Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 09:56
de Andrei Simion

Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare care ar acoperi chiria unui apartament cu două camere, în program-pilot pentru americani

Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare care ar acoperi chiria unui apartament cu două camere, în program-pilot pentru americani
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Profimedia)

Un grup de congresmeni democrați propune testarea, la nivel național, a unui program-pilot de venit minim garantat care ar asigura beneficiarilor plăți lunare echivalente cu chiria „fair market” pentru un apartament cu două camere în zona în care locuiesc. Inițiativa, prezentată drept „Guaranteed Income Pilot Program Act”, urmărește să evalueze dacă transferurile previzibile și fără condiționalități stricte pot stabiliza finanțele gospodăriilor vulnerabile în contextul scumpirilor, fluctuațiilor economice și accelerării automatizării.

Proiectul ar rula trei ani și ar include un eșantion de 20.000 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, dintre care jumătate ar primi lunar suma indexată la nivelul local al chiriei pentru două camere, iar jumătate ar forma grupul de control. Datele colectate ar măsura efectele asupra locuirii, ocupării forței de muncă, sănătății, educației și rezilienței în fața șocurilor economice, informează Business Insider.

Ce presupune programul pilot și cum se calculează plățile

Esenta propunerii este plata lunară egală cu chiria de piață pentru un apartament cu două camere, folosind indicatorii consacrați („fair market rent”) calculați la nivel local. Această ancorare la costul locuirii încearcă să evite limitele schemelor cu sume fixe, care nu țin pasul cu diferențele mari dintre orașe.

Participanții ar putea cheltui banii fără restricții, iar programul ar urmări inclusiv cum se schimbă comportamentul financiar: reducerea datoriilor, creșterea economisirii, stabilizarea plăților la utilități sau accesul la servicii medicale. În paralel, cohorta de control ar oferi un etalon pentru a izola efectul programului de tendințele generale ale pieței.

De ce acum: costuri, automatizare și siguranță socială

Susținătorii afirmă că automatizarea și noile tehnologii pot amplifica productivitatea, dar și volatilitatea veniturilor, în special pentru angajații cu program flexibil sau cu activități discontinue. Un venit minim garantat ar oferi „plasa” de stabilitate necesară menținerii locuinței, prevenind spirala datoriilor și riscul de evacuare.

Din perspectivă bugetară, un pilot național limitat ar crea bază de date pentru o discuție informată despre costuri și beneficii, dincolo de studiile locale derulate deja în mai multe orașe. Evaluarea pe trei ani ar permite măsurarea efectelor pe termen mediu, nu doar pe câteva luni.

Controverse și întrebări deschise

Criticii atrag atenția asupra costului fiscal și a riscului potențial de distorsionare a stimulentelor de muncă. Ei subliniază că un program generos, ancorat în chiria locală, poate fi dificil de susținut în orașele scumpe și ar putea pune presiune suplimentară pe piețele de închiriere. În plus, există dezbaterea dacă sprijinul ar trebui condiționat (de exemplu, de participarea la formare profesională) sau lăsat complet necondiționat.

Inițiatorii contraargumentează că predictibilitatea plăților și simplitatea administrativă cresc eficiența ajutoarelor, iar un program-pilot, cu grup de control, este instrumentul potrivit pentru a măsura riguros efectele reale. Indiferent de verdict, testul propus ar oferi pentru prima dată o imagine comparabilă la scară națională asupra impactului unui venit minim garantat calibrat la costul locuirii.

Prognoza meteo pentru luna noiembrie. Nu vom avea ninsori, ci doar temperaturi neobişnuite
