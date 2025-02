VIDEO: Momentul în care un sportiv pe caiac este înghițit de o balenă cu cocoașă, apoi eliberat teafăr

Un incident absolut incredibil a avut loc în largul Patagoniei chiliene, în Strâmtoarea Magellan, acolo unde un sportiv pe caiac, pe nume Adrián Simancas, a fost surprins de o balenă cu cocoașă. În decurs de câteva secunde, acesta a ajuns în gâtul uriașului mamifer marin și, spre uimirea tuturor, a fost eliberat fără nicio rană. Imaginile, surprinse de către tatăl său, au făcut rapid înconjurul internetului, stârnind reacții de uimire și dezbateri cu privire la comportamentul marilor cetacee din acea zonă, notează News.ro.

Descoperit teafăr și șocat, Adrián recunoaște că inițial a crezut că se afla în fața unei orci, cunoscută popular și sub numele de balena ucigașă. Însă, atunci când a reușit să iasă din apă, a realizat că era vorba despre o balenă cu cocoașă, care a apărut probabil din curiozitate. Potrivit specialiștilor, atacurile balenelor sunt extrem de rare, comparativ cu alte situații în care orcile au fost observate în preajma ambarcațiunilor din largul coastelor iberice.

Adrián și tatăl său se aflau în Golful El Águila pentru o tură de weekend cu caiacul, într-una dintre cele mai pitorești zone ale Patagoniei chiliene. Lacomele vânturi din Strâmtoarea Magellan pot fi imprevizibile, așa că navigația necesită, de obicei, o experiență avansată. Însă nimic nu i-a pregătit pe cei doi pentru întâlnirea cu balena de dimensiuni impresionante care s-a ivit sub caiacul galben.

Zona este cunoscută pentru bogăția faunei marine: foci, lei de mare și mai multe specii de balene, inclusiv balene cu cocoașă, tranzitează apele reci ale Antarcticii și Patagoniei. În mod normal, aceste cetacee sunt pașnice și se ridică la suprafață pentru a respira, filtrând plancton sau mici pești. Totuși, apropierea bruscă a unui caiac poate stârni interesul unei balene, iar curiozitatea ei a fost suficientă pentru a crea acest moment dramatic.

Tatăl lui Adrián, la doar câțiva metri distanță, a surprins întreaga scenă pe cameră. În clipul video, se poate auzi cum încearcă să-și liniștească fiul, spunându-i repetat „Stai calm, stai calm”, în timp ce balena reapărea la suprafață. Câteva minute mai târziu, Adrián a reușit să ajungă la mal, încă zguduit de experiență, dar, din fericire, fără nicio vătămare.

