Ultima ora
Actorul Mihai Călin, atac dur la adresa lui Sergiu Nicolaescu: „Un nenorocit” care copia filme și îl glorifica pe Ceaușescu
26 aug. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Vestea bună pentru românii care cumpără sau construiesc o casă. Birocrație mai puțină, acces rapid la extrasul CF și cadastru

Actualitate
Vestea bună pentru românii care cumpără sau construiesc o casă. Birocrație mai puțină, acces rapid la extrasul CF și cadastru
Construcții mai eficiente în România

Achiziția sau construcția unei locuințe vine la pachet cu o serie de proceduri birocratice, de la cadastru și intabulare până la obținerea extrasului de carte funciară. Începând cu 23 august 2025, aceste etape vor deveni mai simple și mai rapide, după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat un ordin în Monitorul Oficial prin care reduce termenele de eliberare a documentelor esențiale pentru proprietarii de imobile.

Această măsură vine ca răspuns la criticile repetate legate de întârzierile din procesul de înregistrare cadastrală și de intabulare, care adesea amânau tranzacțiile imobiliare sau recepțiile finale ale construcțiilor. Scopul este atât eficientizarea sistemului, cât și reducerea presiunii asupra cetățenilor și dezvoltatorilor imobiliari.

Termene mai scurte pentru cadastru și carte funciară

Conform Ordinului nr. 1.622/2025, documentele de recepție cadastrală vor fi emise în maximum 15 zile lucrătoare, comparativ cu cele 18 zile prevăzute anterior. Pentru recepția cu alocare de număr cadastral, termenul scade de la 11 la 8 zile lucrătoare. În aceeași perioadă redusă – 8 zile lucrătoare – va fi eliberată și cartea funciară pentru un imobil nou.

Vezi și:
Cum obții online și gratuit un extras de carte funciară în România. Vestea bună despre platforma care facilitează procesul
Tot ce trebuie să știi despre extrasul de carte funciară – câte tipuri sunt, cine le poate solicita, în ce condiții

Această accelerare a procesului este esențială pentru cei care au nevoie rapid de documente în vederea obținerii unui credit ipotecar, a vânzării sau a autorizării unor lucrări. Practic, o întârziere de câteva săptămâni poate face diferența între finalizarea unei tranzacții și pierderea unei oportunități.

Extrasul de carte funciară, gratuit și online

O altă veste bună vine din iunie 2025, când taxa pentru extrasul de carte funciară pentru informare a fost eliminată. Proprietarii sau viitorii proprietari nu mai plătesc nimic pentru acest document, indiferent dacă îl solicită la ghișeu sau online.

Această schimbare reduce semnificativ atât birocrația, cât și costurile, mai ales pentru cei implicați în mai multe tranzacții imobiliare sau care doresc să verifice situația juridică a unei locuințe înainte de cumpărare. Eliminarea taxei online aduce și un plus de accesibilitate, încurajând utilizarea platformelor digitale puse la dispoziție de ANCPI.

Impactul pentru piața imobiliară și pentru cetățeni

Reducerea termenelor și scutirea de taxe vin într-un moment în care piața imobiliară se confruntă cu presiuni tot mai mari, atât din cauza creșterii costurilor de construcție, cât și din cauza schimbărilor fiscale. Astfel, simplificarea accesului la acte poate fluidiza tranzacțiile și oferi o gură de oxigen atât cumpărătorilor, cât și dezvoltatorilor.

Pentru cetățeni, aceste modificări înseamnă mai puțină alergătură între birouri, mai puțin timp pierdut și o claritate mai mare asupra statutului juridic al locuințelor. Practic, procesul de a deveni proprietar devine mai transparent și mai previzibil.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Cine este generalul care ar putea lua locul lui Volodimir Zelenski ca președinte
Cine este generalul care ar putea lua locul lui Volodimir Zelenski ca președinte
Ce se întâmplă dacă un polițist îți face poză la buletin sau la permisul de conducere în România. Ce drepturi ai, încalcă GDPR
Ce se întâmplă dacă un polițist îți face poză la buletin sau la permisul de conducere în România. Ce drepturi ai, încalcă GDPR
26 august în istorie: de la bătălii medievale și lupta pentru egalitate la renașterea națiunilor moderne
26 august în istorie: de la bătălii medievale și lupta pentru egalitate la renașterea națiunilor moderne
Cum transporți bunuri voluminoase cu mașina în 2025 fără să încalci Codul Rutier. Amendă de 1600 de lei pentru portbagajul deschis
Cum transporți bunuri voluminoase cu mașina în 2025 fără să încalci Codul Rutier. Amendă de 1600 de lei pentru portbagajul deschis
De ce sunt respinse mașinile la RAR în 2025 – cele mai comune defecțiuni și ce poți să faci dacă autoturismul nu trece testul
De ce sunt respinse mașinile la RAR în 2025 – cele mai comune defecțiuni și ce poți să faci dacă autoturismul nu trece testul
Destinația de vacanță preferată a multor români oferă 200.000 de bilete gratuite pentru turiști. Ce condiții trebuie să îndeplinească vizitatorii
Destinația de vacanță preferată a multor români oferă 200.000 de bilete gratuite pentru turiști. Ce condiții trebuie să îndeplinească vizitatorii
VIDEO: Un electronist amator a reușit să contacteze astronauții de pe Stația Spațială Internațională cu un aparat radio și o antenă construite acasă
VIDEO: Un electronist amator a reușit să contacteze astronauții de pe Stația Spațială Internațională cu un aparat radio și o antenă construite acasă
Fac sau nu profesorii grevă în prima zi de școală? Ce se va întâmpla, de fapt, pe 8 septembrie, un lider de sindicat a explicat tot
Fac sau nu profesorii grevă în prima zi de școală? Ce se va întâmpla, de fapt, pe 8 septembrie, un lider de sindicat a explicat tot
Revista presei
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!