Vestea bună pentru românii care cumpără sau construiesc o casă. Birocrație mai puțină, acces rapid la extrasul CF și cadastru

Achiziția sau construcția unei locuințe vine la pachet cu o serie de proceduri birocratice, de la cadastru și intabulare până la obținerea extrasului de carte funciară. Începând cu 23 august 2025, aceste etape vor deveni mai simple și mai rapide, după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat un ordin în Monitorul Oficial prin care reduce termenele de eliberare a documentelor esențiale pentru proprietarii de imobile.

Această măsură vine ca răspuns la criticile repetate legate de întârzierile din procesul de înregistrare cadastrală și de intabulare, care adesea amânau tranzacțiile imobiliare sau recepțiile finale ale construcțiilor. Scopul este atât eficientizarea sistemului, cât și reducerea presiunii asupra cetățenilor și dezvoltatorilor imobiliari.

Termene mai scurte pentru cadastru și carte funciară

Conform Ordinului nr. 1.622/2025, documentele de recepție cadastrală vor fi emise în maximum 15 zile lucrătoare, comparativ cu cele 18 zile prevăzute anterior. Pentru recepția cu alocare de număr cadastral, termenul scade de la 11 la 8 zile lucrătoare. În aceeași perioadă redusă – 8 zile lucrătoare – va fi eliberată și cartea funciară pentru un imobil nou.

Această accelerare a procesului este esențială pentru cei care au nevoie rapid de documente în vederea obținerii unui credit ipotecar, a vânzării sau a autorizării unor lucrări. Practic, o întârziere de câteva săptămâni poate face diferența între finalizarea unei tranzacții și pierderea unei oportunități.

Extrasul de carte funciară, gratuit și online

O altă veste bună vine din iunie 2025, când taxa pentru extrasul de carte funciară pentru informare a fost eliminată. Proprietarii sau viitorii proprietari nu mai plătesc nimic pentru acest document, indiferent dacă îl solicită la ghișeu sau online.

Această schimbare reduce semnificativ atât birocrația, cât și costurile, mai ales pentru cei implicați în mai multe tranzacții imobiliare sau care doresc să verifice situația juridică a unei locuințe înainte de cumpărare. Eliminarea taxei online aduce și un plus de accesibilitate, încurajând utilizarea platformelor digitale puse la dispoziție de ANCPI.

Impactul pentru piața imobiliară și pentru cetățeni

Reducerea termenelor și scutirea de taxe vin într-un moment în care piața imobiliară se confruntă cu presiuni tot mai mari, atât din cauza creșterii costurilor de construcție, cât și din cauza schimbărilor fiscale. Astfel, simplificarea accesului la acte poate fluidiza tranzacțiile și oferi o gură de oxigen atât cumpărătorilor, cât și dezvoltatorilor.

Pentru cetățeni, aceste modificări înseamnă mai puțină alergătură între birouri, mai puțin timp pierdut și o claritate mai mare asupra statutului juridic al locuințelor. Practic, procesul de a deveni proprietar devine mai transparent și mai previzibil.