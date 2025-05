Vedete și persoane publice care și-au anunțat deschis susținerea pentru Nicușor Dan în cursa pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale

România este scena unei confruntări electorale fără precedent. Pentru prima oară în ultimii 35 de ani, în alegerile de pe 18 mai se vor confrunta două curente de opinie total diferite. Și, remarcabil, pentru prima oară, în lumea vedetelor și personalităților publice, se poate vedea o mobilizare fără precedent. Am putea spune, în stilul actorilor de la Hollywood, susținători tradiționali ai democraților americani. Iar la noi în țară, Nicușor Dan pare să fie favoritul indicutabil al vedetelor.

Alegerile din 18 mai marchează o piatră de hotar în ceea ce privește drumul României. Se luptă două curente, primul reprezentat de George Simion, al doilea de Nicușor Dan. Simion, reprezentant al izolaționismului, cu vădite înclinații pro-Rusia, care vrea să suspende toate ajutoarele pentru Ucraina și care, de-a lungul timpului, a jignit nenumărate minorități, etnice, sociale sau sexuale, luptă contra lui Nicușor Dan. Un centrist veritabil, un pro-european convins, cu vădite accente legate de toleranță și, surprinzător, extrem de popular printre vedete.

Printre cei care, de-a lungul ultimelor săptămâni și-au exprimat susținerea fățișă pentru Nicușor Dan sunt oameni care, de-a lungul timpului, au făcut performanță în domeniul lor de activitate. Multiplul medaliat olimpic, mândria înotului românesc, David Popovici.

David Popovici a fost extrem de subtil, dar intelligent în a-și exprima preferința pentru Nicușor Dan. „Ieși la vot! Acum, contează mai mult ca niciodată să îți folosești acest drept pentru viitorul nostru în țara asta”, a spus el, având în spate o integral matematică al cărui rezultat era 11, adică fix poziția Nicușor Dan de pe buletinul de vot în primul tur de scrutin.

Victor Rebengiuc, unul dintre actorii uriași ai României, a fost categoric în a-și exprima preferința pentru Nicușor Dan. El a mărturisit că a și donat pentru campania electorală a candidatului pe care îl va vota în turul al doilea de scrutin, pe 18 mai. La fel, cântăreața Mira se numără printre cei care au donat bani în campania lui Nicușor și susține că îl va vota.

Andreea Bălan, reținută până acum să își exprime convingerile politice,dar implicată în cauze sociale, a postat pe conturile ei de socializare că, indiferent ce treabă va avea în weekend, va merge la vot. Și a sugerat și cu cine votează, folosind în cuvântul ”weekeND”, majusculele cu inițialele candidatului proeuropean.

”Eu l-am votat pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Și când am crezut că este cazul, am vorbit și de rău și de bine reacționând la acțiunile sau lipsa de acțiune a dânsului. Și o să-l votez și la Prezidențiale. Nu pentru că îl iubesc foarte tare sau că am vreo atracție deosebită către matematicienii abstracți, ci pentru că am încredere în el datorită parcursului pe care l-a avut și datorită minții luminate de cultura și învățătura pe care o deține. Asta e! Mă declar vinovat că îmi place cartea și școala mai mult decât miutza pe maidan și berea la pet. Probabil că asta nu mă califică la naționaliștii ‘suveraniști’”, spunea Mihai Mărgineanu.