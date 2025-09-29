Victorie zdrobitoare a partidului Maiei Sandu. Moldova vrea în vest, nu în est și a votat pro Europa

Republica Moldova a transmis un mesaj clar și ferm în urma alegerilor parlamentare anticipate: direcția țării este una europeană. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de președinta Maia Sandu, a obținut o victorie categorică, reușind să formeze o nouă majoritate parlamentară. Rezultatele preliminare arată o susținere masivă pentru formațiunea pro-europeană, confirmând dorința cetățenilor de a rupe cercul de influențe geopolitice din Est și de a construi un viitor în cadrul valorilor democratice occidentale.

Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Moldova

După procesarea a peste 96% din procesele verbale, PAS a reușit să adune 48,43% din sufragii, ceea ce, după redistribuire, înseamnă 53 de mandate în viitorul legislativ. Peste 720.000 de alegători, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exprimat încrederea în acest proiect politic.

Liderul partidului, Igor Grosu, a ținut să mulțumească alegătorilor pentru participarea la scrutin și a subliniat importanța protejării fiecărui vot, în special în diaspora, unde procesul electoral s-a desfășurat până târziu în noapte. „Îi încurajăm pe toți cei care încă mai pot să voteze în străinătate să o facă. Este crucial ca fiecare alegere onestă să fie apărată”, a declarat Grosu, subliniind că mobilizarea masivă a moldovenilor de peste hotare a fost un element determinant al acestui succes.

Totodată, oficialii au atras atenția asupra tentativelor de interferență venite dinspre Federația Rusă. Președintele Parlamentului a avertizat că autoritățile s-au confruntat cu multiple provocări: transport organizat ilegal de alegători, tentative de fraudare, alarme false cu bombă și acțiuni menite să destabilizeze procesul democratic. „Instituțiile statului au lucrat neîntrerupt pentru a garanta securitatea votului. Consecințele acestor ingerințe externe sunt încă greu de evaluat, însă răbdarea și calmul trebuie să prevaleze”, a transmis Igor Grosu.

Ce alte formațiuni politice au obținut mandate

În ciuda victoriei clare a PAS, și alte formațiuni au reușit să treacă pragul electoral. Blocul electoral al socialiștilor și comuniștilor, considerat apropiat Moscovei, a obținut 25,37% din sufragii, ceea ce înseamnă 29 de mandate. De asemenea, Blocul „Alternativa” va intra în legislativ cu 8,31% și 9 mandate, iar Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a trecut pragul cu 6,27%, obținând șase locuri în Parlament. Tot șase mandate a câștigat și formațiunea „Democrația acasă”, condusă de Vasile Costiuc, un apropiat al naționalistului român George Simion. Alte partide și independenți nu au reușit să acumuleze numărul necesar de voturi.

Un rol decisiv l-a avut diaspora. În cele 301 secții de votare deschise în afara țării, 77,61% dintre cetățeni au ales PAS, consolidând poziția formațiunii pro-europene. Procesul electoral a continuat și după închiderea urnelor din țară, în cinci secții din Statele Unite și Canada, unde fusul orar a întârziat finalizarea scrutinului.

Noua configurație parlamentară va număra 101 deputați, aleși pentru un mandat de patru ani. Victoria PAS deschide un nou capitol pentru Republica Moldova, un capitol în care vectorul european devine nu doar un deziderat, ci și o opțiune confirmată prin vot. Electoratul a arătat că își dorește modernizare, transparență și apropiere de Uniunea Europeană, nu o stagnare sub umbrela geopolitică a Estului.