YouTube Music marchează 10 ani cu funcții noi și măsuri dure împotriva dezinformării

Extensia YouTube Music a ajuns la un deceniu de existență și marchează momentul printr-o serie de funcții care schimbă felul în care utilizatorii descoperă și împărtășesc muzică. Lansată de Google ca o alternativă la giganții din streaming, platforma a crescut spectaculos, iar astăzi găzduiește peste patru miliarde de playlist-uri, dintre care aproape două miliarde sunt publice. Totodată, compania a anunțat și acțiuni ferme în lupta împotriva rețelelor de influență care folosesc YouTube pentru propagandă și dezinformare.

Playlist-uri colaborative și funcția „taste match”

Una dintre cele mai importante noutăți este posibilitatea de a crea playlist-uri colaborative. Practic, utilizatorii pot lucra împreună la alcătuirea listelor de melodii, pe baza unor gusturi comune. Acest tip de interacțiune sporește caracterul social al platformei și încurajează descoperirea de artiști noi prin recomandări directe de la prieteni sau membri ai comunității.

Mai mult, YouTube Music introduce și listele „Taste Match”. Acestea sunt actualizate automat zilnic și reflectă preferințele tuturor colaboratorilor. Sistemul seamănă mult cu funcția „Blend” din Spotify, însă promite un algoritm mai precis, adaptat la modul în care utilizatorii interacționează cu piesele. Astfel, descoperirea muzicii devine un proces colectiv, nu doar o experiență individuală.

Pentru tine, ca utilizator constant al platformelor de streaming, această schimbare îți poate aduce o experiență mai diversificată. În loc să asculți mereu aceleași recomandări generate automat, vei putea să descoperi muzică prin filtrul prietenilor sau al comunităților din care faci parte.

Concerte live și interacțiune directă cu artiștii

Un alt pas important este integrarea cu platforma Bandsintown, care permite afișarea concertelor viitoare ale artiștilor pe care îi urmărești. Această funcție creează o punte între mediul online și experiența reală a concertelor live, oferindu-ți posibilitatea să fii mereu la curent cu evenimentele muzicale din apropierea ta.

În paralel, YouTube Music va lansa și opțiunea de a comenta direct pe paginile albumelor sau playlist-urilor. Aceasta schimbă dinamica relației dintre utilizatori și artiști, dar și dintre fani între ei. Comentariile devin un spațiu de discuție și de schimb de impresii, ceea ce poate genera comunități mai puternice în jurul unui artist sau gen muzical.

Tot aici intră și introducerea insignelelor („Badges”), care marchează momente speciale. Fanii pot primi recunoaștere atunci când contribuie la vizibilitatea unui videoclip (de exemplu, la atingerea pragului de 100.000, 1 milion sau 1 miliard de vizualizări) sau când sunt printre cei mai devotați ascultători ai unui artist. Acest tip de gamificare stimulează implicarea și îți oferă sentimentul că ești parte dintr-o comunitate exclusivă.

Măsuri drastice împotriva campaniilor de influență

În același timp cu aceste funcții orientate către divertisment, Google a publicat un raport prin care anunță eliminarea a aproape 11.000 de canale și conturi la nivel global. Motivul: folosirea lor pentru campanii de dezinformare și influență politică. Conform Grupului de Analiză a Amenințărilor (Threat Analysis Group – TAG), o parte dintre aceste rețele vizau și România.

Campaniile identificate proveneau în principal din China și Rusia, dar și din alte țări precum Iran, Azerbaidjan, Turcia, Israel și Ghana. Acestea foloseau mai multe limbi – de la română și poloneză până la ucraineană, franceză sau engleză – pentru a distribui mesaje cu scop politic sau propagandistic. Google a precizat că unul dintre criteriile esențiale pentru eliminare este autenticitatea: dacă un canal este considerat inautentic, acesta nu are ce căuta pe platformă.

Pentru tine, acest lucru înseamnă că experiența pe YouTube devine mai curată și mai sigură. Eliminarea acestor rețele reduce riscul ca tu să fii expus constant la manipulări sau știri false, chiar dacă algoritmii nu pot garanta o filtrare perfectă.

Aniversarea de 10 ani a YouTube Music vine cu funcții care pun accent pe colaborare, descoperire și interacțiune directă. Playlist-urile comune, „Taste Match”, integrarea concertelor și insignele pentru fani transformă platforma într-un spațiu mai dinamic și mai comunitar. În paralel, eforturile Google de a combate dezinformarea arată că divertismentul nu poate fi separat de responsabilitatea socială.

Astfel, YouTube Music nu mai este doar un serviciu de streaming, ci devine o experiență completă, în care tu ai ocazia să descoperi muzică, să interacționezi cu alți fani și să te bucuri de un spațiu digital mai sigur.