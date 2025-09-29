YouTube Premium Lite a ajuns oficial în România: Cât costă și ce oferă noul abonament

Google a lansat și pe piața din România abonamentul YouTube Premium Lite, o opțiune mai ieftină decât varianta completă, dar cu funcționalități limitate.

Abonamentul YouTube Premium Lite a fost introdus inițial în martie 2025 în mai multe țări europene, iar acum este disponibil și pentru utilizatorii din România.

Ce promite YouTube Premium Lite

Prețul este de 17 lei pe lună, cu posibilitatea de a testa serviciul gratuit în prima lună.

Principala promisiune a acestui plan este reducerea numărului de reclame afișate în timpul vizionării. Conform informațiilor comunicate de Google, abonamentul elimină publicitatea pentru o parte dintre categoriile populare de conținut, cum ar fi jocurile video, știrile, moda sau materialele de tip „beauty”.

Totuși, zonele cele mai urmărite pe platformă, în special videoclipurile muzicale și formatul Shorts, nu scapă complet de reclame. Google menționează doar că acestea vor fi „mai puține”, fără a preciza clar în ce măsură va scădea frecvența lor.

Diferențele față de YouTube Premium

Pentru cei care se așteaptă la toate beneficiile abonamentului clasic, YouTube Premium Lite poate fi o dezamăgire. Spre deosebire de varianta completă, acest plan nu include acces la YouTube Music Premium, nu permite descărcarea clipurilor pentru vizionare offline și nu oferă redare în fundal pe dispozitive mobile.

Astfel, cei care își doresc să asculte muzică fără reclame, să lase clipurile să ruleze atunci când folosesc alte aplicații sau să salveze conținut pentru vizionare fără internet trebuie să aleagă în continuare abonamentul Premium standard, care costă mai mult, dar vine cu toate aceste funcționalități.

Google pare să fi gândit acest produs pentru utilizatorii care urmăresc preponderent conținut general și sunt deranjați de reclamele frecvente, dar nu au nevoie de facilități avansate. Totuși, mulți critici atrag atenția că diferența de preț nu este suficient de mare pentru a justifica lipsa unor servicii esențiale.

Merită sau nu cei 17 lei pe lună?

Decizia de a opta pentru YouTube Premium Lite depinde, în final, de modul în care fiecare folosește platforma. Pentru cei interesați doar de eliminarea unei părți din reclame, fără alte funcții, noul abonament poate fi suficient.

În schimb, utilizatorii care petrec mult timp ascultând muzică pe YouTube sau care apreciază opțiunile de redare în fundal și descărcare offline vor considera probabil că varianta completă este mai avantajoasă.

Lansarea acestui plan în România arată că Google testează noi strategii de monetizare și segmentează ofertele în funcție de nevoile publicului.

Rămâne de văzut câți utilizatori vor considera atractiv un serviciu care promite „mai puține reclame” fără a le elimina complet și fără a aduce în plus funcțiile premium deja cunoscute.