Zece noi automate de hrană pentru pisicile fără stăpân, instalate în București

Rețeaua de automate inteligente care oferă hrană și apă pisicilor fără stăpân din București se extinde semnificativ. Asociația Sache, împreună cu RetuRO – administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) din România – au instalat încă 10 astfel de dispozitive, ajungând la un total de 15 aparate în Capitală. Inițiativa, lansată la începutul acestui an, combină protecția animalelor cu sustenabilitatea, transformând reciclarea ambalajelor din plastic într-un gest concret de sprijin pentru animalele comunitare.

Prin mecanismul său simplu, fiecare PET returnat în aparat eliberează automat aproximativ 45 de grame de hrană uscată sau o porție de apă. Într-un oraș unde se estimează că trăiesc între 15.000 și 25.000 de pisici fără stăpân, acest sistem oferă nu doar hrană, ci și un exemplu de implicare civică și grijă față de mediu.

Cum funcționează proiectul și unde găsești noile automate

Noile dispozitive au fost amplasate în zone-cheie ale Capitalei, acolo unde comunitățile de pisici sunt numeroase: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” (2 automate), Parcul Circului (2 automate), Parcul Tineretului (2 automate), Parcul Floreasca (1 automat), Parcul Bazilescu (1 automat), Parcul Herăstrău (1 automat) și Grădina Cișmigiu (1 automat).

Primele 5 aparate au fost instalate în ianuarie 2025 în parcurile Tineretului, Floreasca și Circului, iar rezultatele au depășit așteptările: în primele 5 luni au fost returnate zeci de mii de PET-uri, ceea ce a însemnat aproape 900 de kilograme de hrană distribuită și aproximativ 1.000 de pisici hrănite.

Extinderea actuală va permite hrănirea a peste 2.200 de pisici fără stăpân până la sfârșitul anului, cu un total estimat de peste 1.800 de kilograme de hrană distribuită. Automatele sunt alimentate cu energie solară, ceea ce le face independente și prietenoase cu mediul, integrând în același timp utilizarea de surse regenerabile în spațiul urban.

O colaborare pentru sustenabilitate și responsabilitate socială

RetuRO, compania care administrează SGR în România, susține proiectul în linie cu misiunea sa de a încuraja reciclarea și protecția mediului. Funcționând pe principiul „not for profit”, RetuRO reinvestește eventualul profit în dezvoltarea infrastructurii de colectare și reciclare a ambalajelor, contribuind la atingerea țintelor de reciclare impuse României de Uniunea Europeană.

Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache, explică filosofia din spatele inițiativei: „Acest proiect s-a născut din dorința de a transforma un gest simplu – reciclarea – într-un act de grijă pentru o viață care nu poate cere ajutor. Pentru noi, oamenii, e doar un ambalaj. Pentru o pisică, însă, poate însemna o masă completă sau o porție de apă.”

Această abordare arată cum o acțiune individuală, aparent minoră, poate avea un impact direct și măsurabil în comunitate. Prin implicarea RetuRO, proiectul devine un exemplu concret de cum sustenabilitatea și responsabilitatea socială se pot împleti pentru a aduce beneficii atât mediului, cât și animalelor vulnerabile.

Asociația Sache – de la salvarea animalelor la proiecte inovatoare

Asociația Sache și clinica sa veterinară, Sache Vet Clinic, se numără printre cele mai active organizații de protecție a animalelor din România. Echipa, formată din medici veterinari, asistenți, manageri de proiect și specialiști în comunicare, derulează campanii de sterilizare gratuită, atrage fonduri pentru tratarea și reabilitarea animalelor și dezvoltă proiecte comunitare de impact.

Povestea organizației este inspirată de Sache, un câine salvat de pe străzile Bucureștiului, care a supraviețuit datorită implicării fondatoarei și a voluntarilor. Acum, la 17 ani, Sache trăiește liniștit alături de echipa care l-a salvat, fiind simbolul misiunii de a oferi o a doua șansă animalelor fără adăpost.

Cei care doresc să sprijine activitatea Asociației Sache pot dona prin trimiterea mesajului „VITAL” la 8835, contribuind cu 5 euro lunar la construirea spitalului veterinar și la continuarea proiectelor de protecție a animalelor.

Prin instalarea celor 10 noi automate, Asociația Sache și RetuRO demonstrează că soluțiile inovatoare și colaborarea între organizații cu valori comune pot aduce schimbări reale. Într-un oraș aglomerat, unde animalele comunitare se confruntă cu lipsa resurselor și a protecției legale, inițiativele de acest tip devin esențiale.

Acum, reciclarea unei simple sticle din plastic poate însemna mai mult decât un pas spre un mediu mai curat – poate însemna o masă completă pentru o pisică flămândă și o dovadă că fiecare gest contează.