„Vecinul are dreptul să se plimbe cu drona deasupra terenului meu?”. E nelămurirea multor români

În ultimii ani, dronele au devenit tot mai populare în România, fie pentru filmări spectaculoase, fie pentru utilizări de agrement. Însă, pe lângă imaginile impresionante pe care le pot surprinde, acestea au început să ridice numeroase controverse. Una dintre cele mai frecvente nelămuriri ale românilor este legată de situația în care vecinul își plimbă drona deasupra curții lor și, mai ales, de limitele legale ale unei astfel de acțiuni.

Dreptul de proprietate se extinde și asupra spațiului de deasupra terenului

Discuția nu este deloc una simplă, întrucât dreptul la proprietate privată se intersectează aici cu reglementările privind utilizarea spațiului aerian și, mai important, cu respectarea vieții private. Pentru a clarifica această problemă, avocata Gabriela Ursărescu a oferit câteva explicații esențiale.

Multe persoane consideră că proprietatea lor se rezumă doar la teren și construcții. Totuși, legea prevede că dreptul de proprietate nu privește doar solul, ci și spațiul aerian imediat de deasupra acestuia. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate să folosească drona pentru a zbura la altitudine mică deasupra curții vecinului fără acordul acestuia, mai ales dacă acțiunea implică filmări sau fotografii.

Avocata Gabriela Ursărescu subliniază că:

„Dreptul de proprietare nu se întinde doar asupra solului, ci și a spațiului deasupra acestuia. Depinde de la ce altitudine se plimbă vecinul și filmează cu drona, însă este încălcarea vieții private. Poate răspunde civil și chiar penal, dacă vă filmează pe proprietatea dumneavoastră fără acord.”

Astfel, nu doar aspectul tehnic al altitudinii contează, ci și faptul că filmarea se face fără consimțământul proprietarului, ceea ce poate atrage consecințe juridice serioase.

Încălcarea vieții private și consecințele legale

Atunci când o dronă surprinde imagini din interiorul unei proprietăți private, se consideră că este afectat dreptul la viață privată, protejat prin lege. În funcție de situație, vecinul care folosește drona poate fi tras la răspundere pe cale civilă, dar și penală.

De exemplu, în plan civil, proprietarul prejudiciat poate solicita despăgubiri pentru încălcarea dreptului său la intimitate. În plan penal, lucrurile pot fi și mai grave dacă filmările sunt utilizate într-un mod abuziv, iar legea sancționează aceste fapte.

Ce soluții ai dacă ești deranjat de drona vecinului

Pentru cei care se confruntă cu astfel de situații, avocata Gabriela Ursărescu recomandă câțiva pași clari:

„Ce puteți face în situația în care sunteți în continuare deranjați de vecini este să-i faceți o sesizare sau notificare să înceteze cu aceste abuzuri și să nu vă mai filmeze proprietatea sau pe dumneavoastră pe proprietate fără acord. Puteți chiar să-i formulați o plângere penală sau chiar o acțiune în instanță.”

Cu alte cuvinte, proprietarul deranjat are mai multe căi legale la dispoziție:

Sesizare sau notificare către vecin, prin care să ceară încetarea folosirii dronei deasupra curții. Plângere penală, dacă fapta este gravă și există probe că filmările au fost realizate ilegal. Acțiune în instanță, prin care se poate cere despăgubire pentru prejudiciul de imagine sau moral.

Aceste măsuri oferă un cadru legal prin care cetățenii își pot apăra intimitatea și liniștea în propria gospodărie.

Dronele pot fi instrumente utile și spectaculoase, dar utilizarea lor trebuie să respecte limitele impuse de lege și drepturile celorlalți. Proprietatea privată nu înseamnă doar teren și casă, ci și spațiul de deasupra acestora, iar filmarea fără acord constituie o încălcare a vieții private.