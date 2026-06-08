4 comenzi din Android Auto pe care mulți șoferi nu le folosesc. AI-ul schimbă totul la volan

Navigația devine conversație, nu simplă comandă vocală

Cea mai utilă schimbare ține de felul în care cauți o destinație sau o oprire pe traseu. În loc să spui o comandă rigidă sau să cauți manual pe ecran o benzinărie, o cafenea ori un restaurant, poți formula cererea mai natural: „Hey Google, găsește-mi o cafenea bună pe traseu” sau „caută o benzinărie aproape de autostradă, dar fără să mă abat prea mult”.

Avantajul real apare când poți continua conversația fără să o iei de la zero. De exemplu, după ce sistemul îți oferă câteva variante, poți spune: „Alege una care are și parcare” sau „trimite-i mamei un mesaj că întârzii 20 de minute”. Practic, Android Auto încearcă să lege navigația, mesajele și contextul drumului într-o singură experiență vocală.

Această direcție se potrivește cu ceea ce Google promite pentru noua generație Android Auto: un sistem mai personal, mai ușor de urmărit și mai puțin dependent de atingeri pe ecran. Pe pagina oficială Android Auto, compania dă exemple de cereri naturale pentru opriri pe traseu, mesaje cu ora estimată de sosire și recomandări adaptate drumului.

Pe Playtech am scris anterior și despre faptul că Gemini ajunge masiv pe Android Auto, dar cu o precizare importantă: experiența nu este identică pentru toți utilizatorii. Unele funcții pot depinde de țară, limbă, aplicații instalate, versiunea Android Auto și compatibilitatea mașinii.

Muzica și divertismentul pot fi controlate fără să cauți prin aplicații

A doua comandă utilă ține de muzică. Până acum, mulți șoferi intrau în Spotify, YouTube Music sau alte aplicații și căutau manual un playlist potrivit. Cu Gemini, ideea este să descrii atmosfera pe care o vrei, nu să alegi tu fiecare melodie.

Poți spune, de exemplu: „Hey Google, pune un playlist vesel pentru un drum de trei ore, potrivit și pentru copii” sau „vreau muzică liniștită pentru condus seara”. Google menționează explicit că Gemini poate porni, opri sau schimba muzica în Android Auto, iar pe pagina Android Auto apar exemple de cereri legate de playlisturi adaptate stării de spirit sau duratei drumului.

Aici diferența este importantă pentru siguranță. În loc să navighezi prin liste lungi, albume, recomandări și butoane mici, îți poți păstra atenția pe drum și poți folosi vocea. Nu este o funcție spectaculoasă doar pentru că are inteligență artificială, ci pentru că elimină o acțiune pe care foarte mulți șoferi o făceau greșit: căutarea manuală a muzicii în mers.