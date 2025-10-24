WhatsApp va bloca ChatGPT și alți boți AI: Meta schimbă regulile platformei, de când intră în vigoare

WhatsApp se pregătește să elimine una dintre cele mai populare funcții utilizate de milioane de oameni din întreaga lume: integrarea cu ChatGPT și alți boți de inteligență artificială.

Decizia a fost anunțată oficial și va intra în vigoare la 15 ianuarie 2026, când acești boți nu vor mai putea funcționa în cadrul aplicației de mesagerie deținută de Meta, scrie TechRadar.

Compania OpenAI a confirmat că ChatGPT își va încheia activitatea pe WhatsApp, după ce Meta a modificat termenii de utilizare ai platformei pentru a interzice complet aplicațiile terțe de AI.

Utilizatorii care au folosit ChatGPT pe WhatsApp vor putea totuși să exporte conversațiile, accesând profilul chatbotului și conectându-și contul ChatGPT pentru a sincroniza datele cu aplicația dedicată OpenAI.

Meta restricționează accesul boților externi și va merge pe propriul AI pe WhatsApp

Potrivit informațiilor publicate de iLikeIT, schimbarea vine ca parte a unei strategii prin care Meta dorește să își consolideze propriile soluții de inteligență artificială în ecosistemul său digital.

Începând cu ianuarie 2026, singurul asistent AI care va funcționa oficial în WhatsApp va fi Meta AI, chatbot-ul dezvoltat intern de companie.

Prin această decizie, Meta blochează accesul altor dezvoltatori, precum OpenAI, Anthropic sau Google DeepMind, care au creat aplicații terțe integrate până acum în platformă.

Oficialii companiei susțin că măsura este necesară pentru a menține „siguranța datelor utilizatorilor” și pentru a asigura o „experiență uniformă în aplicațiile Meta”.

Totuși, analiștii din industrie consideră că această mișcare are și un scop comercial clar – consolidarea controlului Meta asupra pieței globale de chatboți.

Posibile reacții și implicații pentru piața AI

Decizia de a bloca boții terți ar putea genera reacții negative din partea companiilor afectate, care pierd accesul la o bază de peste trei miliarde de utilizatori activi.

Experții avertizează că nu sunt excluse dispute juridice între Meta și dezvoltatorii de soluții AI, mai ales dacă măsura va fi considerată o practică anticoncurențială.

În același timp, utilizatorii care preferau ChatGPT sau alți boți pentru sarcini profesionale și conversaționale vor fi nevoiți să migreze către aplicațiile oficiale ale acestor servicii, în afara WhatsApp.

Pentru Meta, însă, această schimbare reprezintă un pas esențial în direcția consolidării propriei infrastructuri de inteligență artificială, pe care compania o integrează deja și în alte produse, precum Facebook, Instagram și Messenger.

Astfel, începutul anului 2026 marchează o etapă de transformare majoră pentru WhatsApp, care trece de la o platformă deschisă colaborării externe la una complet centrată pe tehnologiile AI dezvoltate intern de Meta.