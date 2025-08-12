Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 12:09
de Vieriu Ionut

Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă

Actualitate
Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă
Viceprimar cercetat penal pentru concediu medical fals

O situație de-a dreptul inedită a scos la iveală posibile fapte de corupție la nivelul administrației locale din comuna Girișu de Criș. Un viceprimar este în prezent subiectul unei anchete penale, după ce ar fi apelat la un concediu medical fals pentru a pleca într-o vacanță exotică. Cazul, care a atras deja atenția publicului, implică și o serie de încălcări ale legislației în vigoare, dar și o rețea de complicitate.

Concediu medical mascat pentru o vacanță în Antalya

La mijlocul lunii trecute, viceprimarul comunei Girișu de Criș, Călin Pop, a plecat într-o vacanță în Antalya, alături de primarul Dan Babău. Pentru a-și masca absența de la birou, viceprimarul ar fi obținut un concediu medical, chiar dacă, conform informațiilor publice, nu suferea de nicio afecțiune. Această acțiune a încălcat o prevedere legală importantă, care interzice ca primarul și viceprimarul să-și ia liber simultan, pentru a asigura continuitatea actului administrativ.

Imagini cu cei doi oficiali, membri ai Partidului Patrioților Români, au apărut în spațiul public, arătându-i în timp ce se bucurau de sejurul lor într-un resort all inclusive din Mediterana, potrivit Bihoreanul.ro. Aceste fotografii au confirmat suspiciunile și au declanșat o serie de reacții din partea autorităților.

Vezi și:
Ce se întâmplă dacă pui folie reflectorizantă pe numărul de înmatriculare, chiar și dacă se poate citi parțial
Șoferii din România și consumul de droguri în 2025 – cum se sancționează depistarea stupefiantelor și a medicamentelor, când devine dosar penal

Ancheta penală se extinde și asupra medicului

Ca urmare a dezvăluirilor din presa locală, Poliția s-a sesizat și a demarat o investigație amănunțită. Reprezentanții instituției au confirmat oficial că au deschis un dosar penal pentru a cerceta situația. Potrivit comunicatului, ancheta se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals.

Acest lucru înseamnă că nu doar viceprimarul Călin Pop este vizat de cercetări. Anchetatorii vor examina cu atenție și rolul medicului care a semnat concediul medical, suspectând că acesta ar fi inventat o boală imaginară. Astfel, autoritățile vor lua la puricat documentația și vor stabili cu exactitate gradul de complicitate.

Mai mult, pe lângă faptul că ar fi folosit un document măsluit, viceprimarul s-a ales și cu o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor de sănătate pe durata sejurului său. Acest aspect adaugă o nouă dimensiune de gravitate acuzațiilor, sugerând o posibilă deturnare a fondurilor publice în interes personal.

Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara
Recomandări
Inflația a sărit la 7,8% în iulie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Scumpirile la energie și alimente împing prețurile tot mai sus
Inflația a sărit la 7,8% în iulie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Scumpirile la energie și alimente împing prețurile tot mai sus
„El este sufletul meu pereche”: o femeie își anunță logodna cu inteligența artificială a lui Elon Musk, Grok
„El este sufletul meu pereche”: o femeie își anunță logodna cu inteligența artificială a lui Elon Musk, Grok
NVIDIA și AMD pot vinde cipuri AI în China, dar cu o condiție strictă impusă de Donald Trump. Ce li se cere companiilor?
NVIDIA și AMD pot vinde cipuri AI în China, dar cu o condiție strictă impusă de Donald Trump. Ce li se cere companiilor?
Cele mai căutate destinații de vacanță în 2025, din toată lumea. Surpriza topului e foarte aproape de România
Cele mai căutate destinații de vacanță în 2025, din toată lumea. Surpriza topului e foarte aproape de România
Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici
Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Cum te păzești de cea mai nouă breșă de securitate din WinRAR: Trebuie să faci asta acum ca să nu devii victima hackerilor
Cum te păzești de cea mai nouă breșă de securitate din WinRAR: Trebuie să faci asta acum ca să nu devii victima hackerilor
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William