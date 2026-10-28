10 dintre cele mai frumoase feline sălbatice din lume. Unele sunt mai mici decât o pisică de apartament

Ocelotul, margayul și caracalul impresionează prin aspectul lor

Ocelotul (Leopardus pardalis) este o felină de talie medie, întâlnită în America Centrală și de Sud. Blana sa aurie, decorată cu rozete și dungi negre, îl ajută să se camufleze în vegetație. Este activ mai ales noaptea și vânează mamifere mici, păsări și reptile. În trecut, ocelotul a fost vânat intens pentru blana sa, apreciată în industria modei, scrie Discover Wild Life.

Margayul (Leopardus wiedii) seamănă cu ocelotul, dar este mai mic și mult mai bine adaptat vieții în copaci. Trăiește în pădurile din America Centrală și de Sud, unde se deplasează cu o agilitate remarcabilă printre ramuri. Articulațiile flexibile ale gleznelor îi permit să coboare de-a lungul trunchiurilor cu capul înainte, iar coada lungă îl ajută să-și mențină echilibrul. Se hrănește cu păsări, reptile și mamifere mici.

Caracalul (Caracal caracal) este ușor de recunoscut după blana de culoarea nisipului și smocurile negre de păr din vârful urechilor. Poate fi întâlnit în mai multe regiuni din Africa, Orientul Mijlociu și Asia. Este un vânător agil, capabil să sară la peste patru metri înălțime pentru a prinde păsări aflate în zbor. Corpul suplu și picioarele puternice îl ajută să se deplaseze rapid și să atace prin surprindere.

Pisica de nisip și jaguarundiul au adaptări neobișnuite

Pisica de nisip (Felis margarita) trăiește în regiunile aride din nordul Africii, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Blana sa deschisă la culoare o ajută să se confunde cu nisipul, iar urechile mari îi permit să detecteze sunetele produse de prada ascunsă. Vânează mai ales noaptea, când temperaturile sunt mai scăzute, și se hrănește cu rozătoare, păsări și reptile. Poate obține o mare parte din apa necesară organismului din hrană, ceea ce o ajută să supraviețuiască în zone în care sursele de apă sunt rare.

Jaguarundiul (Puma yagouaroundi), cunoscut și sub numele de pisică-vidră, are un corp alungit, picioare scurte și urechi mici, rotunjite. Spre deosebire de multe alte feline sălbatice, blana sa nu are pete evidente, putând fi cenușie sau brun-roșcată. Specia trăiește în America Centrală și de Sud, în păduri și zone cu vegetație deasă, adesea în apropierea apei. Este cunoscută pentru capacitatea de a înota și pentru felul în care se deplasează prin habitate variate.

Puma (Puma concolor) este mult mai mare decât jaguarundiul, dar are o blană la fel de discretă, de regulă brun-gălbuie. Este răspândită pe un teritoriu vast al continentului american, din Canada până în sudul statului Chile. Poate trăi în păduri, munți, pajiști și regiuni aride, adaptându-se unor condiții foarte diferite. Puma este un animal solitar, care se bazează pe forță, viteză și atacuri prin surprindere pentru a-și captura prada.