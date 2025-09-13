Vreme rea, în România. ANM a emis Cod Galben de vânt, unde va ploua

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică de cod galben de vânt, valabilă în două intervale succesive, începând de sâmbătă seara și până duminică seara.

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe ale țării

Primul interval: 13 septembrie, ora 20 – 14 septembrie, ora 8. Conform meteorologilor, din seara zilei de sâmbătă, 13 septembrie, în județul Caraș-Severin și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul se va intensifica semnificativ. Rafalele vor atinge viteze de 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 de metri se vor înregistra valori mai mari, de 80–90 km/h.

Al doilea interval: 14 septembrie, ora 8 – 14 septembrie, ora 20. Duminică, 14 septembrie, aria afectată de vânt puternic se va extinde. Intensificări cu viteze de 50–70 km/h vor fi resimțite în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Botoșani, dar și în zona joasă a județelor Suceava și Neamț. În continuare, jumătatea de vest a Carpaților Meridionali va fi vizată de rafale puternice. La altitudini de peste 1700 m, viteza vântului va ajunge la 90–100 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis şi o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, până sâmbătă după-amiază.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în zone montane expuse vântului puternic, în special la altitudini mari, unde rafalele pot crea probleme de siguranță. De asemenea, este indicată asigurarea bunurilor expuse în aer liber și atenție sporită în trafic, mai ales pentru șoferii care conduc autovehicule de mare tonaj sau vehicule ușoare.

Atenționările de cod galben nu indică fenomene extreme, dar avertizează asupra unor condiții meteo ce pot deveni periculoase, în special pentru activitățile în aer liber. Meteorologii recomandă monitorizarea buletinelor meteo actualizate și respectarea indicațiilor autorităților locale.