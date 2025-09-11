Ultima ora
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
11 sept. 2025 | 09:46
de Badea Violeta

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate

METEO - VREME - ANM
Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Vremea din Romania este influentata de un ciclon. Sursa foto: Profimedia

Un ciclon traversează România în aceste zile, aducând cantități însemnate de apă și vânt puternic în mare parte din teritoriu. Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și coduri galbene valabile până pe 12 septembrie, în timp ce meteorologii avertizează asupra intensificărilor vântului și a ploilor torențiale. Zonele afectate includ atât regiunile intracarpatice, cât și jumătatea de est a țării.

Ploi și vânt puternic în majoritatea regiunilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis informare meteo generală de averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului, valabilă până în 12 septembrie, ora 20:00. Meteorologii au precizat:

”În intervalul menționat vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h.”

Fenomenul meteo vine în contextul unui ciclon care afectează mare parte din Europa, aducând răcire și precipitații importante.

Vezi și:
Se întorc ploile şi scad temperaturile chiar şi cu 10 grade. Zonele în care vremea se răceşte brusc
Vremea în luna august. Cât va ploua și când vor fi temperaturi extreme

Care sunt județele vizate de Codul Galben?

Meteorologii au emis și un Cod Galben de vânt puternic, valabil până astăzi, la ora 12:00. Aceștia au precizat:

”Începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…100 km/h.”

De asemenea, tot până la ora 12:00, este în vigoare o alertă de averse însemnate cantitativ:

”În intervalul menționat, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.”

Recomandările meteorologilor

Elena Mateescu, director general al ANM, a vorbit despre fenomenul meteo care aduce această cantitate însemnată de apă și răcirea din aceste zile.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să protejeze culturile agricole și bunurile personale, dar și să fie atenți la eventualele căderi de copaci sau obiecte luate de vânt.

Meteorologii atenționează că aceste fenomene vor continua până la sfârșitul zilei de joi și că zonele montane sunt cele mai expuse la rafale puternice. De asemenea, acumulările de apă pot duce la inundații locale în regiunile afectate de averse.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
O femeie a ajuns la spital după ce a consumat zilnic praf de înălbitor „de plăcere”. Cum a ajuns în situația aceasta, explicația medicilor
O femeie a ajuns la spital după ce a consumat zilnic praf de înălbitor „de plăcere”. Cum a ajuns în situația aceasta, explicația medicilor
Niciun domeniu nu mai este sigur în România. Concedieri masive la OMV Petrom, restructurările se fac și occident
Niciun domeniu nu mai este sigur în România. Concedieri masive la OMV Petrom, restructurările se fac și occident
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic
E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea
E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea
Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean
Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean
Teoria lui Stephen Hawking despre găurile negre confirmată, în sfârșit. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie
Teoria lui Stephen Hawking despre găurile negre confirmată, în sfârșit. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gata cu vremurile grele pentru trei zodii. Nativii care trec peste toate obstacolele din 11 septembrie
Playtech Știri
Locul din frigider în care se ţin ardeii pentru a rămâne crocanţi săptămâni întregi. Nu se vor mai înmuia de acum
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025. Introspecția este cheia pentru nativii Scorpion
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...