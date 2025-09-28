YouTube Music testează prezentatori AI care vorbesc peste melodii

YouTube anunță un nou program „Labs” în care utilizatorii pot încerca din timp funcții experimentale pentru Music, iar prima pe listă e una care va stârni discuții: prezentatori AI care intervin din când în când peste redare, cu scurte comentarii, trivia și povești despre artiști sau despre preferințele tale. Ideea este să aducă o experiență „ca la radio”, cu un host virtual care „leagă” piesele din mixuri și posturi radio, fără să-ți schimbe playlistul.

Cum funcționează gazda AI în YouTube Music

Funcția apare în special când asculți mixuri automate și stații radio generate de YouTube Music. Din când în când, „gazda” numită intern Beyond the Beat întrerupe redarea cu scurte intervenții audio – mai scurte decât un segment de podcast – în care îți oferă contexte despre melodii, artiști, stiluri sau legături între piesele din coadă. Spre deosebire de un DJ care îți alcătuiește playlisturi, acest AI nu rearanjează melodiile și nu decide ce urmează, ci doar comentează peste selecția pe care o ai deja.

Potrivit companiei, scopul este să facă ascultarea mai „bogată”, similar cu o stație radio cu prezentator, dar în format on-demand. În faza de test, intervențiile par a fi rare și scurte, pentru a evita senzația de „vorbă peste muzică” care să-i enerveze pe cei care vor tăcere între piese.

Cum te înscrii și cum îl „oprești” temporar

Accesul se face prin noua pagină YouTube Labs, unde te poți înscrie la experimentele disponibile. După activare, în ecranul Now Playing apare un buton cu simbolul specific Gemini; atingându-l, poți „amâna” comentariile – fie pentru o oră, fie pentru restul zilei. Important: în această fază nu există un comutator permanent „off” în aplicație; dacă vrei să scapi complet de gazda AI, trebuie să ieși din test din pagina Labs.

Disponibilitatea este limitată la un grup restrâns de testeri din SUA, iar frecvența intervențiilor poate fi ajustată pe parcurs, pe baza feedback-ului. Cu alte cuvinte, e posibil ca unii utilizatori să audă gazda rar sau deloc la început.

Ce câștigi și ce te poate deranja

Pentru cei pasionați de context și „easter eggs” muzicale, intervențiile pot adăuga savoare: povești din culise, explicații de gen, recomandări tematice care dau sens unui mix. Este o abordare apropiată de radio-ul clasic, dar aplicată pe fluxuri personalizate.

Partea mai puțin plăcută: fiind vorba de conținut generat, pot apărea informații inexacte sau „umplutură” care rupe atmosfera. YouTube spune că mizează pe intervenții scurte, dar pentru unii orice întrerupere este prea mult. Faptul că poți „snooza” ușor comentariile e un compromis util, însă absența unui „off” definitiv în setări, în timpul testului, va nemulțumi o parte din public, notează ArsTehnica.

Cum se compară cu alte servicii

Spotify are deja un DJ AI care comentează și, în plus, îți curatează playlisturile. YouTube Music merge pe o variantă mai puțin intruzivă: păstrează selecția ta și adaugă doar bucăți scurte de context. Pentru utilizatorii care preferă controlul asupra redării, acesta poate fi un avantaj; pentru cei care vor o mână de ajutor în descoperire, lipsa curării active s-ar putea să pară un minus.

Dincolo de această funcție, programul Labs promite o serie de alte experimente bazate pe inteligență artificială, menite să fie validate (sau nu) înainte de lansarea pe scară largă. Ritmul cu care YouTube împinge AI în produsele sale este în creștere, iar Music devine un teren important de testare.

Sfaturi pentru utilizatori

Dacă intri în program și simți că prezentatorul AI te scoate din „flow”, folosește butonul de snooze din Now Playing. Observă când apar intervențiile (pe ce tipuri de mixuri, cât de des, cât de utile) și trimite feedback din pagina Labs – aceste date chiar cântăresc în decizia finală.

Dacă îți place ideea, dar te temi de informații greșite, tratează gazda ca pe un „supliment” de divertisment și verifică ulterior detaliile care contează – lansări, compozitori, versuri – din surse oficiale. Este totuși o funcție în test; fine-tuning-ul depinde de reacțiile utilizatorilor.

În concluzie, YouTube Music încearcă să aducă un strop de radio în streamingul on-demand, prin prezentatori AI care vorbesc rar și scurt peste melodii. Rămâne de văzut dacă publicul va îmbrățișa această combinație sau va prefera, în continuare, tăcerea dintre piese și controlul total asupra experienței de ascultare.