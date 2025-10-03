Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 16:15
de Ozana Mazilu

Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime

ENTERTAINMENT
Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime
De la marele ecran la streaming

După ce a atras atenția publicului în cinematografe și a confirmat interesul pentru poveștile de groază cu accente clasice, filmul Wolfman este disponibil acum pe platforma de streaming SkyShowtime. Lansarea marchează trecerea producției din sălile de cinema direct în casele abonaților, oferind o nouă șansă de a explora universul întunecat al uneia dintre cele mai vechi și mai fascinante legende: vârcolacul.

Wolfman reia mitul cunoscut al omului care se transformă în fiară la lumina lunii pline, dar îl aduce în contemporaneitate printr-o abordare vizuală intensă și o interpretare dramatică ce pune accent atât pe oroare, cât și pe dilema umană a personajului prins între două lumi.

Succesul filmului în cinematografe a demonstrat că publicul încă este atras de poveștile gotice reinterpretate cu tehnici moderne de regie și efecte vizuale spectaculoase. Wolfman a beneficiat de o distribuție de impact și de o atmosferă creată special pentru a reda tensiunea clasicelor filme horror, dar și dramatismul unei povești despre identitate și blestem.

Vezi și:
REVIEW „Necunoscuții. Capitolul 2”: continuarea care-și propune să sperie, dar nu dă pe măsura aşteptărilor
Humane, filmul de pe SkyShowtime care explorează frica de viitor și limitele umanității. De ce trebuie să-l vezi

Intriga îl urmărește pe personajul principal, un bărbat aparent obișnuit, care descoperă treptat că este condamnat să se transforme într-o creatură de temut. Transformările sale nu doar că îi pun viața în pericol, dar zdruncină și relațiile cu cei apropiați, punându-l într-o permanentă confruntare între natura sa umană și instinctul bestial.

Trecerea filmului pe SkyShowtime oferă acum șansa ca publicul să îl revadă sau să îl descopere în propriul ritm, într-un spațiu intim care amplifică atmosfera de groază și tensiune. Experiența devine astfel diferită față de cea de pe marele ecran, dar la fel de intensă pentru cei care caută o poveste captivantă.

De ce Wolfman a captivat publicul

Unul dintre motivele pentru care Wolfman a avut succes în cinema este felul în care reușește să combine tradiția filmelor cu vârcolaci cu o sensibilitate modernă. Nu este doar un film de groază, ci și o dramă psihologică, în care te regăsești în dilema personajului sfâșiat între bine și rău, între dorința de a trăi ca un om și blestemul de a ucide ca o fiară.

Regia și scenariul pun accent pe ambiguitatea morală: eroul nu este doar o victimă, dar nici pe deplin vinovat pentru crimele comise în forma sa monstruoasă. Această complexitate îl apropie de spectator și îl transformă într-un personaj tragic, mai degrabă decât într-un simplu monstru.

De asemenea, efectele speciale și machiajul au fost gândite pentru a reda transformările cu un realism intens, dar și cu respect pentru atmosfera clasică a filmelor horror de altădată. Fiecare scenă cu luna plină devine o demonstrație de tensiune și groază vizuală, dar și un prilej de reflecție asupra fragilității umane.

O nouă etapă în universul filmelor de groază

Disponibilitatea lui Wolfman pe SkyShowtime marchează și un moment important pentru fanii genului horror. Platformele de streaming devin tot mai des locul unde producții de succes își continuă parcursul după lansarea în cinematografe, deschizând calea pentru audiențe mai largi.

Pentru cei care au ratat filmul la cinema, acum există șansa să îl vadă în condițiile preferate, poate chiar într-o seară liniștită de toamnă, când atmosfera se potrivește perfect cu temele de groază. În același timp, pentru cei care l-au văzut deja, experiența revederii poate aduce noi nuanțe, mai ales că povestea lui Wolfman are multiple straturi de interpretare.

Filmul confirmă interesul constant pentru monștrii clasici ai cinematografiei și pentru reinterpretările lor moderne. După vampiri și fantome, vârcolacii rămân printre figurile mitice care continuă să fascineze, tocmai pentru că îmbină teama de necunoscut cu dileme profund umane.

Astfel, Wolfman nu este doar o producție horror spectaculoasă, ci și o poveste despre lupta cu sine, despre limitele umanității și despre modul în care legendele vechi pot prinde viață în epoca modernă. Iar acum, prin SkyShowtime, publicul are ocazia să intre din nou în lumea întunecată a blestemului lupului, ori de câte ori dorește.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri
Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat
Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat
O instanță de judecată obligă Meta să modifice feed-urile Facebook și Instagram. De unde a plecat, de fapt, totul?
O instanță de judecată obligă Meta să modifice feed-urile Facebook și Instagram. De unde a plecat, de fapt, totul?
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...