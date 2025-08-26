Motive ca să te uiți la filmul Clubul Crimelor de Joi. O recenzie onestă despre cea mai recentă producție de pe Netflix, cu mistere nerezolvate, bătrânei isteți, umor britanic și actori celebri

În cazul în care îți plac misterele, află că Netflix va lansa, pe 28 august, Clubul Crimelor de Joi, un film în care poți vedea o bună parte din „crema” actoricească din zilele noastre, între care Pierce Brosnan, Helen Mirren, Tom Ellis sau David Tennant, dar lista poate continua la nesfârșit.

Concret, Netflix aduce atât în cinematografe și pe platforma de streaming cea mai recentă producție în colaborare cu Amblin Entertainment: The Thursday Murder Club (Clubul Crimelor de Joi), bazat pe bestsellerul internațional scris de Richard Osman.

Despre ce este vorba în Clubul Crimelor de Joi, pe scurt, fără spoilere

Filmul urmărește aventurile a patru pensionari destul de excentrici care își transformat timpul liber (adică tot timpul) în hobby-ul de a rezolva cazuri de crimă rămase nerezolvate de ani de zile.

Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) și Joyce (Celia Imrie) se întâlnesc săptămânal pentru a discuta mistere și crime. Totul pare o activitate cât se poate de amicală, până când o moarte neașteptată se produce fix în curtea lor.

Investigațiile oarecum lejere se transformă rapid într-o anchetă captivantă, punându-i pe pensionari în centrul primei lor anchete reale. Umorul se împletește cu tensiunea, iar chimia dintre personaje aduce un plus de savoare poveștii.

Cum mi s-a părut Clubul Crimelor de Joi

Și acum, dacă tot am rezolvat partea cu datele din spatele producției care s-ar putea să te intereseze dacă ești pasionat de cinematografie ca mine, să trecem la recenzia efectivă a filmului, întrucât am avut ocazia să-l văd un pic înaintea tuturor, ceea ce m-a bucurat teribil, având în vedere că mereu mi-au plăcut filmele și serialele cu umor englezesc, iar dacă la pachet vine și o doză consistentă de mister, cu atât mai bine.

Așadar, Clubul Crimelor de Joi pare să folosească o rețetă clasică care încă funcționează destul de bine în rândul mai multor generații de cinefili, poate chiar și la cei mai tineri dintre noi, dar asta rămâne, evident, de văzut.

Din start, povestea este una relativ ușurică, ușor de digerat de absolut oricine, însă ceea ce mi-a dat mie senzația este că nu povestea sau deznodământul sunt cele importante, ci mai degrabă modul în care sunt este spusă – un fel de „drumul este mai important ca destinația”.

De altfel, întocmai acest slogan pare să se potrivească și pensionarilor care își iau energia din deslușirea misterelor vechi de crimă, cele care au rămas nerezolvate timp de 50 de ani, dar care are șanse reale să-și schimbe statutul.

Din capul locului, mi-a plăcut destul de mult faptul că s-a introdus referința din „Regina”, film lansat în anul 2006, unde Helen Mirren a jucat întocmai rolul Reginei Elisabeta.

Astfel, într-o scenă oarecum scurtă ai parte de un cameo în care personajul interpretat de ea în Clubul Crimelor de Joi, care poartă același nume, se îmbracă așa cum obișnuia defuncta regină atunci când voia să o ia la pas pe dealurile patriei, în speranța că n-o va recunoaște nimeni, dar nu prea îi ieșea. „Arăți ca Regina”, îi spune Jonathan Pryce, cel care îl interpretează pe Stephen, soțul acesteia, care suferă de demență.

De altfel, dacă este să mă refer strict la Jonathan Pryce, Clubul Crimelor de Joi mi-a dat senzația (care s-ar putea să fie strict în capul meu, cu blasfemia de rigoare pe care sper să mi-o ierte cei duși la biserică mai des ca mine) a Reginei care s-a căsătorit cu Papa Francisc, de vreme ce actorul a interpretat, la un moment dat, rolul acestuia, asemănarea fizică dintre el și personajul real fiind una izbitoare. Din fericire sau poate nefericire pentru acesta, există anumite roluri care definesc cariere, fie și nișat, în funcție de ochii privitorului, iar în cazul meu s-au conectat sinapsele în acest mod.

Întocmai cum menționam anterior, în film îl poți vedea și pe David Tennnat pe care, cel mai probabil, îl ții deja minte din Doctor Who, fiind una dintre materializările doctorului, la un moment dat. Cu toate astea, spre marea dezamăgire a tuturor, Tennant nu joacă un rol pozitiv câtuși de puțin. Nu mică mi-a fost mirarea să observ cât de bine îi vin, totuși, și rolurile negative. Cu mâna pe inimă, am reușit din plin să îl cred și chiar să-l antipatizez, lucru greu de crezut înainte, luând în calcul că are figura specifică de „băiat de treabă”, de „salvator al planetei”.

Iar asta nu este singura surpriză pentru amatorii de filme și seriale: Clubul Crimelor de Joi îl are în distribuție inclusiv pe Tom Ellis, actorul care a frânt inimile femeilor cărora le plac băieții răi, dar britanici și eleganți. Nu știi la ce mă refer? Poate îți amintești de Lucifer și așa vei uni puzzle-ul. Evident, Ellis joacă, din nou, un rol de băiat frumușel (cine l-ar putea pune în rolul unui „urâțel”, nu?), însă de data aceasta mult mai superficial decât personajul care l-a făcut cunoscut și, poate, mai lipsit de carismă.

El este fiul personajului interpretat de Pierce Brosnan, un alt „june prim”, dar al vremurilor lui în care James Bond apăra intereseze Reginei Elisabeta – din nou, o altă conexiune care face cu atât mai interesant totul, având în vedere ceea ce ți-am povestit mai devreme despre rolul interpretat de Helen Mirren.

Așadar, se poate spune că filmul are șanse reale, începând cu data de 28 august când îl vei putea vedea și tu, să prindă la public. Însă, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să reții ceea ce ți-am zis mai pe început: așteptările nu trebuie să fie îndreptate spre Orient Express sau Poirot, ci evident spre o abordare un pic relaxată în care misterele sunt acolo unde trebuie, dar tratate cu umorul englezesc de rigoare, menit să îndulcească crimele, chiar dacă cu hot chilly, nu cu zahăr.

Nu în ultimul rând, fără să-ți zic exact despre ce este vorba, poate că ar fi bine să te aștepți la un final aparte pe care s-ar putea să-l intuiești dacă ai expriență într-ale misterelor de tip Agatha Christie sau, după caz, dacă ți-a plăcut Knives Out, cu Daniel Craig (da, un alt James Bond orientat spre producții de acest fel).

Ca de încheiere – câteva detalii despre echipa din spatele filmului și distribuția

Regia este semnată de Chris Columbus, cunoscut pentru proiecte precum Home Alone și seria Harry Potter, iar scenariul îi aparține lui Katy Brand și Suzanne Heathcote. Producția a fost realizată de Jennifer Todd și Chris Columbus, cu Jo Burn, Richard Osman, Eleanor Columbus, Holly Bario și Jeb Brody în calitate de producători executivi.

Filmul se bucură de o distribuție absolut impresionantă, așa cum am sugerat la începutul materilului, pe lângă cei patru pensionari detectivi, alături de actori de renume precum Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant și Ingrid Oliver.