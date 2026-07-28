Conversațiile tale cu Claude pot ajunge pe Google. Funcția banală care poate expune secrete medicale și documente interne

Un link trimis colegilor poate deveni vizibil pentru tot internetul

Claude avertizează că partajarea creează un link public. Mesajul precizează că „oricine are linkul” poate vedea conversația. Nu explică însă suficient de clar că pagina poate ajunge în rezultatele unui motor de căutare.

Diferența este importantă. Mulți utilizatori asociază un link public cu o adresă greu de ghicit. Ei cred că documentul va fi văzut doar de colegii, prietenii sau clienții cărora le trimit direct linkul. În realitate, o pagină publică poate fi arhivată, redistribuită sau descoperită de serviciile automate ale motoarelor de căutare.

Futurism a găsit, prin Google, materiale care păreau să nu fi fost create pentru public. Printre ele se aflau un raport medical detaliat, rezultate ale unor studii clinice cu numele pacienților și documente care includeau datele de contact ale unor copii.

Au mai fost identificate evaluări ale angajaților și fișiere de companie marcate pentru utilizare internă. Publicația nu a distribuit adresele acestor pagini, pentru a nu amplifica expunerea informațiilor sensibile. Cazul amintește de riscurile explicate în materialul despre locul în care pot ajunge conversațiile cu ChatGPT sau Gemini.

Anthropic spune că sistemul funcționează conform regulilor

Anthropic susține că funcția nu are o problemă tehnică. Compania afirmă că utilizatorii dețin controlul asupra partajării și că linkurile nu pot fi ghicite ușor. De asemenea, spune că nu furnizează motoarelor de căutare directoare sau hărți ale conversațiilor publicate.

Explicația nu elimină însă riscul. Odată ce un link este postat într-un mesaj public, pe un forum sau într-un document accesibil online, acesta poate fi găsit de servicii terțe. Conținutul poate rămâne și în arhive după ce utilizatorul crede că a retras accesul.

Situația este diferită pentru abonamentele Claude Team și Enterprise. În aceste planuri, conversațiile pot fi distribuite doar în interiorul organizației. Membrii trebuie să fie autentificați pentru a le vedea. Utilizatorii Free, Pro și Max pot crea însă linkuri accesibile public.