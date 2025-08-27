Vine de la producătorul True Detective și îl va avea pe Matthew McConaughey în rol principal: Ce știm despre serialul pe care l-ai putea vedea pe Netflix

Matthew McConaughey și Nic Pizzolatto, cunoscuți pentru succesul serialului True Detective, se reunesc pentru un nou proiect destinat platformei Netflix.

Numit provizoriu The Brothers Project, serialul este dezvoltat de Skydance Sports și marchează cea mai avansată colaborare dintre actor și creator de la ultima lor încercare de reunire, scrie AVClub.

O nouă reuniune creativă

The Brothers Project nu trebuie confundat cu alt proiect Matthew McConaughey intitulat la fel, care este o comedie Apple TV+ ce îi include pe McConaughey și Woody Harrelson.

Această versiune Netflix pare să fie un show sportiv, în care McConaughey joacă rolul fratelui lui Cole Hauser, starul serialului Yellowstone.

Prezența lui Hauser aduce o notă nostalgică pentru fanii filmului Dazed and Confused, completând reuniunea actorilor.

Colaborările anterioare dintre Pizzolatto și McConaughey au avut parte de diverse încercări eșuate. În 2020, cei doi au fost anunțați lucrând la un proiect numit Redeemer, însă Pizzolatto a părăsit producția după aproximativ un an, iar proiectul nu a mai fost lansat.

Spre deosebire de aceste tentative anterioare, The Brothers Project a avansat suficient de mult pentru a fi anunțat oficial, oferind speranțe pentru lansarea pe Netflix înaintea altor proiecte cinematografice legate de aceiași creatori.

Detalii despre producție și așteptările din spate

Detaliile despre formatul și povestea show-ului sunt încă criptice. Se pare că McConaughey va prelua rolul central, beneficiind de dialogurile scrise de Pizzolatto, într-un stil care reflectă tonul noir melancolic care i-a consacrat pe amândoi.

Pe lângă Hauser, alți actori și colaboratori ar putea fi anunțați pe parcursul producției, dar Netflix păstrează majoritatea informațiilor sub sigiliu pentru moment.

În paralel, Pizzolatto lucrează și la primul său film, Easy’s Waltz, așteptat să fie lansat în această toamnă, iar McConaughey continuă să fie implicat în diverse proiecte cinematografice și comerciale, inclusiv campanii de brand.

Cu toate acestea, The Brothers Project se distinge prin reuniunea mai multor colaboratori vechi și prin faptul că aduce împreună pentru prima dată combinația McConaughey-Pizzolatto-Hauser, oferind o experiență care promite să capteze atenția fanilor de seriale și filme dramatice.

Colaborarea ar putea marca, de altfel, un nou pas în universul creativ al lui Pizzolatto, aducând tonurile sale întunecate și reflecțiile despre deznădejde într-o producție sportivă Netflix, în timp ce McConaughey își pune în valoare monologurile și prezența carismatică, învăluind întreaga poveste într-un stil recognoscibil și intens.