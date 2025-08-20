Vladimir Ciorbă scapă din nou de control judiciar în dosarul Nordis și poate părăsi România

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis alături de Laura Vicol și alte persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, a scăpat din nou de controlul judiciar și poate părăsi România.

Vladimir Ciorbă scapă din nou de control judiciar

Decizia vine după ce Curtea de Apel București a admis definitiv plângerea sa împotriva măsurii preventive. Pe 11 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dispusese prelungirea controlului judiciar în cazul lui Ciorbă până pe 11 octombrie, însă omul de afaceri a contestat decizia. În 19 iunie, Curtea de Apel București îi admisese o plângere similară, tot împotriva prelungirii controlului judiciar.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din 11.08.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, începând cu data de 13.08.2025 până în data de 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, prelungită prin ordonanţele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă”, se arată în decizia instanţei, potrivit News.ro.

Pe 4 februarie, au fost reținute 11 persoane, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, fiind acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, ceea ce a dus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani prin rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate faptele în formă continuată.

În ziua următoare, Poliția Română a anunțat că, în cadrul Dosarului Nordis, s-a dispus sechestrul asigurător asupra a 201 imobile – apartamente și case – cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, precum și asupra unor părți sociale și acțiuni.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare, aparținând atât persoanelor fizice, cât și celor juridice implicate.

Ulterior, instanța a decis ca Vladimir Ciorbă să fie cercetat sub control judiciar, alături de alte persoane implicate în dosar, în timp ce Laura Vicol nu a primit nicio interdicție.