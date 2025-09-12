Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat

Anul școlar ar putea începe cu o veste bună pentru părinții din România, dacă o propunere legislativă aflată pe masa senatorilor va fi adoptată. Inițiativa își propune să ofere părinților o zi liberă plătită la începutul fiecărui an școlar, pentru a putea fi alături de copiii lor în prima zi de școală, fără a fi nevoiți să recurgă la concediu sau la învoiri.

Necesitatea unei zile libere dedicate familiei

Proiectul de lege a fost depus de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană și vine în sprijinul familiilor cu copii din ciclul preșcolar, primar și gimnazial. Argumentul principal adus de inițiator este că prima zi de școală este un moment deosebit de important și emoționant pentru toți membrii familiei. Prezența părinților la festivitate ar contribui esențial la sprijinul emoțional al copiilor și la o mai bună adaptare a acestora la mediul școlar.

În expunerea de motive a propunerii legislative, parlamentarul subliniază o problemă des întâlnită în rândul părinților: suprapunerea festivității de deschidere cu o zi lucrătoare. Această situație îi obligă pe mulți să recurgă la soluții alternative, cum ar fi utilizarea unei zile din concediul de odihnă sau solicitarea unei învoiri de la locul de muncă.

„Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în document.

Detalii și condiții ale noii propuneri legislative

Spre deosebire de alte zile libere, această propunere nu vizează modificarea numărului de sărbători legale prevăzute de Codul Muncii, care în prezent oferă 17 zile nelucrătoare. În 2025, 13 dintre acestea cad în timpul săptămânii, în timp ce restul de patru se suprapun cu weekend-ul. Noua inițiativă ar adăuga o zi specială, dedicată exclusiv părinților, fără a afecta celelalte prevederi legale. Măsura se aplică persoanelor definite drept „părinți” în Noul Cod Civil.

Pentru ca această propunere să devină lege, ea trebuie să parcurgă un proces legislativ complex. Inițiativa trebuie să fie adoptată de Senat, ulterior de Camera Deputaților, apoi promulgată de Președintele României și, în final, publicată în Monitorul Oficial. Așadar, părinții vor mai avea de așteptat până când vor afla dacă vor putea beneficia de o zi liberă legală pentru a fi alături de copiii lor în prima zi de școală, fără a-și diminua numărul zilelor de concediu sau a risca eventuale sancțiuni din partea angajatorului.