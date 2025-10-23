Vocea lumii contează încă: Jumătate dintre români se simt influențați de părerile celor din jur în alegerea carierei, conform unui studiu

Un studiu realizat de Unlock Research pentru ING Bank România arată că unul din doi români a simțit presiunea părerilor celorlalți atunci când a luat decizii legate de profesie.

Aproape jumătate dintre respondenți recunosc că au fost descurajați, criticați sau lipsiți de sprijin în momentul alegerii unei cariere. Cercetarea a fost realizată în octombrie 2025, pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban, cu vârste între 18 și 55 de ani.

Rezultatele vin în contextul lansării platformei de brand „Liber să tot fii”, prin care ING Bank încurajează libertatea de a trăi după propriile valori, fără teama de judecata celor din jur.

Campania își propune să sprijine oamenii care vor să își urmeze aspirațiile personale, indiferent de așteptările societății.

Antreprenorii tineri, cei mai expuși presiunii sociale

Conform datelor, antreprenorii aflați la început de drum sunt cei mai vulnerabili în fața „gurei lumii”.

Jumătate dintre românii care au dorit să pornească o afacere au declarat că nu au primit sprijin sau că au fost influențați negativ de opiniile celor din jur.

Situația este și mai accentuată în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani: 64% dintre aceștia afirmă că nu au avut parte de susținere în decizia de a deveni antreprenori, iar doar 19% spun că au ignorat complet părerile altora.

Generația de 35-44 de ani se dovedește însă mai încrezătoare: 39% dintre acești respondenți au primit încurajări atunci când au ales calea antreprenoriatului, iar unul din doi a luat decizia independent de opiniile celor din jur.

Regional, Bucureștiul și Ardealul se remarcă printr-un grad mai mare de susținere pentru inițiativele antreprenoriale (31% și, respectiv, 32%).

În Muntenia însă, mai mult de jumătate dintre respondenți declară că s-au confruntat cu lipsă de sprijin sau descurajare.

Chiar și așa, 38% dintre ei au decis să își urmeze drumul propriu, iar în București procentul celor care nu țin cont de „gura lumii” ajunge la 44%.

Tinerii, cei mai afectați de presiunea socială

Presiunea socială este resimțită mai puternic în rândul tinerilor. Aproximativ 65% dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani declară că au fost influențate de părerile celor din jur atunci când au ales o profesie.

Doar 31% dintre ei au simțit că au avut sprijin în acest proces. Restul au luat decizii care au ținut cont atât de propriile dorințe, cât și de opiniile altora.

La polul opus, generația de 35-44 de ani pare cea mai independentă: peste jumătate dintre respondenți afirmă că au făcut exact ce și-au dorit, fără a fi afectați de presiunea socială.

În capitală, 50% dintre locuitori susțin că nu au ținut cont de părerile celorlalți atunci când și-au ales meseria.

În Muntenia, 53% dintre respondenți au declarat că au simțit lipsa de sprijin, în timp ce Moldova se evidențiază printr-un echilibru între susținere și descurajare, 47% versus 41%.

„Românii continuă să resimtă presiunea socială în momentele cheie ale vieții, fie că vorbim despre alegerea unei cariere sau despre antreprenoriat. Prin platforma Liber să tot fii, vrem să încurajăm curajul de a decide liber și să oferim soluții care îi ajută pe oameni să trăiască după propriile planuri, nu după așteptările celorlalți”, a declarat Corina Miloș, Market & Consumer Research Lead, ING Bank România.