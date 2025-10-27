Volvo oferă un an de electricitate gratuită pentru cumpărătorii de mașini electrice – dar numai celor care locuiesc la casă

Constructorul suedez Volvo încearcă o nouă abordare pentru a impulsiona vânzările modelelor sale electrice, într-un moment în care concurența globală și taxele comerciale complică planurile companiei. După succesul înregistrat cu EX30, modelul electric compact care a dominat vânzările în țările nordice, Volvo se confruntă acum cu o provocare diferită: menținerea atractivității brandului pe o piață europeană aflată în plină tranziție energetică.

Răspunsul mărcii vine sub forma unei oferte inedite, inspirate din strategiile folosite cândva de Tesla: electricitate gratuită timp de un an pentru toți suedezii care achiziționează un model electric Volvo. Însă oferta are o condiție esențială — beneficiul se aplică numai celor care locuiesc la casă, nu și persoanelor care trăiesc la bloc.

Programul, care va fi lansat oficial în februarie 2026, este realizat în parteneriat cu Vattenfall, unul dintre cei mai mari operatori de energie electrică din Scandinavia. Scopul este dublu: stimularea vânzărilor și promovarea unui model de consum sustenabil, bazat exclusiv pe energie fără emisii de CO₂.

Conform planului, fiecare proprietar eligibil va primi energie electrică gratuită pentru 25.000 km parcurși într-un an, echivalentul a aproximativ 5.150 kWh, la un cost plafonat de 1,5 coroane suedeze/kWh (aproximativ 0,14 euro/kWh). În traducere economică, beneficiul anual maxim pentru client ar fi de circa 721 de euro, adică aproape 60 de euro pe lună.

Pentru a beneficia de acest avantaj, proprietarul trebuie să aibă un contract de furnizare a energiei cu Vattenfall, iar sistemul de monitorizare a încărcării se va face prin aplicația Volvo, care va transmite datele despre consum direct producătorului și furnizorului de electricitate.

Condițiile care ridică semne de întrebare

Deși la prima vedere inițiativa Volvo pare una generoasă și orientată către client, detaliile tehnice și restricțiile au stârnit numeroase discuții în Suedia. Cea mai mare controversă vine din faptul că doar proprietarii de locuințe individuale – case, vile sau „townhouse-uri” – vor putea beneficia de electricitatea gratuită.

Astfel, persoanele care locuiesc în blocuri de apartamente, chiar și cu locuri de parcare dotate cu prize pentru încărcare, sunt excluse din program. Într-o țară în care urbanizarea este ridicată, iar o mare parte din populație trăiește în mediul urban, această condiție este percepută ca discriminatorie.

Criticii susțin că măsura avantajează tocmai segmentul de cumpărători cu venituri mai mari – cei care își permit o casă și o mașină electrică – în timp ce clienții din mediul urban, care trăiesc la bloc, plătesc același preț pentru vehicul, dar nu primesc același beneficiu.

În plus, există și o altă limitare: dacă proprietarul nu parcurge cei 25.000 km într-un an, energia nefolosită nu se reportează. După primul an, gratuitatea se încheie, iar toate costurile revin complet în sarcina clientului.

De asemenea, plafonul de 0,14 euro/kWh este unul relativ mic raportat la volatilitatea prețului energiei din Suedia. În perioadele de vârf, tarifele pot depăși de două sau trei ori această valoare, ceea ce înseamnă că, în realitate, Volvo nu acoperă întreaga factură de energie, ci doar o parte fixă.

Astfel, deși ideea este inovatoare, valoarea netă a beneficiului poate fi mai redusă decât pare inițial. Totuși, în contextul actual al mobilității electrice, un stimulent de acest tip are un impact psihologic important asupra cumpărătorilor — sentimentul că „alimentează gratis” timp de un an este un argument de marketing extrem de puternic.

Viitorul mobilității electrice, între autonomie și energie inteligentă

Oferta Volvo face parte dintr-o strategie mai amplă de promovare a vehiculelor electrice ca extensii ale ecosistemului energetic casnic. Compania a anunțat deja că, din 2026, va introduce o funcție de alimentare bidirecțională, prin care mașinile pot furniza energie înapoi în rețeaua electrică sau pot alimenta locuința în perioade de consum ridicat.

Această tehnologie, denumită „vehicle-to-home”, ar permite teoretic proprietarilor să transforme mașina într-un mini-stocator de energie, oferind stabilitate rețelei electrice și posibilitatea de a economisi bani. În practică, însă, specialiștii avertizează că avantajele financiare reale sunt minime, comparativ cu uzura suplimentară a bateriei și scăderea valorii de revânzare a mașinii.

Prin urmare, mișcarea Volvo poate fi privită ca un experiment strategic: compania testează un model de stimulare a vânzărilor bazat pe integrarea vehiculului în ecosistemul energetic al consumatorului. Este o abordare care reflectă noua direcție a industriei auto – trecerea de la simpla vânzare de automobile la oferirea de servicii complete de mobilitate și energie.

Pe termen scurt, beneficiul financiar direct pentru cumpărător este limitat, dar impactul simbolic este semnificativ. Volvo transmite un mesaj clar: viitorul mobilității electrice nu este doar despre autonomie sau performanță, ci și despre responsabilitate ecologică și conectare inteligentă cu sursele de energie regenerabilă.

În final, rămâne întrebarea dacă această inițiativă se va extinde și în alte țări europene – iar răspunsul va depinde, cel mai probabil, de reacția publicului suedez. Dacă oferta se va dovedi eficientă în relansarea vânzărilor, este posibil ca Volvo să o adapteze pentru alte piețe, inclusiv România, unde interesul pentru mașinile electrice este în creștere.

Deocamdată, producătorul suedez demonstrează că inovația nu ține doar de motoare și baterii, ci și de idei capabile să schimbe percepția asupra costurilor reale ale mobilității electrice – chiar și atunci când „energia gratuită” vine cu câteva condiții bine ascunse în nota de subsol.