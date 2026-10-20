Avioane rămase fără motoare la mii de metri altitudine și tragedii care au schimbat aviația. „Accident aviatic: Reconstituirea” revine la National Geographic

Ce se întâmplă atunci când un avion de pasageri rămâne fără toate motoarele în timpul zborului? Cum reacționează piloții când au doar câteva minute pentru a evita o catastrofă? Și, mai ales, ce putem învăța din cele mai dramatice incidente din istoria aviației? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încearcă să răspundă noul sezon al documentarului „Accident aviatic: Reconstituirea”, care debutează pe 22 octombrie 2026, de la ora 21:00, la National Geographic.

Producția revine cu investigații despre accidente și situații de urgență reale, folosind mărturii ale supraviețuitorilor, informații recuperate din cutiile negre, analize tehnice și simulatoare de zbor avansate. Noul sezon, al doilea al seriei, va fi difuzat în fiecare joi, la aceeași oră.

Zboruri care au sfidat imposibilul: de la Boeingul fără motoare la avionul rămas fără combustibil

Unul dintre cazurile prezentate este cel al zborului British Airways 9, petrecut în 1982, deasupra Indoneziei. Aeronava Boeing 747 a traversat un nor de cenușă vulcanică provenit de la vulcanul Galunggung, iar toate cele patru motoare au încetat să funcționeze.

Avionul, aflat la mare altitudine, a început să planeze în întuneric, în timp ce echipajul încerca să identifice problema și să repornească motoarele. Situația părea aproape imposibilă, însă piloții au reușit să restabilească propulsia și să aterizeze la Jakarta, salvând toate cele 263 de persoane aflate la bord.

Incidentul a evidențiat un pericol insuficient înțeles la acea vreme: efectele cenușii vulcanice asupra motoarelor aeronavelor comerciale. Primul episod al noului sezon, difuzat pe 22 octombrie, reconstruiește această situație de urgență și analizează schimbările apărute ulterior în monitorizarea riscurilor vulcanice.

Un alt caz anunțat de National Geographic este Air Canada Flight 143, cunoscut sub numele de „Gimli Glider”. În 1983, un Boeing 767 a rămas fără combustibil în timpul zborului, în urma unei erori de calcul legate de cantitatea necesară. Echipajul a fost nevoit să transforme practic aeronava într-un planor uriaș, reușind să efectueze o aterizare de urgență la Gimli, în Canada.

Cele două incidente demonstrează cât de repede se poate transforma un zbor obișnuit într-o situație critică, dar și cât de importante sunt pregătirea echipajului, luarea deciziilor sub presiune și înțelegerea limitelor tehnologiei.

Simulatoare avansate și investigații care explică ce a mers prost

Spre deosebire de documentarele care prezintă doar cronologia unui accident, „Accident aviatic: Reconstituirea” pune accent pe analiza tehnică a fiecărei situații. O echipă de piloți experimentați reproduce zborurile în simulatoare avansate, încercând să recreeze cât mai fidel condițiile întâlnite de echipajele originale.

Sunt analizate condițiile meteorologice, comportamentul aeronavelor, eventualele defecțiuni mecanice și deciziile luate în momentele critice. Prin aceste reconstituiri, telespectatorii pot înțelege cum mai mulți factori aparent minori pot conduce la un dezastru și cum anumite intervenții pot preveni pierderea controlului asupra avionului.

Printre episoadele confirmate se mai numără cel despre Delta Air Lines Flight 191, programat pe 29 octombrie, care investighează accidentul din 1985 de lângă aeroportul Dallas-Fort Worth. Aeronava a întâlnit un fenomen meteorologic violent, cunoscut drept microburst, un curent descendent puternic care poate afecta dramatic viteza și traiectoria unui avion aflat la aterizare.

Pe 5 noiembrie este programat episodul despre Cathay Pacific Flight 780, un zbor în care problemele provocate de combustibilul contaminat au afectat funcționarea motoarelor, obligând echipajul să efectueze o aterizare extrem de dificilă la Hong Kong.

Dincolo de tensiunea poveștilor, documentarul subliniază felul în care investigațiile accidentelor au contribuit la îmbunătățirea procedurilor de urgență, a pregătirii piloților și a sistemelor de siguranță.

Pentru cei interesați de asemenea producții, National Geographic a difuzat și alte documentare dedicate aviației, precum „Top Guns: The Next Generation” sau seria „Dezastre în aer: Fără ieșire”.

Noul sezon „Accident aviatic: Reconstituirea” are premiera joi, 22 octombrie, la ora 21:00, pe National Geographic, iar episoadele următoare vor fi difuzate săptămânal.

Programul complet și informațiile despre documentar sunt disponibile pe site-ul oficial National Geographic.