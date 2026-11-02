137 de morți și un accident aviatic care a schimbat regulile de siguranță. Tragedia zborului Delta 191, reconstituită de National Geographic

Povestea zborului Delta 191 este prezentată în episodul al doilea al seriei „Accident aviatic: Reconstituirea”, difuzat pe 29 octombrie 2026, de la ora 21:00, la National Geographic. Documentarul reconstruiește ultimele momente ale aeronavei și investighează fenomenul meteorologic extrem care a dus la dezastru, folosind mărturii ale supraviețuitorilor, simulări și concluziile anchetei oficiale.

Cum s-a produs tragedia zborului Delta 191

Pe 2 august 1985, un avion Lockheed L-1011 TriStar al companiei Delta Air Lines efectua o cursă între Fort Lauderdale și Los Angeles, cu o escală programată pe aeroportul internațional Dallas-Fort Worth, din Texas. Zborul decursese fără probleme majore până în momentul apropierii de aterizare, când condițiile meteorologice s-au deteriorat rapid.

În zona aeroportului se formaseră furtuni puternice, iar aeronava a întâlnit un fenomen extrem de periculos, cunoscut sub denumirea de microburst. Este vorba despre un curent descendent violent de aer, asociat furtunilor, care lovește solul și se împrăștie în mai multe direcții. Acesta poate produce schimbări bruște ale vitezei și direcției vântului, afectând grav stabilitatea unui avion, mai ales atunci când se află la altitudine mică.

Conform raportului oficial al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), aeronava a pătruns în zona fenomenului meteorologic în timpul apropierii finale de pista 17L. Piloții nu au reușit să traverseze în siguranță curenții de aer extrem de puternici, iar avionul a pierdut altitudine și s-a prăbușit înainte de a ajunge la pistă. <Cite ref=”turn1search0″/>

În timpul accidentului, aeronava a lovit și un autoturism aflat pe o autostradă din apropierea aeroportului, ucigându-l pe șofer. Bilanțul final al tragediei a ajuns la 137 de morți, în timp ce 27 de persoane aflate la bord au supraviețuit.

Impactul a transformat zborul Delta 191 într-unul dintre cele mai cunoscute accidente aviatice provocate de condiții meteorologice extreme din istoria Statelor Unite. Dincolo de numărul victimelor, tragedia a evidențiat limitele sistemelor de avertizare disponibile în acea perioadă.

Ce au descoperit anchetatorii și cum s-au schimbat regulile de siguranță

Investigația realizată de NTSB a arătat că accidentul nu poate fi explicat exclusiv prin intensitatea furtunii. Ancheta a identificat o combinație de factori, printre care decizia de a continua apropierea de aterizare într-o zonă afectată de fenomene meteorologice periculoase, pregătirea insuficientă a echipajelor pentru întâlnirea cu astfel de curenți și limitele sistemelor de avertizare existente.

Unul dintre aspectele esențiale ale investigației a fost fenomenul de wind shear, denumirea folosită pentru schimbările rapide ale vitezei sau direcției vântului pe distanțe relativ mici. În cazul unui microburst, avionul poate întâlni inițial un vânt frontal care îi modifică viteza indicată, urmat de un curent descendent și de vânt din spate, ceea ce poate provoca o pierdere dramatică de portanță și altitudine.

La mijlocul anilor 1980, pericolele asociate acestor fenomene erau cunoscute, însă detectarea lor și pregătirea piloților nu ajunseseră la nivelul necesar pentru prevenirea tuturor accidentelor. Tragedia Delta 191 a accelerat cercetările și implementarea unor tehnologii capabile să identifice mai eficient forfecarea vântului în apropierea aeroporturilor.

Potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), accidentul a contribuit la dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de avertizare meteorologică, a procedurilor operaționale și a programelor de instruire pentru echipajele de zbor. <Cite ref=”turn1search1″/>

Astfel, o tragedie produsă în numai câteva zeci de secunde a avut consecințe importante asupra siguranței aviației comerciale. Cercetările asupra fenomenelor microburst și introducerea unor metode mai eficiente de detectare și evitare a acestora au contribuit la reducerea riscurilor pentru generațiile următoare de pasageri.

Accidentul Delta 191, reconstituit într-un documentar National Geographic

Episodul dedicat zborului Delta 191 face parte din noul sezon al seriei „Accident aviatic: Reconstituirea”, care a debutat pe 22 octombrie 2026. Producția analizează unele dintre cele mai dramatice accidente din istoria aviației, încercând să explice nu doar ce s-a întâmplat, ci și de ce au eșuat sistemele și procedurile care ar fi trebuit să prevină tragediile.

Pentru reconstruirea evenimentelor, realizatorii folosesc informații provenite din cutiile negre ale aeronavelor, mărturii ale supraviețuitorilor, analize ale experților și simulatoare de zbor avansate. Aceste instrumente permit examinarea deciziilor luate în cabina piloților și a succesiunii evenimentelor care au dus la pierderea controlului aeronavelor.

Seria nu se limitează la prezentarea momentelor dramatice, ci urmărește și consecințele investigațiilor asupra industriei aviatice. Fiecare accident devine astfel un studiu de caz despre importanța procedurilor de siguranță, a pregătirii echipajelor și a progresului tehnologic.

Așa cum arată și celelalte tragedii analizate în noul sezon National Geographic, unele dintre cele mai importante lecții ale aviației moderne au fost învățate în urma unor evenimente devastatoare.

„Accident aviatic: Reconstituirea” este difuzat în fiecare joi, de la ora 21:00, la National Geographic. Episodul despre Delta 191 a fost programat pentru 29 octombrie 2026 și readuce în atenție un accident care, la peste patru decenii de la producerea sa, rămâne relevant pentru înțelegerea siguranței zborurilor comerciale.