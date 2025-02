Whitney Houston. Vocea. Zeița. Unica. I-au cusut o perucă pe cap și au înmormântat-o fără dinți, cu pielea arsă

Atunci când zeița muzicii pop și-a încheiat socotelile cu viața și l-a chemat Charon să o treacă râul Styx, întreaga planetă a vărsat lacrimi de durere. Whitney Houston, artista cu A mare, vocea senzațională, femeia superbă, sufletul încercat și înecat în vicii a plecat dintre noi mult prea devreme. Când au îngropat-o, nasul îi era necrozat, dinții îi căzuseră de la droguri, iar podoaba capilară o părăsise complet, fiindu-i cusută o perucă pe cap.

Fata cu voce de înger și alură de star

Whitney Elizabeth Houston s-a născut pe 9 august 1963 în Newark, New Jersey, într-o familie cu o puternică tradiție muzicală.

Mama sa, Cissy Houston, era o cântăreață gospel renumită, iar mătușa sa, Dionne Warwick, era deja o stea consacrată în industria muzicală.

Încă din copilărie, vocea ei angelică atrăgea atenția, iar Whitney a început să cânte în corul bisericii baptiste New Hope la doar 11 ani.

În adolescență, a fost descoperită de Clive Davis, legenda industriei muzicale, care a semnat un contract cu ea și a transformat-o într-un star global.

În 1985, albumul său de debut, Whitney Houston, a devenit un succes uriaș, conținând piese precum Saving All My Love for You și How Will I Know. Albumul a urcat rapid în topurile internaționale și a stabilit-o ca una dintre cele mai promițătoare artiste ale generației sale.

Bodyguard, filmul care a intrat în istorie

Succesul a continuat cu al doilea său album, Whitney (1987), care a făcut istorie, transformând-o în prima femeie care a debutat pe locul 1 în Billboard 200.

Dar adevăratul moment de glorie a venit în 1992, odată cu lansarea filmului The Bodyguard, în care frumoasa brunetă a jucat alături de Kevin Costner.

Coloana sonoră a peliculei includea interpretarea sa legendară a piesei I Will Always Love You, care a devenit una dintre cele mai bine vândute melodii din toate timpurile.

Iubirile și demonii personali: Relația cu Bobby Brown și dependențele

În 1992, Whitney Houston s-a căsătorit cu Bobby Brown, cântăreț R&B cunoscut pentru temperamentul său impulsiv. Relația lor a fost intensă, presărată cu scandaluri, abuzuri și probleme cu drogurile.

Inițial, Whitney era considerată „fata de aur” a muzicii, un simbol al eleganței și perfecțiunii, dar mariajul cu Brown a adus o schimbare vizibilă în viața și imaginea sa publică.

În timpul căsniciei, presa tabloidă a relatat despre multiple episoade de violență domestică și excese. Whitney și Bobby au fost de mai multe ori surprinși în ipostaze controversate, iar în 2003, Brown a fost arestat pentru agresiune asupra ei. Cu toate acestea, Whitney a rămas alături de el, fiind profund atașată emoțional.

În acea perioadă, consumul de droguri și alcool a devenit o problemă majoră pentru artistă. În interviul său celebru cu Diane Sawyer din 2002, Whitney a negat zvonurile că ar fi consumat substanțe interzise, dar a recunoscut că a avut probleme cu drogurile. Cuvintele ei, „Crack is whack” au rămas celebre.

În 2007, după un mariaj de 15 ani, Whitney Houston a divorțat de Bobby Brown și a primit custodia fiicei lor, Bobbi Kristina. A încercat să își refacă viața, dar dependențele și-au pus amprenta asupra sănătății și carierei sale.

Ultimii ani: Încercările de revenire și declinul vizibil

În ciuda problemelor personale, Whitney a încercat să își relanseze cariera. În 2009, a lansat albumul I Look to You, care a fost bine primit de fani. Totuși, vocea ei nu mai era aceeași.

Anii de abuzuri își spuseseră cuvântul, iar în turneele sale de revenire, publicul a observat că Whitney avea dificultăți în a susține notele înalte care o făcuseră celebră.

Comportamentul ei imprevizibil a alimentat zvonurile că nu reușise să se elibereze complet de dependențele sale. Era văzută deseori obosită, confuză sau într-o stare precară, iar prietenii și familia au încercat în repetate rânduri să o convingă să se interneze în centre de reabilitare.

O moarte tragică, un destin frânt

Pe 11 februarie 2012, cu o zi înainte de Premiile Grammy, Whitney Houston a fost găsită fără suflare în camera sa de hotel din Beverly Hills. Asistenta sa a descoperit-o plutind cu fața în jos în cada de baie, iar apa era atât de fierbinte încât corpul artistei avea arsuri.

Raportul medicilor legiști a fost șocant. În sângele său au fost găsite nouă tipuri de droguri, inclusiv cocaină, marijuana, Xanax și alte sedative.

Nasul ei era necrozat de la consumul îndelungat de cocaină, iar organismul îi era slăbit. Deși oficial cauza morții a fost înecul accidental, drogurile și starea de sănătate precară au fost factori determinanți.

Trupul ei era de nerecunoscut. Drogurile îi distruseseră dinții – îi lipseau 11. Părul ei lung și bogat era o amintire. La înmormântare, familia i-a cusut o perucă pentru a-i acoperi scalpul deteriorat.

Moartea sa a fost un șoc pentru întreaga lume, dar și un avertisment despre pericolele faimei și ale dependențelor.

Așa mamă, așa fiică… Bobbi Kristina, fiica artistei, a murit în aceleași circumstanțe ca cea care-i dăduse viață

Deși viața sa a fost marcată de tragedie, Whitney Houston rămâne una dintre cele mai mari voci din istoria muzicii. Cu peste 200 de milioane de albume vândute, multiple premii Grammy și o influență uriașă asupra generațiilor următoare de artiști, moștenirea sa muzicală este de necontestat.

Fiica sa, Bobbi Kristina, a fost profund afectată de moartea mamei sale. Într-un destin tragic, în 2015, a fost găsită în condiții similare, inconștientă într-o cadă, murind câteva luni mai târziu.

Astăzi, Whitney Houston este amintită nu doar pentru talentul său divin, ci și pentru lecțiile dure pe care viața sa le-a oferit lumii. A fost unică, o zeiță a muzicii, o voce care nu va fi egalată niciodată. Chiar dacă a plecat prea devreme, ecoul cântecelor sale va rămâne pentru eternitate.

Whitney Houston nu a fost doar o cântăreață excepțională, ci un fenomen. O voce divină, un talent pur, o femeie care a redefinit muzica pop și R&B. De la începuturile sale ca fată de cor la gloria mondială și, în final, la o cădere tragică, viața ei a fost un amestec de succes colosal și lupte personale sfâșietoare.

Cunoscută pentru vocea sa inegalabilă și pentru hituri precum I Will Always Love You, Greatest Love of All sau I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston a trăit în lumina reflectoarelor, dar și în umbra dependențelor, a relațiilor toxice și a presiunii faimei. Moartea ei șocantă a lăsat în urmă întrebări dureroase și o moștenire de necontestat.