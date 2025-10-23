Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 05:51
de Iulia Kelt

Vocea lumii contează încă: Jumătate dintre români se simt influențați de părerile celor din jur în alegerea carierei, conform unui studiu

Social
Vocea lumii contează încă: Jumătate dintre români se simt influențați de părerile celor din jur în alegerea carierei, conform unui studiu
Cum își aleg românii carierele / Foto: FlexJobs

Un studiu realizat de Unlock Research pentru ING Bank România arată că unul din doi români a simțit presiunea părerilor celorlalți atunci când a luat decizii legate de profesie.

Aproape jumătate dintre respondenți recunosc că au fost descurajați, criticați sau lipsiți de sprijin în momentul alegerii unei cariere. Cercetarea a fost realizată în octombrie 2025, pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban, cu vârste între 18 și 55 de ani.

Rezultatele vin în contextul lansării platformei de brand „Liber să tot fii”, prin care ING Bank încurajează libertatea de a trăi după propriile valori, fără teama de judecata celor din jur.

Vezi și:
Meseria imună la inteligență artificială recomandată de părintele AI. Sfatul laureatului Nobel ”dacă te gândești ce carieră să alegi”
Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?

Campania își propune să sprijine oamenii care vor să își urmeze aspirațiile personale, indiferent de așteptările societății.

Antreprenorii tineri, cei mai expuși presiunii sociale

Conform datelor, antreprenorii aflați la început de drum sunt cei mai vulnerabili în fața „gurei lumii”.

Jumătate dintre românii care au dorit să pornească o afacere au declarat că nu au primit sprijin sau că au fost influențați negativ de opiniile celor din jur.

Situația este și mai accentuată în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani: 64% dintre aceștia afirmă că nu au avut parte de susținere în decizia de a deveni antreprenori, iar doar 19% spun că au ignorat complet părerile altora.

Generația de 35-44 de ani se dovedește însă mai încrezătoare: 39% dintre acești respondenți au primit încurajări atunci când au ales calea antreprenoriatului, iar unul din doi a luat decizia independent de opiniile celor din jur.

Regional, Bucureștiul și Ardealul se remarcă printr-un grad mai mare de susținere pentru inițiativele antreprenoriale (31% și, respectiv, 32%).

În Muntenia însă, mai mult de jumătate dintre respondenți declară că s-au confruntat cu lipsă de sprijin sau descurajare.

Chiar și așa, 38% dintre ei au decis să își urmeze drumul propriu, iar în București procentul celor care nu țin cont de „gura lumii” ajunge la 44%.

Tinerii, cei mai afectați de presiunea socială

Presiunea socială este resimțită mai puternic în rândul tinerilor. Aproximativ 65% dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani declară că au fost influențate de părerile celor din jur atunci când au ales o profesie.

Doar 31% dintre ei au simțit că au avut sprijin în acest proces. Restul au luat decizii care au ținut cont atât de propriile dorințe, cât și de opiniile altora.

La polul opus, generația de 35-44 de ani pare cea mai independentă: peste jumătate dintre respondenți afirmă că au făcut exact ce și-au dorit, fără a fi afectați de presiunea socială.

În capitală, 50% dintre locuitori susțin că nu au ținut cont de părerile celorlalți atunci când și-au ales meseria.

În Muntenia, 53% dintre respondenți au declarat că au simțit lipsa de sprijin, în timp ce Moldova se evidențiază printr-un echilibru între susținere și descurajare, 47% versus 41%.

„Românii continuă să resimtă presiunea socială în momentele cheie ale vieții, fie că vorbim despre alegerea unei cariere sau despre antreprenoriat. Prin platforma Liber să tot fii, vrem să încurajăm curajul de a decide liber și să oferim soluții care îi ajută pe oameni să trăiască după propriile planuri, nu după așteptările celorlalți”, a declarat Corina Miloș, Market & Consumer Research Lead, ING Bank România.

Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni
Recomandări
Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin: „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, totul e bine, apoi, pur și simplu, nu ajung nicăieri.”
Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin: „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, totul e bine, apoi, pur și simplu, nu ajung nicăieri.”
Altare la colț de stradă, în memoria victimelor exploziei din Rahova. Oamenii din blocurile vecine merg acasă trecând prin filtre de jandarmi. Durerea, spaima și neputința apasă întregul cartier REPORTAJ
SPECIAL
Altare la colț de stradă, în memoria victimelor exploziei din Rahova. Oamenii din blocurile vecine merg acasă trecând prin filtre de jandarmi. Durerea, spaima și neputința apasă întregul cartier REPORTAJ
„Superinteligența” nu trebuie construită acum: peste 700 de oameni de știință și personalități, de la Wozniak la prințul Harry, cer oprirea dezvoltării acesteia
„Superinteligența” nu trebuie construită acum: peste 700 de oameni de știință și personalități, de la Wozniak la prințul Harry, cer oprirea dezvoltării acesteia
iPhone 17 Pro și Pro Max se transformă: din „orange cosmic” în roz, se plâng utilizatorii, iar scandalul #Pinkgate ia amploare
iPhone 17 Pro și Pro Max se transformă: din „orange cosmic” în roz, se plâng utilizatorii, iar scandalul #Pinkgate ia amploare
Alexandra, tânăra de 17 ani grav rănită în explozia din Rahova, se luptă pentru viață. Rănile suferite după ce a căzut două etaje în gol
Alexandra, tânăra de 17 ani grav rănită în explozia din Rahova, se luptă pentru viață. Rănile suferite după ce a căzut două etaje în gol
Ce este butonul Auto Hold la o maşină? Modul în care se foloseşte corect
Ce este butonul Auto Hold la o maşină? Modul în care se foloseşte corect
Cât costă un metru cub de apă în București față de Cluj, Iași sau Timișoara. Diferențe uriașe
Cât costă un metru cub de apă în București față de Cluj, Iași sau Timișoara. Diferențe uriașe
Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună la Vatican. Este un moment istoric, la 500 de ani de la Schisma Anglicană
Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună la Vatican. Este un moment istoric, la 500 de ani de la Schisma Anglicană
Revista presei
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 23 octombrie 2025. Zodiile care trebuie să fie atente la relaţii
Playtech Știri
Artan de la Partizan, prima reacție după ce acuzat că a sărutat cu forța o adolescentă într-un club din București. Declaraţia cântăreţului, neaşteptată
Playtech Știri
Zodiile cu norocul scris în frunte până pe 26 octombrie 2025. Apar oportunităţi pe toate planurile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...