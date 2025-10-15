Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
15 oct. 2025 | 14:55
de Iulia Kelt

Volkswagen plătește milioane pentru închiderea procesului legat de scaunele SUV-ului Atlas
Volkswagen scoate bani grei din buzunare / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI

Volkswagen a încheiat un proces colectiv din SUA privind mecanismele de blocare ale scaunelor din Atlas, plătind milioane în onorarii, dar fără să recunoască vreo defecțiune.

Volkswagen a ajuns la un acord în cadrul unui proces colectiv care a vizat SUV-ul său Atlas, în urma acuzațiilor legate de posibile defecte ale sistemului de blocare a scaunelor de pe rândul al doilea.

Procesul, deschis în urmă cu patru ani în Statele Unite, s-a încheiat cu un acord financiar substanțial și o extindere a garanției pentru proprietarii afectați, dar fără recunoașterea vreunei vinovății din partea constructorului german, scrie Carscoops.

Reclamațiile privind mecanismele de blocare pentru Volkswagen

Acțiunea colectivă a fost depusă de proprietarii modelelor Volkswagen Atlas fabricate între 2018 și 2024, care au susținut că scaunele de pe al doilea rând nu se blocau corect după ce erau pliate sau glisate înainte.

În plângere, reclamanții au acuzat producătorul că mecanismul de închidere ar fi defectuos și ar putea reprezenta un risc de siguranță pentru pasageri.

Volkswagen a respins aceste acuzații, explicând că mecanismul funcționează corect dacă este utilizat conform instrucțiunilor.

Compania a arătat că mulți proprietari nu erau conștienți că blocarea completă a scaunului trebuie confirmată manual, printr-un clic ferm și o verificare vizuală.

În modelele Atlas, producătorul a introdus un indicator roșu care semnalizează vizibil când scaunul nu este fixat, acesta dispărând odată ce blocarea este completă.

Totuși, avocații reclamanților au argumentat că indicatorul este insuficient și că nu oferă o garanție clară privind siguranța pasagerilor.

În urma mai multor runde de negocieri, părțile au ajuns la un compromis: în locul reparațiilor sau răscumpărării mașinilor, Volkswagen a acceptat un acord financiar și extinderea garanției.

Despăgubiri și garanție extinsă

Conform documentelor judiciare citate de publicația Carcomplaints, Volkswagen va plăti 4 milioane de dolari pentru acoperirea onorariilor avocaților reclamanților.

Cei 15 reclamanți principali vor primi câte 2.500 de dolari fiecare, iar toți ceilalți proprietari incluși în proces vor beneficia de o garanție extinsă pentru sistemul de blocare a scaunelor.

Noua garanție acoperă o perioadă de până la 10 ani sau 100.000 de mile (aproximativ 160.000 de kilometri) de la data achiziției vehiculului.

În plus, Volkswagen va rambursa costurile de reparație sau înlocuire pentru clienții care au plătit anterior pentru remedierea problemei.

Constructorul a precizat însă că garanția extinsă se aplică doar dacă un service autorizat Volkswagen confirmă o defecțiune reală a sistemului de blocare.

Sunt excluse cazurile în care defecțiunea este cauzată de abuz, modificări, accidente sau alte daune externe.

Pentru a evita neînțelegerile legate de utilizarea mecanismului, Volkswagen a publicat și un clip video oficial pe YouTube, în care explică modul corect de folosire a indicatorului vizual și pașii necesari pentru accesul în siguranță la al treilea rând de scaune.

