Vijelie puternică anunțată în județul Ilfov și în București. Mesaje RO-Alert pentru locuitori: ”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”

Locuitorii județului Ilfov au primit în această seară un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați în legătură cu o vijelie puternică ce urmează să lovească zona. Avertizarea a venit însoțită de recomandări clare de siguranță, iar fenomenele meteo extreme vizează nu doar Ilfovul, ci și Capitala, unde autoritățile au emis un cod portocaliu de furtună.

Vijelie intensă prognozată pentru județul Ilfov

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis o avertizare fermă pentru cei aflați în județul Ilfov. Locuitorii au fost îndemnați să evite deplasările și să ia măsuri de protecție, întrucât rafalele de vânt și ploile torențiale pot crea situații periculoase.

”Avertizare meteo de vijelie puternică, cu rafale de peste 70…80 km/h, frecvente descărcări electrice, averse torenâiale care vor acumula peste 10…20 1/mp. Perioada de manifestare: 22.08.2025, între orele 19:15 – 20:15. Evitați deplăsarile și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție! Weather alert -heavy storm, with wind gusts of over 70-80 km/h, frequent electric discharges, heavy rain that will accumulate 10..20 l/sqm. Time interval: 22.08.2025, between 19:15-20:15. Avoid any travel, take shelter and self-protection actions! IGSU”, se arată în mesajul RO-Alert.

Specialiștii avertizează că aceste intensificări de vânt pot doborî copaci, desprinde elemente de construcție sau produce avarii la rețelele electrice, motiv pentru care oamenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe pe durata fenomenelor.

Bucureștenii, avertizați și ei prin RO-Alert

Nici Capitala nu a fost ocolită de fenomenele extreme. În jurul aceleiași ore, bucureștenii au primit o alertă similară, prin care erau înștiințați că un cod portocaliu de vijelie este în vigoare.

”Alertă Extremă acum Avertizare meteo –COD PORTOCALIU- vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torentiale ce vor acumula 10-15 l/mp, frecvente descarcari electrice. Perioada de manifestare: intre 19:20 – 20:00. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! Weather alert – powerful storm with wind gusts of 70 km/h, heavy rain that will accumulate 10-15 l/sqm, frequent electric discharges. Period of manifestation: between 19:20 -20:00. Avoid any travel and take shelter and self-protection actions! ISUBIF”.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite zonele deschise, să nu se adăpostească sub copaci și să fie atenți la obiectele care pot fi luate de vânt.

Măsuri de siguranță recomandate de autorități

În astfel de situații, IGSU reamintește că populația trebuie să urmeze câteva reguli simple pentru a evita riscurile: să nu părăsească locuințele decât dacă este absolut necesar, să deconecteze aparatura electrică în cazul descărcărilor frecvente și să se adăpostească în spații sigure.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite drumurile pe durata furtunii, pentru că vizibilitatea scăzută și riscul de căderi de arbori sau de acumulări de apă pot duce la accidente.

Astfel de alerte au rolul de a preveni incidente grave și de a proteja viețile oamenilor, mai ales în contextul în care episoadele de vreme extremă sunt tot mai frecvente în România.