Țara care vrea să implementeze salariul fără muncă. Ce presupune venitul universal necondiționat

Venitul universal de bază este testat pentru prima dată în Anglia. Un grup de persoane va primi o plată lunară care nu este condiționată de venituri sau de muncă, iar cercetătorii vor analiza ce diferență face în viața lor.

Experiment în Anglia. Salariu fără muncă

Treizeci de persoane din Anglia vor primi 1 600 de lire sterline pe lună, fără nicio obligație, în cadrul primului test de venit universal de bază (UBI) din țară.

Ce este venitul universal de bază?

Indiciul se află chiar în denumire – este un venit garantat pentru toți membrii societății, conceput pentru a acoperi nevoile de bază ale oamenilor și pentru a crea un venit minim de bază.

Un venit minim garantat este plătit persoanelor fizice, mai degrabă decât gospodăriilor, și este acordat la intervale regulate, nu ca o sumă unică.

Nu există o verificare a mijloacelor de trai sau cerințe pe care trebuie să le îndeplinească oamenii. Toată lumea primește această sumă, indiferent de cât câștigă.

De asemenea, se plătește sub formă de „numerar” – bani care intră într-un cont bancar – mai degrabă decât sub formă de bonuri sau sub formă de alimente sau servicii.

Cum va arăta procesul?

În timpul testului, venitul nu va fi cu adevărat universal – 30 de persoane din două zone vor fi selectate pentru a lua parte la acest program.

Aceștia vor primi 1 600 de lire sterline pe lună, fără nicio obligație.

Participanții locuiesc în centrul orașului Jarrow, în nord-estul țării, și în East Finchley, în nordul Londrei.

Testul este condus de grupul de reflecție Autonomy. Cercetătorii vor lucra cu beneficiarii pentru a înțelege cum le afectează banii viața.

De asemenea, în cadrul proiectului pilot va fi recrutat un grup de control care nu va primi un venit universal, astfel încât cercetătorii să poată compara experiența persoanelor care primesc un venit de bază cu cea a celor care nu îl primesc.

De ce se testează venitul universal de bază?

Susținătorii proiectului spun că acesta ar putea simplifica sistemul de asistență socială și ar putea combate sărăcia.

Will Stronge, director de cercetare la Autonomy, a declarat:

„Toate dovezile arată că ar reduce în mod direct sărăcia și ar spori bunăstarea a milioane de oameni: beneficiile potențiale sunt prea mari pentru a fi ignorate.”

Un beneficiu potențial al acestui proiect este acela că elimină stresul legat de faptul că sprijinul este condiționat de mijloacele de trai și înlătură stigmatul de a primi o prestație.

Criticii spun că proiectul este foarte scump. A da fiecărui adult din țară 1.600 de lire sterline pe lună nu este în mod clar ieftin.

Ar necesita o revizuire majoră a sistemelor fiscale și de securitate socială.

Criticii susțin, de asemenea, că ar descuraja oamenii să muncească și ar direcționa banii către persoane care nu au nevoie de ei, deturnând sprijinul de la cei mai nevoiași.

Ce au făcut alte țări?

Țara Galilor derulează un proiect-pilot de venit de bază pentru tinerii de 18 ani care părăsesc sistemul de îngrijire, care primesc 1 600 de lire sterline pe lună timp de doi ani după împlinirea vârstei de 18 ani.

Guvernul galez a ales să se concentreze asupra persoanelor care părăsesc sistemul de îngrijire din cauza barierelor cu care se confruntă acestea în tranziția către viața adultă.

Aproximativ 500 de persoane sunt eligibile pentru acest program, care va costa aproximativ