Vlad Țepeș s-a mutat pe „Insula Iubirii”. George Ivănescu, alias „Jaguarul”, a cucerit fetele cu un singur citat: „A intrat animalul!” EXCLUSIV

George Ivănescu, cel supranumit „Jaguarul” spune că prima impresie a oricui intră în contact cu el e de fiecvare dată aceeași: „Uauu! Cine mă vede, cine se uită la mine, toți spun doar Uauu ! A venit Jaguarul! A intrat animalul!”, declară el în exclusivitate pentru playtech.ro.

La cei 33 de ani ai săi se prezintă ca fiind antreprenor în viața de zi cu zi, e drept unul puțin atipic, având aproape tot trupul tatuat.

Deși are reprodus pe trup, și încă în două locuri, figura Jaguarului (mai exact pe mâna dreaptă, dar și pe spate”, George se laudă în primul rând cu tatuajul care-l redă pe fostul voievod de la mijlocul secolului al XV-lea din Țara Românească, pe Vlad Țepeș.

Pe de altă parte, a evitat să vorbească deschis despre numărul de victime produse pe „insulă”. Ar putea fi până acum cel puțin o sută, deși dă asigurări că „sunt mai mult decât atâta!”.

Recunoaște că experiența antreprenorială îl ajută și în viața de zi cu zi:

În plus, admite că „ispita” interioară îl direcționează exclusiv spre fetele brunete.

La momentul oportun își dorește un copil. Ar prefera să fie fetiță, dar are o rezolvare personală și pentru varianta în care ar fi băiat: „abia aștept să-i fac cunoștință cu lumea Jaguarilor!”. Susține că și în lumea Jaguarilor există sexul feminin: „Eu sper că se vor apropia mulți de fata mea, dar cu bani!”.

Iar sfatul personal în alegerea partenerei de viață sună cam așa:

„Eu mă uit foarte mult la aspectul fizic, dar și la cum gândește. Și asta e foarte important, pentru că am avut foarte multe femei frumoase lângă mine, dar în loc să mă tragă în sus, mă trăgeau în jos. Și businessurile mele mergeau și ele tot în jos. A tunci am optat ca să am alături o femeie frumoasă, dar care atunci când observă că eu mă cobor, atunci să intervină și să mă ridice. Și eu să fac la fel. E foarte importantă chestiunea asta!”.