Vești bune pentru pasionații de gastronomie. Evenimentele din iunie pe care nu trebuie să le ratezi la București, Craiova și Tulcea

Iunie se anunță o lună de neuitat pentru toți iubitorii de gastronomie, vinuri rafinate și tradiții autentice românești. Platforma WeAreRomania / YOU ARE WELCOME organizează o serie de evenimente culinare și culturale în București, Craiova și Tulcea, care pun în lumină identitatea gastronomică națională, brandurile locale, vinurile autohtone și plăcerea de a socializa în jurul unei mese bune.

Aceste întâlniri nu sunt doar prilej de degustare și distracție, ci și de reflecție asupra modului în care mâncarea, vinul și tradițiile pot deveni motoare pentru dezvoltarea locală, turism și o nouă imagine a României pe plan internațional.

Calendarul evenimentelor: când, unde și ce găsești

Primul mare popas gastronomic are loc la Craiova, între 31 mai și 1 iunie, sub umbrela „Tezaur de gusturi”, organizat la Ramada Plaza. Vei descoperi aici o combinație unică între expoziții de bucate oltenești pregătite de elevii Liceului de Industrie Alimentară Craiova, vinuri locale de la crame de renume și un masterclass susținut de Chef Ciprian Nicolescu și Cezar Ioan. Pe 31 mai, în paralel cu degustările, are loc și conferința „Turismul enogastronomic și cultural și dezvoltarea locală”, cu invitați din România și Bulgaria, iar pe 1 iunie, dezbaterea se mută pe „Brandul oltenesc în HoReCa și retail”.

Pe 3 iunie, la București, restaurantul La Mama Clubul Țăranului Român găzduiește „Chef Regal” și conferința „Fetească – e curată, românească”, sărbătorind Ziua Internațională a soiului Fetească Regală. Este o ocazie unică de a descoperi mai multe despre vinurile românești și bulgărești, despre cum pot fi ele promovate mai eficient și despre potențialul României de a deveni un hub regional pentru turismul viticol. Evenimentul va continua cu un party și muzică live, transformând degustările de vin într-o adevărată sărbătoare a simțurilor.

Festivaluri în aer liber și experiențe multisenzoriale

Între 6 și 8 iunie, Tulcea devine scena Festivalului „Scrumbii de Rusalii”, desfășurat în Satul Pescăresc Tradițional, un loc încărcat de farmec local. Pe lângă preparatele tradiționale din pește și bunătățile locale, festivalul include ateliere gastronomice pentru copii și adulți, demonstrații culinare, degustări de vinuri dobrogene și un program muzical de excepție. Pe scenă vor urca artiști precum Taraful de la Mârșa, Tiptil, Raul Kusak, Nightlosers și Sabin Penea, creând o atmosferă caldă și vibrantă, potrivită pentru toate vârstele. Conferința „GastroPop Urban” va aduce în discuție cum poate deveni gastronomia urbană o punte între tradiție și modernitate.

Pe 14 și 15 iunie, în grădina restaurantului Ivan Pescar & Scrumbia Bar din București, vei avea parte de o ediție specială a târgului „Vinuri și bucate dobrogene”. Vei putea degusta vinuri locale, vei asista la sesiuni de live cooking cu borș pescăresc, mititei de pește și pârjoale lipovenești și vei putea achiziționa produse tradiționale pentru acasă. Sâmbătă, 14 iunie, este programată și o conferință despre Delta Dunării ca destinație gastronomică și turistică, urmată de muzică live și DJ party, în timp ce duminică se continuă cu degustările și activitățile în aer liber.

De ce contează aceste evenimente

Toate aceste întâlniri fac parte dintr-un proiect mai amplu: „Gastronomia – cu bune, cu rele”, inițiat de WeAreRomania / YOU ARE WELCOME. Scopul nu este doar să promoveze preparatele locale, ci să creeze o rețea solidă între producători, chefi, specialiști HoReCa, autorități locale și consumatori. Gastronomia este abordată aici nu doar ca sursă de plăcere, ci ca un element esențial de identitate națională, coeziune socială și dezvoltare economică.

Pe lângă gustul bun și distracția garantată, aceste evenimente sunt ocazii excelente de networking, de învățare și de explorare a unor produse, rețete și povești mai puțin cunoscute, dar extrem de valoroase. Nu în ultimul rând, ele pun accent pe colaborarea regională, prin prezența invitaților din Bulgaria și alte țări vecine, arătând că gastronomia poate deveni un pod între culturi.

Gastronomia românească, între tradiție și inovație

Un alt punct forte al acestor evenimente este promovarea unor idei inovatoare în turism, retail și ospitalitate. Se discută despre cum pot fi folosite produsele locale în meniurile restaurantelor, cum poate fi creat un brand regional solid și cum pot fi sprijiniți tinerii absolvenți de licee de profil pentru a răspunde nevoilor actuale ale industriei.

Proiectul „Noua ospitalitate românească” inițiat de WeAreRomania / YOU ARE WELCOME își propune să aducă la aceeași masă actori din domenii diverse și să deschidă uși către idei, parteneriate și soluții practice pentru un viitor gastronomic mai sustenabil și mai atractiv.

Dacă ești pasionat de gastronomie, iunie e luna ta

Indiferent dacă ești profesionist în domeniu, pasionat de gastronomie sau doar curios să descoperi gusturi și vinuri noi, aceste evenimente merită trecute în agendă. Fie că alegi să mergi la Craiova pentru bucate oltenești, la Tulcea pentru scrumbii și vinuri dobrogene sau la București pentru conferințe și degustări speciale, vei găsi aici mai mult decât o simplă experiență culinară: vei găsi o poveste, o comunitate și o oportunitate de a te conecta la ceea ce înseamnă cu adevărat gastronomia românească.