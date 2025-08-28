Victor, băiețelul de 10 ani, eroul din Minneapolis: și-a protejat prietenul cu propriul corp în timpul focurilor de armă

Un moment de curaj incredibil a transformat un copil de doar 10 ani într-un adevărat erou. În Minneapolis, în timpul unei slujbe la o biserică catolică, focurile de armă trase prin vitraliile colorate au creat haos și teamă printre zeci de elevi aflați acolo pentru prima Liturghie din noul an școlar. Printre ei se afla și Victor, un băiețel care a făcut un gest instinctiv, dar eroic: și-a protejat cel mai bun prieten cu propriul corp.

Tragedia de la Annunciation Catholic School

„Prietenul meu Victor m-a salvat, pentru că s-a pus peste mine. Dar el a fost împușcat”, a povestit Weston Halsne, colegul său, pentru postul local KARE 11. Weston a explicat că, imediat ce au început împușcăturile, s-a ascuns sub o bancă, dar Victor s-a întins peste el pentru a-l acoperi. „E foarte curajos și sper să fie bine la spital”, a mai adăugat Weston.

Incidentul s-a petrecut miercuri dimineață, pe 27 august, puțin înainte de ora 8:30, la Annunciation Catholic Church, unde elevii școlii catolice cu același nume participau la prima Liturghie a anului școlar. Conform declarațiilor șefului poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, două dintre victimele atacului armat sunt copii, cu vârste de 8 și 10 ani, iar alte 17 persoane, dintre care 14 copii, au fost rănite.

Atacatorul, identificat drept Robin Westman, un tânăr de 23 de ani, a tras cu trei arme diferite — o pușcă, o armă de vânătoare și un pistol. Ulterior, autoritățile au confirmat că acesta și-a luat viața la fața locului. Oficialii au precizat că Westman nu avea antecedente penale semnificative, însă ancheta pentru stabilirea motivației sale continuă. Presa locală a relatat că mama atacatorului lucra chiar la școala unde învățau copiii.

„A fost foarte înfricoșător”

Weston Halsne, elev în clasa a cincea, se afla la doar câțiva pași de vitraliile prin care au intrat gloanțele. „Au fost împușcături și ne-am ascuns sub bănci. Cred că au tras prin geamurile colorate și a fost foarte înfricoșător”, a povestit băiatul.

El a mai spus că, după ce au auzit primele focuri, au rămas ascunși între cinci și zece minute, apoi au fost mutați în sala de sport, unde ușile au fost încuiate pentru siguranță. „Am făcut exerciții pentru atacuri armate la școală, dar niciodată la biserică”, a adăugat Weston. Întâlnirea cu mama lui după ce a fost evacuat a fost un moment încărcat de emoție: „Am fost super fericit, pentru că eram speriat că nu o să o mai văd. Nu știam ce se întâmplă, eram doar în șoc.”

Atacul a declanșat o mobilizare masivă a forțelor de ordine în zona West 54th Street, între Harriet și Garfield Avenues. Șeful poliției a subliniat că atacatorul a tras din exteriorul bisericii direct înspre copii și enoriași.

Bunicul lui Weston, Michael Simpson, a vorbit cu durere despre cele întâmplate: „Este de neînțeles și se întâmplă mult prea des. Când ajunge să se întâmple propriilor copii, începi să gândești altfel. Nu există nicio justificare — acest băiețel nevinovat nu a făcut nimic să merite așa ceva.”