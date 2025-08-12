Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă

O situație de-a dreptul inedită a scos la iveală posibile fapte de corupție la nivelul administrației locale din comuna Girișu de Criș. Un viceprimar este în prezent subiectul unei anchete penale, după ce ar fi apelat la un concediu medical fals pentru a pleca într-o vacanță exotică. Cazul, care a atras deja atenția publicului, implică și o serie de încălcări ale legislației în vigoare, dar și o rețea de complicitate.

Concediu medical mascat pentru o vacanță în Antalya

La mijlocul lunii trecute, viceprimarul comunei Girișu de Criș, Călin Pop, a plecat într-o vacanță în Antalya, alături de primarul Dan Babău. Pentru a-și masca absența de la birou, viceprimarul ar fi obținut un concediu medical, chiar dacă, conform informațiilor publice, nu suferea de nicio afecțiune. Această acțiune a încălcat o prevedere legală importantă, care interzice ca primarul și viceprimarul să-și ia liber simultan, pentru a asigura continuitatea actului administrativ.

Imagini cu cei doi oficiali, membri ai Partidului Patrioților Români, au apărut în spațiul public, arătându-i în timp ce se bucurau de sejurul lor într-un resort all inclusive din Mediterana, potrivit Bihoreanul.ro. Aceste fotografii au confirmat suspiciunile și au declanșat o serie de reacții din partea autorităților.

Ancheta penală se extinde și asupra medicului

Ca urmare a dezvăluirilor din presa locală, Poliția s-a sesizat și a demarat o investigație amănunțită. Reprezentanții instituției au confirmat oficial că au deschis un dosar penal pentru a cerceta situația. Potrivit comunicatului, ancheta se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals.

Acest lucru înseamnă că nu doar viceprimarul Călin Pop este vizat de cercetări. Anchetatorii vor examina cu atenție și rolul medicului care a semnat concediul medical, suspectând că acesta ar fi inventat o boală imaginară. Astfel, autoritățile vor lua la puricat documentația și vor stabili cu exactitate gradul de complicitate.

Mai mult, pe lângă faptul că ar fi folosit un document măsluit, viceprimarul s-a ales și cu o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor de sănătate pe durata sejurului său. Acest aspect adaugă o nouă dimensiune de gravitate acuzațiilor, sugerând o posibilă deturnare a fondurilor publice în interes personal.