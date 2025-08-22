Xbox lansează ROG Xbox Ally și Ally X: o nouă eră pentru gamingul portabil

Microsoft a anunțat oficial data de lansare pentru mult așteptatele dispozitive portabile ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X. Noile console vor fi disponibile la nivel global pe 16 octombrie 2025, adică exact la timp pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Dezvăluite inițial în cadrul Xbox Games Showcase, aceste dispozitive marchează un pas decisiv în direcția gamingului portabil de nouă generație, oferindu-ți acces instant la jocuri din ecosistemul Xbox, dar și la titluri disponibile pe Battle.net sau alte platforme de distribuție digitală pentru PC.

Anunțul vine într-un moment în care industria jocurilor se concentrează tot mai mult pe mobilitate și pe experiențe flexibile, iar Microsoft își propune să fie în fruntea acestei transformări. Cu noile modele ROG Xbox Ally, compania promite nu doar performanță ridicată, ci și o integrare inteligentă cu serviciile existente, astfel încât să te bucuri de jocurile preferate oriunde te-ai afla.

Disponibilitate globală și lansare în România

Lansarea simultană a noilor dispozitive în zeci de piețe internaționale arată clar ambițiile Microsoft de a cuceri rapid segmentul de gaming portabil. ROG Xbox Ally și Ally X vor fi disponibile în Statele Unite, Regatul Unit, Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Printre țările incluse se numără și România, ceea ce înseamnă că vei putea pune mâna pe consola portabilă în același timp cu gamerii din marile centre ale industriei.

Un aspect notabil este că modelul Ally X, versiunea mai puternică, va fi lansat inclusiv în China, acolo unde restricțiile de piață limitează de multe ori disponibilitatea anumitor produse de gaming. Strategia Microsoft de a include o listă atât de extinsă de regiuni indică dorința de a transforma aceste dispozitive într-un standard global pentru gamingul portabil, nu doar într-un produs de nișă.

În paralel cu lansarea hardware, compania a anunțat și Handheld Compatibility Program, o inițiativă menită să garanteze că mii de jocuri vor rula fără probleme pe noile console. În biblioteca ta digitală vei putea vedea etichete precum „Handheld Optimized” sau „Mostly Compatible”, astfel încât să știi din start cum va performa fiecare titlu. În plus, un indicator de tip Windows Performance Fit îți va arăta ce să aștepți de la fiecare joc în materie de stabilitate și framerate.

Tehnologii noi și funcții alimentate de inteligența artificială

Pe lângă hardware-ul performant, ROG Xbox Ally și Ally X vin cu funcții inovatoare menite să îți îmbunătățească semnificativ experiența. Una dintre acestea este Advanced shader delivery, o tehnologie care preîncarcă shaderele jocurilor încă din timpul descărcării. Rezultatul: timpi de lansare de până la zece ori mai rapizi, un consum mai mic de baterie și o fluiditate mai bună la prima rulare a jocurilor.

Mai mult, începând cu anul viitor, Ally X va beneficia de funcții bazate pe inteligență artificială. Printre ele se numără Auto Super Resolution, un sistem care scalează automat rezoluția jocurilor, oferind imagini clare și framerate stabil fără a necesita modificări din partea dezvoltatorilor. O altă noutate este Highlight reels, o funcție AI care va înregistra automat momentele memorabile din gameplay, cum ar fi luptele cu boși sau victoriile importante, și le va transforma în clipuri scurte, numai bune de distribuit online.

Aceste îmbunătățiri arată direcția în care Microsoft și partenerii săi doresc să ducă gamingul portabil: o experiență fluidă, inteligentă și socială, în care consola nu doar rulează jocuri, ci devine un asistent digital pentru pasiunile tale.

Accesorii dedicate și integrare extinsă în ecosistemul Xbox

Lansarea noilor dispozitive vine la pachet și cu periferice create special pentru a completa experiența de joc. Printre acestea se remarcă ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller, realizat de ASUS prin programul Designed for Xbox. Acesta oferă un polling rate de 1000Hz în modul PC, joystick-uri anti-drift și trăgaciuri cu mod dual, adică exact ceea ce ai nevoie pentru sesiuni intense de gaming competitiv.

În același timp, integrarea noilor console în ecosistemul Xbox se face natural. Accesul la serviciile existente, precum Xbox Game Pass, rămâne unul dintre punctele forte, iar posibilitatea de a juca pe dispozitive portabile aceleași titluri pe care le rulezi pe PC sau consolă de salon reprezintă un avantaj enorm.

Prin această lansare, Microsoft nu doar că îți pune în mâini un device de ultimă generație, dar îți oferă și garanția că viitorul gamingului portabil va fi mult mai accesibil, mai rapid și mai personalizat decât a fost vreodată. Dacă până acum jocurile portabile erau asociate cu compromisuri, odată cu ROG Xbox Ally și Ally X, promisiunea este clară: o experiență completă, fără limitări majore.