Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 18:22
de Vieriu Ionut

Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat

Social
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Proiect de lege pentru o zi liberă plătită la început de an școlar

Anul școlar ar putea începe cu o veste bună pentru părinții din România, dacă o propunere legislativă aflată pe masa senatorilor va fi adoptată. Inițiativa își propune să ofere părinților o zi liberă plătită la începutul fiecărui an școlar, pentru a putea fi alături de copiii lor în prima zi de școală, fără a fi nevoiți să recurgă la concediu sau la învoiri.

Necesitatea unei zile libere dedicate familiei

Proiectul de lege a fost depus de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană și vine în sprijinul familiilor cu copii din ciclul preșcolar, primar și gimnazial. Argumentul principal adus de inițiator este că prima zi de școală este un moment deosebit de important și emoționant pentru toți membrii familiei. Prezența părinților la festivitate ar contribui esențial la sprijinul emoțional al copiilor și la o mai bună adaptare a acestora la mediul școlar.

În expunerea de motive a propunerii legislative, parlamentarul subliniază o problemă des întâlnită în rândul părinților: suprapunerea festivității de deschidere cu o zi lucrătoare. Această situație îi obligă pe mulți să recurgă la soluții alternative, cum ar fi utilizarea unei zile din concediul de odihnă sau solicitarea unei învoiri de la locul de muncă.

Vezi și:
E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea
Am voie să vopsesc gardul vecinului pe partea mea? Legea de care mulţi români nu ştiu

„Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în document.

Detalii și condiții ale noii propuneri legislative

Spre deosebire de alte zile libere, această propunere nu vizează modificarea numărului de sărbători legale prevăzute de Codul Muncii, care în prezent oferă 17 zile nelucrătoare. În 2025, 13 dintre acestea cad în timpul săptămânii, în timp ce restul de patru se suprapun cu weekend-ul. Noua inițiativă ar adăuga o zi specială, dedicată exclusiv părinților, fără a afecta celelalte prevederi legale. Măsura se aplică persoanelor definite drept „părinți” în Noul Cod Civil.

Pentru ca această propunere să devină lege, ea trebuie să parcurgă un proces legislativ complex. Inițiativa trebuie să fie adoptată de Senat, ulterior de Camera Deputaților, apoi promulgată de Președintele României și, în final, publicată în Monitorul Oficial. Așadar, părinții vor mai avea de așteptat până când vor afla dacă vor putea beneficia de o zi liberă legală pentru a fi alături de copiii lor în prima zi de școală, fără a-și diminua numărul zilelor de concediu sau a risca eventuale sancțiuni din partea angajatorului.

Județele care intră sub cod galben de furtuni, avertizare valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 2:00
Recomandări
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year
Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year
Disney+ aduce toamna plină de premiere spectaculoase în România: Serialele și filmele vedetă ale sezonului
Disney+ aduce toamna plină de premiere spectaculoase în România: Serialele și filmele vedetă ale sezonului
O fabrică importantă își oprește definitiv activitatea. De ce a luat decizia ArcelorMittal să oprească totul în Hunedoara
O fabrică importantă își oprește definitiv activitatea. De ce a luat decizia ArcelorMittal să oprească totul în Hunedoara
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor
Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi
Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi
S-au cunoscut când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. June și Johnny Cash, iubirea sublimă dintre „Omul în negru” și muza inimii sale
S-au cunoscut când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. June și Johnny Cash, iubirea sublimă dintre „Omul în negru” și muza inimii sale
Parlamentul European refuză un minut de reculegere pentru influencerul Charlie Kirk; dreapta huiduie și bate în pupitre
Parlamentul European refuză un minut de reculegere pentru influencerul Charlie Kirk; dreapta huiduie și bate în pupitre
Revista presei
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi pantofii cu toc perfecți? 5 aspecte esențiale (P)
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 septembrie 2025. Zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...