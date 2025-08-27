Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 14:24
de Iulia Kelt

Vine de la producătorul True Detective și îl va avea pe Matthew McConaughey în rol principal: Ce știm despre serialul pe care l-ai putea vedea pe Netflix

ENTERTAINMENT
Vine de la producătorul True Detective și îl va avea pe Matthew McConaughey în rol principal: Ce știm despre serialul pe care l-ai putea vedea pe Netflix
Ce știm despre The Brothers Project / Foto: Film Stories / în imagine: Matthew McConaughey

Matthew McConaughey și Nic Pizzolatto, cunoscuți pentru succesul serialului True Detective, se reunesc pentru un nou proiect destinat platformei Netflix.

Numit provizoriu The Brothers Project, serialul este dezvoltat de Skydance Sports și marchează cea mai avansată colaborare dintre actor și creator de la ultima lor încercare de reunire, scrie AVClub.

O nouă reuniune creativă

The Brothers Project nu trebuie confundat cu alt proiect Matthew McConaughey intitulat la fel, care este o comedie Apple TV+ ce îi include pe McConaughey și Woody Harrelson.

Vezi și:
Cel mai popular film Netflix din toate timpurile nu este cel la care te aștepți. Cum a creat KPop Demon Hunters un adevărat fenomen cultural
Nikolaj Coster-Waldau: „Ar fi timpul să trecem peste ura pentru finalul Game of Thrones”

Această versiune Netflix pare să fie un show sportiv, în care McConaughey joacă rolul fratelui lui Cole Hauser, starul serialului Yellowstone.

Prezența lui Hauser aduce o notă nostalgică pentru fanii filmului Dazed and Confused, completând reuniunea actorilor.

Colaborările anterioare dintre Pizzolatto și McConaughey au avut parte de diverse încercări eșuate. În 2020, cei doi au fost anunțați lucrând la un proiect numit Redeemer, însă Pizzolatto a părăsit producția după aproximativ un an, iar proiectul nu a mai fost lansat.

Spre deosebire de aceste tentative anterioare, The Brothers Project a avansat suficient de mult pentru a fi anunțat oficial, oferind speranțe pentru lansarea pe Netflix înaintea altor proiecte cinematografice legate de aceiași creatori.

Detalii despre producție și așteptările din spate

Detaliile despre formatul și povestea show-ului sunt încă criptice. Se pare că McConaughey va prelua rolul central, beneficiind de dialogurile scrise de Pizzolatto, într-un stil care reflectă tonul noir melancolic care i-a consacrat pe amândoi.

Pe lângă Hauser, alți actori și colaboratori ar putea fi anunțați pe parcursul producției, dar Netflix păstrează majoritatea informațiilor sub sigiliu pentru moment.

În paralel, Pizzolatto lucrează și la primul său film, Easy’s Waltz, așteptat să fie lansat în această toamnă, iar McConaughey continuă să fie implicat în diverse proiecte cinematografice și comerciale, inclusiv campanii de brand.

Cu toate acestea, The Brothers Project se distinge prin reuniunea mai multor colaboratori vechi și prin faptul că aduce împreună pentru prima dată combinația McConaughey-Pizzolatto-Hauser, oferind o experiență care promite să capteze atenția fanilor de seriale și filme dramatice.

Colaborarea ar putea marca, de altfel, un nou pas în universul creativ al lui Pizzolatto, aducând tonurile sale întunecate și reflecțiile despre deznădejde într-o producție sportivă Netflix, în timp ce McConaughey își pune în valoare monologurile și prezența carismatică, învăluind întreaga poveste într-un stil recognoscibil și intens.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Câștigătorul premiului I la Festivalul Mamaia a ajuns să facă muzică din întâmplare. Ce l-a convins să se înscrie la ediția din 2025: „Nu mă așteptam să fiu premiat”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Câștigătorul premiului I la Festivalul Mamaia a ajuns să facă muzică din întâmplare. Ce l-a convins să se înscrie la ediția din 2025: „Nu mă așteptam să fiu premiat”. EXCLUSIV
Danube Rock Revolution, la prima ediție întoarsă la origini: Cum a fost la festivalul care i-a readus pe Uriah Heep la Galați
RECENZIE
Danube Rock Revolution, la prima ediție întoarsă la origini: Cum a fost la festivalul care i-a readus pe Uriah Heep la Galați
Ce aduce luna septembrie pe HBO Max: seriale, filme, documentare și sport
Ce aduce luna septembrie pe HBO Max: seriale, filme, documentare și sport
Voucherele de vacanță pentru profesori, aprobate pe ultima sută de metri. Când și cum vor fi acordate în 2025
Voucherele de vacanță pentru profesori, aprobate pe ultima sută de metri. Când și cum vor fi acordate în 2025
Poluare masivă în București după incendiul de la Dragonul Roșu: valorile depășesc limitele admise de patru ori
Poluare masivă în București după incendiul de la Dragonul Roșu: valorile depășesc limitele admise de patru ori
Spotify majorează prețurile abonamentelor premium din septembrie la nivel global. Cât scoți din buzunar
Spotify majorează prețurile abonamentelor premium din septembrie la nivel global. Cât scoți din buzunar
Când e finala Insula Iubirii 2025. În ce zile se difuzează ultimele episoade ale sezonului 9
Când e finala Insula Iubirii 2025. În ce zile se difuzează ultimele episoade ale sezonului 9
Dragoș Bucur s-a retras din juriul “Românii au talent”, iar acum s-a aflat cine i-ar lua locul. Surpriză pentru fanii celebrei emisiuni
Dragoș Bucur s-a retras din juriul “Românii au talent”, iar acum s-a aflat cine i-ar lua locul. Surpriză pentru fanii celebrei emisiuni
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Andi Moisescu ar fi divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
Playtech Știri
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi (P)
Playtech Știri
Designul contează: cum au evoluat paturile de pescuit în ultimii ani (P)
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!