Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani

Comisia Europeană deschide o nouă rundă DiscoverEU, cu încă 40.000 de abonamente de călătorie, într-un an simbolic pentru spațiul Schengen. Dacă ai 18 ani, ai din nou șansa să cunoști Europa pe ruta ta, cu trenul ca mijloc principal și cu sprijin logistic inclus. Inițiativa rămâne una dintre cele mai accesibile porți de intrare în mobilitatea europeană: aplicație simplă, perioadă clară de călătorie și card de reduceri european care îți diminuează costurile pe parcurs.

Runda curentă este deschisă până pe 13 noiembrie 2025, ora 12:00 la Bruxelles (11:00 în România). Selecția vizează 40.000 de tineri care vor călători între 1 martie 2026 și 31 mai 2026, pe o perioadă de maximum o lună. Poți pleca singur sau împreună cu până la patru prieteni, iar traseul ți-l faci cum vrei, ori alegi una dintre rutele tematice propuse.

Cine este eligibil și ce presupune înscrierea

Programul se adresează exclusiv tinerilor născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007, inclusiv. Ca să contezi în selecție, trebuie să fii cetățean sau rezident al unui stat membru UE ori al unui stat terț asociat Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Turcia). La completarea formularului, treci corect datele documentului de identitate, pașaportului sau ale permisului de ședere, pentru că validarea eligibilității pornește de aici.

Înscrierea se face online, pe Portalul European pentru Tineret, în fereastra indicată. După trimiterea aplicației, susții un test scurt, cu excepția situației în care aplici ca membru al unui grup. Dacă vrei să călătorești cu prieteni, regula este clară: mai întâi e selectat aplicantul principal, iar ceilalți folosesc codul generat pentru a-și crea aplicațiile, cu aceleași condiții de eligibilitate.

Ce primești dacă ești selectat

Baza este abonamentul de călătorie cu trenul, valabil într-o fereastră de până la o lună, în perioada martie–mai 2026. În mod obișnuit, circuli cu trenul, dar programul îți acoperă și alternative atunci când accesul feroviar nu e realist: feribot sau autocar, iar în cazuri excepționale, zboruri, astfel încât și zonele îndepărtate sau insulele să rămână conectate. Scopul este să ai acces practic la mobilitate, indiferent de punctul de plecare.

Primești și Cardul European pentru Tineret (EYCA) în aplicația DiscoverEU Travel. Cardul îți aduce reduceri pentru muzee, transport local, cazare, activități culturale și sport în 36 de țări. Beneficiul real se vede la destinație: costurile zilnice scad, iar bugetul tău acoperă mai multe zile, mai multe orașe și mai multe experiențe.

Cum îți planifici ruta fără surprize

Ai două variante: îți construiești singur traseul, în funcție de gusturile și timpul tău, sau alegi o rută tematică propusă de program. Ruta Noului Bauhaus European leagă orașe în care sustenabilitatea, estetica și incluziunea se simt în spațiile publice, în muzee și în cartierele reamenajate inteligent. Ruta Verde DiscoverEU îți pune în față capitale europene verzi, inițiative de mobilitate curată și orașe implicate în tranziția climatică.

Indiferent de alegere, ai libertatea să ajustezi pe parcurs, atât timp cât rămâi în limitele abonamentului. Planificarea realistă te ajută cel mai mult: distanțe, timpi de legătură, nopți de cazare în orașe cu acces facil la gări. Cu cardul EYCA activ și reducerile locale, îți optimizezi traseul astfel încât să maximizezi experiențele și să minimizezi cheltuielile.

Sprijin înainte de plecare și accesibilitate pe parcurs

După anunțarea rezultatelor, agențiile naționale Erasmus+ organizează sesiuni de informare, întâlniri între călători și resurse utile. Îți clarifici documentele, traseele probabile și regulile de folosire a abonamentului. Dacă ai dizabilități sau dificultăți de sănătate, programul oferă sprijin suplimentar pentru a-ți adapta în siguranță călătoria, de la soluții de acces până la asistență practică în nodurile de transport.

Pe parcurs, aplicația DiscoverEU Travel devine instrumentul central: păstrezi acolo datele biletelor, cardul EYCA, notificările și ofertele punctuale. Cu această organizare minimală, îți ții sub control orarul, rutele alternative și reducerile pe care le poți folosi în orașele de pe traseu.

Sfaturi rapide ca să intri în grafic

Verifică de două ori condițiile de eligibilitate și fereastra de înscriere. Ține aproape documentul de identitate valabil pentru perioada de călătorie, ca să nu ajungi să modifici planul din cauze administrative. Dacă vrei să pleci cu prieteni, puneți la punct dinainte ordinea aplicării și modul în care folosiți codul de grup. Pentru traseu, pornește de la orașele cu conexiuni feroviare bune și adaugă deviații scurte către destinații tematice sau naturale, ca să valorifici la maximum abonamentul.

În final, ideea programului rămâne aceeași de la o rundă la alta: să îți dea timp și libertate să descoperi Europa într-un mod sustenabil și accesibil. Dacă ai 18 ani în acest interval, fereastra de înscriere este exact momentul în care merită să aplici.