe tineri și pentru a le răspunde la întrebări fundamentale precum „Ce liceu aleg?” sau „Ce facultate mi se potrivește?”. Această manifestare aduce la un loc o rețea vastă de instituții de învățământ, oferind o oportunitate unică de informare directă și interactivă pentru toți vizitatorii interesați.

Cuprins
  1. Activități conexe, ateliere practice și dezvoltare personală la standuri
  2. Unde și când se desfășoară ediția curentă
  3. Zeci de instituții de învățământ preuniversitar și universitar, adunate la un loc
  4. Parteneriatele din spatele Târgului Educațional „Vocația Ta!”

Activități conexe, ateliere practice și dezvoltare personală la standuri

Dincolo de componenta strict informativă, organizatorii au pregătit o gamă extrem de diversificată de evenimente interactive menite să implice publicul într-un mod dinamic. Vizitatorii care trec pragul evenimentului au acces la demonstrații interactive, tururi ghidate, dar și la workshopuri axate pe orientare în carieră și dezvoltare personală.

Pentru cei care doresc să testeze anumite domenii de activitate, sunt puse la dispoziție ateliere practice din arii diverse, precum economie, arhitectură și medicină. În plus, atmosfera generală este completată de o serie de activități artistice, momente de teatru, dans și recitaluri, transformând vizita într-o experiență educațională completă.

Unde și când se desfășoară ediția curentă

Acest eveniment de anvergură este găzduit în incinta Bibliotecii Naționale a României. Calendarul de desfășurare include o perioadă de patru zile, publicul fiind așteptat în intervalul cuprins între 3 și 6 iunie.

Programul zilnic de vizitare începe dimineața și se prelungește până seara, fiind stabilit mai exact între orele 10.30 și 18.30. Un aspect extrem de important pentru familiile interesate este acela că accesul este complet GRATUIT atât pentru părinți, cât și pentru copii.

Zeci de instituții de învățământ preuniversitar și universitar, adunate la un loc

Miezul evenimentului este reprezentat de o concentrare masivă de opțiuni școlare și universitare. În total, organizatorii aduc în fața tinerilor 93 de licee și 12 universități din București, creând un spațiu ideal unde aceștia pot afla informații direct „de la sursă”.

Vizitatorii pot explora peste 120 de standuri unde este expusă oferta educațională a aproape tuturor liceelor și universităților din Capitală. Acest context le permite elevilor să interacționeze direct nu doar cu reprezentanții oficiali ai învățământului preuniversitar și universitar, ci și cu alți elevi aflați deja în sistem. Astfel, ei pot descoperi ce activități extrașcolare sunt disponibile și ce elemente interesante și atractive oferă fiecare liceu sau facultate în parte.

Parteneriatele din spatele Târgului Educațional „Vocația Ta!”

Ajuns deja la cea de-a 27-a ediție, acest proiect de tradiție poartă numele oficial de Târgul Educațional „Vocația Ta!”. Pentru a asigura o organizare la cele mai înalte standarde și o acoperire completă a cerințelor pieței de învățământ, evenimentul este realizat printr-un parteneriat strâns cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, beneficiind în același timp de colaborarea directă cu Biblioteca Națională a României. Scopul declarat al întregii inițiative este de a oferi un ajutor real elevilor care se pregătesc să-și aleagă drumul în viață.

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